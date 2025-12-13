newspaper
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
13.12.2025 | 10:12
Στάση εργασίας στα λεωφορεία στις 17 Δεκεμβρίου - Ποιες ώρες
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δυτική Όχθη: Μία ματιά σε έναν παράνομο ισραηλινό οικισμό
Κόσμος 13 Δεκεμβρίου 2025 | 09:00

Δυτική Όχθη: Μία ματιά σε έναν παράνομο ισραηλινό οικισμό

Σύμφωνα με το ισραηλινό και το διεθνές δίκαιο, δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στην Δυτική Όχθη. Γι' αυτούς όμως ο μόνος νόμος που έχει σημασία είναι η αρχέγονη «υπόσχεση» πως αυτή η γη τους ανήκει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
5 +1 απλοί τρόποι για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας από το πρωί

5 +1 απλοί τρόποι για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας από το πρωί

Spotlight

Στο βάθος μιας κοιλάδας στη Δυτική Όχθη βρίσκεται η πόλη Σίλο, που ιδρύθηκε πριν από δεκαετίες από Ισραηλινούς σε κατεχόμενα εδάφη και θεωρείται παράνομη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Από την άλλη πλευρά, απέναντι, βρίσκεται η παλαιστινιακή πόλη Τουρμούσαγια.

Και ανάμεσα τους βρίσκεται ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία σε αυτή τη γη της οργής και της αντιπαράθεσης.

Πρόκειται για ένα μικρό φυλάκιο, ουσιαστικά μια συλλογή προσωρινών κτιρίων, που έχει χτιστεί στον πυθμένα της κοιλάδας.

Στα μάτια των ντόπιων Παλαιστινίων, αυτό είναι ακόμη πιο παράνομο από το Σίλο – έχει σχεδιαστεί για να εκφοβίζει και να κλέβει γη που ανήκει σε αυτούς από γενιά σε γενιά.

Αλλά στο μυαλό του ανθρώπου που το έστησε, αυτό είναι απλώς η εκπλήρωση των υποσχέσεων που δίνονται στη Βίβλο.

Πιστεύει ότι είναι το θέλημα του Θεού και, όπως αποκαλύπτει το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Sky News, και δεν τον ενδιαφέρεται να το συζξητήσει.

Η επέκταση των εποίκων

Αυτές οι μικρές εγκαταστάσεις έχουν εμφανιστεί σε όλη τη Δυτική Όχθη.

Αποτελούν το πρώτο στάδιο μιας διαδικασίας επέκτασης που ξεκινά με έναν καταυλισμό, όπως αυτός στην κοιλάδα και μεγαλώνει σε μέγεθος για να καταλήξει τελικά σε έναν οικισμό, με σπίτια, σχολεία, καταστήματα και υποδομές.

Όλα όμως ξεκινούν με ένα φυλάκιο ή έναν καταυλισμό.

Οι έποικοι είναι γνωστοί για την επιφυλακτικότητά τους να μιλήσουν σε δημοσιογράφους, και για τον λόγο αυτό όταν το συνεργείο του Sky News προσκλήθηκε να μιλήσει με τον άνθρωπο που χτίζει τον νέο καταυλισμό, τον Αμισάβ Μελέτ, θεωρήθηκε μία σπάνια ευκαιρία.

Το συνεργείο ακολούθησε έναν δύσβατο δρόμο ανάμεσα σε ελαιόδεντρα, μέχρι να φτάσει στο μικρό σύμπλεγμα κτιρίων. Μια πινακίδα στα εβραϊκά έγραφε «Σημείο στην Κοιλάδα» — το όνομα που, όπως φαίνεται, έχει δώσει ο Μελέτ στη νέα, αναδυόμενη κοινότητα.

YouTube thumbnail

Ο νόμος της Βίβλου

Ο Μελέτ είναι ήδη γνωστή προσωπικότητα στους κύκλους των εποίκων, όπου και σύμφωνα με τα δικά τους δεδομένα, φέρει τη φήμη του προκλητικού και αποφασιστικού.

Στα 34 του, με τεράστια γενειάδα, ανήσυχα μάτια και ανεξάντλητη ενέργεια, κινείται με ταχύτητα σχεδόν τρεξίματος ανάμεσα σε κτίρια, ζώα της φάρμας, σκυλιά και τρία από τα έξι παιδιά του, τα οποία βρίσκονταν εκεί μαζί με τη σύζυγό του, Σάρα-Μίριαμ.

Σύμφωνα με το ισραηλινό και το διεθνές δίκαιο, ο Μελέτ δεν έχει κανένα δικαίωμα να βρίσκεται σε αυτή τη γη. Εκείνος όμως δεν φαίνεται να το λαμβάνει υπόψη.

Για τον ίδιο, το μοναδικό κριτήριο είναι η Βίβλος.

Αν αυτή, κατά την ερμηνεία του, του δίνει το δικαίωμα να καταλάβει τη γη, τότε δεν θεωρεί ότι κανείς μπορεί να το αμφισβητήσει.

Καθώς το συνεργείο έφτανε, ο Μελέτ ετοιμαζόταν να φροντίσει τα πρόβατά του — της ίδιας φυλής, όπως υποστηρίζει, που περιπλανιόταν στην περιοχή πριν από δύο χιλιάδες χρόνια.

Η παρουσία του εδώ, είναι μοίρα:

«Ο λαός του Ισραήλ επιστρέφει στη γη του, και αυτό είναι ο νόμος, αυτό είναι δικαιοσύνη και αυτό είναι το σωστό».

Ωστόσο, δύο βασικά ζητήματα αντιφάσκουν με τα λεγόμενά του. Η γη στην οποία βρίσκεται ανήκει σε παλαιστινιακές οικογένειες στο Turmus’ayya, των οποίων τα σπίτια βλέπουν τον οικισμό.

Επιπλέον, το διεθνές δίκαιο δεν καθορίζεται από τις γραφές της Βίβλου. Ο Μελέτ, όμως, αρνείται αυτή τη διάσταση.

«Το κράτος δεν έχει σχέση με αυτό», απαντά. «Είναι το όνειρο των προγόνων μας. Εδώ χτίζουμε ηθική».

Για τον ίδιο, η εγκατάσταση στη γη αυτή δεν είναι κατάληψη αλλά αποκατάσταση. «Φέρνουμε τη γη μας πίσω στη ζωή. Η αποκατάσταση του κόσμου ξεκινά εδώ», λέει.

Ένας «ακτιβιστής για την ειρήνη» σε κλεμμένη γη

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, η ίδια τοποθεσία είχε προκαλέσει φόβο στους κατοίκους του Turmus’ayya, οι οποίοι δήλωσαν ότι εγκατέλειψαν τους οικογενειακούς ελαιώνες τους, φοβούμενοι ότι θα δεχθούν πυροβολισμούς αν πλησίαζαν.

Ο Μελέτ, που αυτοπροσδιορίζεται ως «ακτιβιστής για την ειρήνη», αντέδρασε έντονα όταν ρωτήθηκε πώς νιώθει που προκαλεί φόβο. Θεώρησε την ερώτηση λάθος, ασεβή και εκτός πλαισίου.

«Οι ελιές μας καλούν. Είναι δικά μας δέντρα», είπε.

Η σύζυγός του, Σάρα-Μίριαμ, από μεριάς της αντιμετωπίζει τις ανησυχίες των Παλαιστινίων με δυσπιστία, σχεδόν κοροϊδευτικά.

Ο Μελέτ, όμως, προχωρά ακόμη παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι οι «Άραβες» —αρνείται να χρησιμοποιήσει τον όρο «Παλαιστίνιοι»— έχουν μόνο τρεις επιλογές: να μείνουν δηλώνοντας πλήρη υπακοή στο Ισραήλ, να μεταναστεύσουν ή να διεξαγάγουν έναν πόλεμο που «σίγουρα θα χάσουν».

Εκφράζει απόλυτη βεβαιότητα για την τελική κυριαρχία του Ισραήλ: «Όποιος σηκώσει χέρι εναντίον του λαού του Ισραήλ, θα του κόψουμε το χέρι».

Ο απόλυτος φονταμενταλισμός των εποίκων

Παρότι η ισραηλινή αστυνομία υποτίθεται πως οφείλει να εμποδίσει παράνομους οικισμούς, στην πράξη πολλοί έποικοι λειτουργούν με ατιμωρησία ή ακόμα και σε συνεργασία με τις αρχές.

Μόνο ένα μικρό ποσοστό όσων επιτίθενται ή εκφοβίζουν Παλαιστινίους συλλαμβάνεται.

Ο Μελέτ, όμως, επιμένει ότι δεν έχει κάνει τίποτα κακό. Θεωρεί ότι η οικογένειά του είναι αυτή που κινδυνεύει, υποστηρίζοντας πως έχουν δεχθεί πυρά από το Turmus’ayya.

Όταν του επισημαίνεται ότι οι δύο πλευρές έχουν ασυμβίβαστες απόψεις για τη γη, απορρίπτει την ιδέα του συμβιβασμού.

«Υπάρχει μία αλήθεια: η γη ανήκει στο Ισραήλ», λέει, υψώνοντας τη φωνή και κατηγορώντας τις ερωτήσεις ως «προσβλητικές, επιπόλαιες, υβριστικές και ηλίθιες».

Λίγο αργότερα, η Σάρα-Μίριαμ αποχωρεί, λέγοντας πως οι δημοσιογράφοι δεν έμαθαν τίποτα.

Οι ανταποκριτής όμως διαφωνεί:

«Η Σάρα- Μίριαμ κάνει λάθος, γιατί μάθαμε κάτι.

Ότι οι έποικοι που συναντάμε εδώ είναι απολύτως βέβαιοι ότι έχουν δίκιο, σίγουροι ότι η Βίβλος τους έχει δώσει ένα αδιαμφισβήτητο δικαίωμα σε αυτή τη γη.

Και αποφασισμένοι ότι τίποτα – κανένας νόμος, καμία διαμαρτυρία, κανένας πολιτικός – δεν μπορεί να τους σταματήσει».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Δύο κοιτάσματα στα Βαλκάνια αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη

Υδρογονάνθρακες: Δύο κοιτάσματα στα Βαλκάνια αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
5 +1 απλοί τρόποι για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας από το πρωί

5 +1 απλοί τρόποι για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας από το πρωί

Economy
Προϋπολογισμός 2026: Η κρίσιμη άσκηση για την ελληνική οικονομία

Προϋπολογισμός 2026: Η κρίσιμη άσκηση για την ελληνική οικονομία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ουκρανία: Διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων την ώρα που ο Τραμπ «μπούχτισε από τις συναντήσεις»
Πίεση στον Ζελένσκι 13.12.25

Διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία την ώρα που ο Τραμπ «μπούχτισε από τις συναντήσεις»

Ουκρανία και ΗΠΑ έστειλαν τις αναθεωρημένες προτάσεις στους στις ΗΠΑ με βάση το σχέδιο Τραμπ - Τα «αγκάθια» που παραμένουν, η «ελεύθερη οικονομική ζώνη» και οι εγγυήσεις ασφαλείας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αυστραλία: Το «πείραμα» της απαγόρευσης των social media κυλάει ομαλά, όμως τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα
Παιδιά&έφηβοι 13.12.25

Αυστραλία: Το «πείραμα» της απαγόρευσης των social media κυλάει ομαλά, όμως τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα

Η πολιτική για τον περιορισμό της πρόσβασης στα social media για περισσότερους από 2 εκατομμύρια ανηλίκους κάτω των 16 ετών παραμένει δημοφιλής στην Αυστραλία

Σύνταξη
Ρωσία: Αγωγή ετοιμάζει η Κεντρική Ρωσική Τράπεζα στο Βέλγιο για τα «παγωμένα» κεφάλαια
Κόσμος 13.12.25

Ρωσία: Αγωγή ετοιμάζει η Κεντρική Ρωσική Τράπεζα στο Βέλγιο για τα «παγωμένα» κεφάλαια

Η Ρωσία ξεκαθάρισε πως θα κινηθεί νομικά κατά του βελγικού αποθετηρίου το οποίο παρακρατεί 185 δισ. ευρώ σε ρωσικά κεφάλαια και τα οποία η ΕΕ θέλει να τα θέσει ως εγγύηση για δάνειο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Ουκρανία: «Ζελένσκι και Τζόνσον υπεξαίρεσαν 60 εκατομμύρια δολάρια από κονδύλια του ΟΗΕ»
Εφημερίδα politika 13.12.25

«Η μεγαλύτερη απάτη: Ζελένσκι και Τζόνσον υπεξαίρεσαν 60 εκατ. δολάρια του ΟΗΕ»

Ζελένσκι και Τζόνσον φέρονται να εμπλέκονται, μέσω ενός σκοτεινού δικτύου απόκρυψης, σε σχέδιο υπεξαίρεσης δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων τα οποία ο ΟΗΕ προόριζε για την Αφρική και την Ασία.

Σύνταξη
Καμπότζη και Ταϊλάνδη συνεχίζουν τις εχθροπραξίες παρότι ο Τραμπ ανακοινώνει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός
Εχθροπραξίες 13.12.25

Καμπότζη και Ταϊλάνδη δεν διάβασαν... την ανακοίνωση Τραμπ για κατάπαυση του πυρός

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν έως ότου εξαλειφθούν οι απειλές για τη χώρα και τον λαό της, διαμηνύει ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, ενώ ο Τραμπ ανακοινώνει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σύνταξη
Ρουμανία: Διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς στο δικαστικό σύστημα – Αποκαλύψεις για πιέσεις από υψηλά κλιμάκια
«Κλέφτες» 13.12.25

Διαδηλώσεις στη Ρουμανία κατά της διαφθοράς στο δικαστικό σύστημα

«Δικαιοσύνη, όχι διαφθορά», «Κλέφτες» και «Σας βλέπουμε» ήταν ορισμένα από τα συνθήματα των διαδηλωτών στο Βουκουρέστι, που διαμαρτυρήθηκαν για τη διαφθορά στο δικαστικό σύστημα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Τραμπ «στέλνει τον Γουίτκοφ στο Βερολίνο» για συνομιλίες με τον Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες
Wall Street Journal 13.12.25

«Στο Βερολίνο ο Γουίτκοφ» για συνομιλίες με Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες

Ο Γουίτκοφ θα μεταβεί στο Βερολίνο προκειμένου να συζητήσει με τον Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες, σε μια προσπάθεια του Τραμπ να γεφυρωθούν οι εναπομείνασες διαφορές μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

Σύνταξη
ΗΠΑ – Βενεζουέλα: Αποστρατεύτηκε ο ναύαρχος που έδωσε εντολή για χτύπημα σε επιζώντες
«Εξωδικαστική δολοφονία» 13.12.25

ΗΠΑ – Βενεζουέλα: Αποστρατεύτηκε ο ναύαρχος που έδωσε εντολή για χτύπημα σε επιζώντες

Ο ναύαρχος που χτύπησε επιζώντες επίθεσης στη Βενεζουέλα, διατάσσοντας δεύτερο, τρίτο και τέταρτο χτύπημα σε αντίθεση με την παγκόσμια ναυτική παράδοση αποστρατεύτηκε.

Σύνταξη
Ουκρανία: O Τραμπ ζήτησε από τις Ε3 να πιέσουν τον Ζελένσκι να συμφωνήσει με τη Ρωσία
Δεν κάνει πίσω 13.12.25 Upd: 03:21

Ουκρανία: O Τραμπ ζήτησε από τις Ε3 να πιέσουν τον Ζελένσκι να συμφωνήσει με τη Ρωσία

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιδιώκουν συνομιλίες αυτό το Σαββατοκύριακο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος επιθυμεί να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στον Ζελένσκι, οι ΗΠΑ «μπορεί να στείλουν έναν εκπρόσωπο»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: «Ο Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει», λέει η Ματσάδο
Μαρία Ματσάδο 13.12.25

«Ο Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει»

Η Ματσάδο χαιρετίζει την αυξανόμενη πίεση στον πρόεδρο της Βενεζουέλας «ώστε ο Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει, ότι ήρθε η ώρα του», σε συνέντευξή της από το Οσλο.

Σύνταξη
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέσχεσαν δεξαμενόπλοιο με «λαθραίο ντίζελ» [βίντεο]
Κόσμος 12.12.25

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέσχεσαν δεξαμενόπλοιο με «λαθραίο ντίζελ»

Το Ιράν κατέσχεσε ένα δεξαμενόπλοιο με άγνωστο νηολόγιο και χωρίς να γνωστοποιήσει το όνομά του στον κόλπο του Ομάν, αναφέροντας στα κρατικά ΜΜΕ πως μετέφερε λαθραία καύσιμα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι Ταλιμπάν έβαλαν στο μάτι τέσσερις άνδρες που ντύθηκαν αλά Peaky Blinders – Απολογήθηκαν στην «αστυνομία ηθών»
Fizz 13.12.25

Οι Ταλιμπάν έβαλαν στο μάτι τέσσερις άνδρες που ντύθηκαν αλά Peaky Blinders – Απολογήθηκαν στην «αστυνομία ηθών»

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο, οι άνδρες, οι οποίοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι, ποζάρουν φορώντας καπέλα και κοστούμια παρόμοια με αυτά που έχουμε δει στη σειρά «Peaky Blinders».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αγροτικά μπλόκα: Το «ραντεβού» της Νίκαιας και ο δρόμος για την Ηρώδου Αττικού
Κρίσιμες αποφάσεις 13.12.25

Το «ραντεβού» της Νίκαιας και ο δρόμος για την Ηρώδου Αττικού

Σφίγγει ο αγροτικός κλοιός με την κυβέρνηση να αναζητά διέξοδο. Κρίσιμες αποφάσεις καλείται να πάρει ο αγροτικός κόσμος στη Νίκαια της Λάρισας. Ξανά στο προσκήνιο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ακίνητα: Χάσμα τιμών από την αγγελία στο συμβόλαιο αγοράς – Στο 34,4% η απόκλιση
Οικονομικές Ειδήσεις 13.12.25

Χάσμα τιμών από την αγγελία στο συμβόλαιο αγοράς - Στο 34,4% η απόκλιση

Οι αγγελίες «φούσκα» για ακίνητα και οι πραγματικές τιμές στα συμβόλαια - Αγορά δύο ταχυτήτων αποτυπώνεται σε βασικές αστικές ζώνες της χώρας για την περίοδο 2022–2025

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Ανοιχτά τα καταστήματα αύριο – Ποιες Κυριακές περιλαμβάνει το εορταστικό ωράριο
Οι ώρες 13.12.25

Ανοιχτά τα καταστήματα αύριο - Ποιες Κυριακές περιλαμβάνει το εορταστικό ωράριο

Τα καταστήματα θα είναι ανοικτά κάθε ημέρα, με συνεχές ωράριο - Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ότι το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό

Σύνταξη
Η ήττα από την Μπαρτσελόνα και η μεγάλη ανάγκη για τον Μόντε Μόρις (vids)
Euroleague 13.12.25

Η ήττα από την Μπαρτσελόνα και η μεγάλη ανάγκη για τον Μόντε Μόρις (vids)

Η Μπαρτσελόνα έδειξε την αδυναμία του Ολυμπιακού στο σκοράρισμα από τους γκαρντ και ο Μόντε Μόρις έρχεται για να δώσει πολλές και σημαντικές λύσεις στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Φοινικούντα: «Περιμέναμε ότι θα ήταν ο ανιψιός» – Συμπληρώνεται το παζλ της διπλής δολοφονίας με φόντο την περιουσία
Φόντο η περιουσία 13.12.25

«Περιμέναμε ότι θα ήταν ο ανιψιός…» – Συμπληρώνεται το παζλ της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Σοκάρει η συμμετοχή του ανιψιού στο διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Οι απόπειρες δολοφονίας, οι διαθήκες και οι ύποπτες κινήσεις του 33χρονου - Αποκαλυπτικές μαρτυρίες

Σύνταξη
Παπασταύρου για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσοι έβαλαν το χέρι στο μέλι, θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες
ΥΠΕΝ 13.12.25

Παπασταύρου για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσοι έβαλαν το χέρι στο μέλι, θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες

«Οι κοινοτικές επιδοτήσεις θα είναι πολύ παραπάνω σε σχέση με πέρυσι», υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σχολιάζοντας τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα αιτήματα των αγροτών

Σύνταξη
Τα δεδομένα για Τσιμίκα στη Ρόμα: «Δύσκολες μέρες, πιθανόν να επιστρέψει στη Λίβερπουλ»
Ποδόσφαιρο 13.12.25

Τα δεδομένα για Τσιμίκα στη Ρόμα: «Δύσκολες μέρες, πιθανόν να επιστρέψει στη Λίβερπουλ»

Ο Γκασπερίνι φαίνεται πως δεν υπολογίζει τον Κώστα Τσιμίκα και είναι πιθανό ο Έλληνας μπακ να γυρίσει στη Λίβερπουλ – Όλα τα δεδομένα για το μέλλον του στη Ρόμα

Σύνταξη
Ηράκλειο: Είχε εντοπιστεί νεκρή στο λιμάνι το 2009 – Δεκαέξι χρόνια μετά ο φίλος της παραπέμπεται σε δίκη
Φως στο Τούνελ 13.12.25

Είχε εντοπιστεί νεκρή στο λιμάνι του Ηρακλείου το 2009 - Δεκαέξι χρόνια μετά ο φίλος της παραπέμπεται σε δίκη

Πρώτη μεγάλη νίκη σε έναν μαραθώνιο αγώνα που ξεκίνησε το 2009 στο Ηράκλειο χαρακτηρίζει την απόφαση του Δικαστικού Συμβούλιου ο γιος της Τζιν Χάνλον - Συγκλονίζουν αποσπάσματα από το ημερολόγιό της

Σύνταξη
Ο κίνδυνος για γενετικές μεταλλάξεις και οι έλεγχοι των δοτών σπέρματος – Ο αριθμός απογόνων ανά δότη
Έντονη ανησυχία 13.12.25

Ο κίνδυνος για γενετικές μεταλλάξεις και οι έλεγχοι των δοτών σπέρματος – Ο αριθμός απογόνων ανά δότη

Σύμφωνα με ειδικούς επιστήμονες η υπόθεση με το σπέρμα δότη από τη Δανία αποκαλύπτει πως ακόμη και τα αυστηρά πρωτόκολλα δεν μπορούν να μηδενίσουν πλήρως το ρίσκο

Σύνταξη
Ουκρανία: Διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων την ώρα που ο Τραμπ «μπούχτισε από τις συναντήσεις»
Πίεση στον Ζελένσκι 13.12.25

Διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία την ώρα που ο Τραμπ «μπούχτισε από τις συναντήσεις»

Ουκρανία και ΗΠΑ έστειλαν τις αναθεωρημένες προτάσεις στους στις ΗΠΑ με βάση το σχέδιο Τραμπ - Τα «αγκάθια» που παραμένουν, η «ελεύθερη οικονομική ζώνη» και οι εγγυήσεις ασφαλείας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο