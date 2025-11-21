Η ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση κατά του εποικισμού Ειρήνη Τώρα κατήγγειλε χθες Πέμπτη τη δημιουργία νέου εβραϊκού οικισμού στη Δυτική Οχθη, η οποία ανακοινώθηκε νωρίτερα από το περιφερειακό συμβούλιο Γκους Ετζιόν, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Ilan Rosenberg, επάνω, εβραϊκός οικισμός στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Οχθη).

Ο Γιαρόν Ρόζενταλ, πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Γκους Ετζιόν, ένα σύμπλεγμα εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, ανακοίνωσε χθες το πρωί τη δημιουργία μιας «νέας τοποθεσίας» κοντά στην πόλη της Βηθλεέμ.

«Η δημιουργία τετελεσμένων επί του πεδίου» υπονομεύει ταυτόχρονα τις «ειρηνευτικές προοπτικές του Ισραήλ και μιας λύσης δύο κρατών»

«Απόψε, δημιουργήσαμε μια νέα τοποθεσία στη Σντέμα, κοντά στη Βηθλεέμ. Επί δύο χιλιάδες χρόνια, οι Εβραίοι προσεύχονταν για να επιστρέψουν στη Βηθλεέμ και σήμερα το καταφέραμε», δήλωσε ο Ρόζενταλ, σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

Εκπρόσωπος του περιφερειακού συμβουλίου επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τρεις τροχοβίλες εγκαταστάθηκαν σε αυτήν την έκταση και θα κατοικηθούν από οικογένειες ήδη από αυτό το σαββατοκύριακο.

«Η δημιουργία τετελεσμένων επί του πεδίου με τη χρήση δημόσιων πόρων και με την υπονόμευση παράλληλα των ειρηνευτικών προοπτικών του Ισραήλ και μιας λύσης δύο κρατών, δεν γνωρίζει κανένα όριο», αντέδρασε η ΜΚΟ Ειρήνη Τώρα σε ανακοίνωση.

Αιματηρά επεισόδια

Στην περιοχή του Γκους Ετζιόν σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες αρκετά περιστατικά όπως μια παλαιστινιακή επίθεση την Τρίτη με έναν νεκρό και τρεις τραυματίες και βίαια επεισόδια από εξτρεμιστές εποίκους σε ένα παλαιστινιακό χωριό.

Τα βίαια αυτά επεισόδια ξέσπασαν μετά την καταστροφή από τις αρχές ενός παράνομου σύμφωνα και με την ισραηλινή νομοθεσία, φυλακίου, στην ίδια περιοχή.

Εκτός από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, που είναι κατεχόμενη και προσαρτημένη από το Ισραήλ, περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σήμερα στη Δυτική Οχθη σε οικισμούς τους οποίους ο ΟΗΕ θεωρεί παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου, ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστινίους.

Πηγή: ΑΠΕ