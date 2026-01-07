newspaper
Δυτική Όχθη: Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καταγγέλλει το ισραηλινό «απαρτχάιντ»
Κόσμος 07 Ιανουαρίου 2026 | 12:40

Δυτική Όχθη: Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καταγγέλλει το ισραηλινό «απαρτχάιντ»

«Παρακολουθούμε έναν συστηματικό στραγγαλισμό των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη», κατήγγειλε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κατήγγειλε σήμερα ότι το Ισραήλ εντείνει τις διακρίσεις και τον φυλετικό διαχωρισμό εις βάρος των Παλαιστίνιων στη Δυτική Όχθη, με την κατάσταση να μοιάζει με «ένα σύστημα απαρτχάιντ».

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε νέα της έκθεση η Ύπατη Αρμοστεία αναφέρει ότι «οι συστηματικές διακρίσεις» εις βάρος των Παλαιστινίων στο σύνολο των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών «επιδεινώθηκε ριζικά» τα τελευταία χρόνια.

«Παρακολουθούμε έναν συστηματικό στραγγαλισμό των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη», κατήγγειλε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ σε ανακοίνωσή του που συνοδεύει την έκθεση.

Ο Τουρκ εκτίμησε ότι η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε «μια ιδιαίτερα σοβαρή μορφή διακρίσεων και φυλετικού διαχωρισμού που μοιάζει με το είδος του συστήματος απαρτχάιντ που έχουμε ήδη γνωρίσει».

Είτε πρόκειται για την πρόσβαση στο νερό, στα σχολεία ή ακόμη και τα νοσοκομεία, είτε για τη δυνατότητα να μπορούν να επισκεφθούν συγγενείς ή να πάνε για τη συγκομιδή των ελιών, «κάθε πτυχή της ζωής των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη ελέγχεται και περιορίζεται από τους μεροληπτικούς νόμους, πολιτικές και πρακτικές του Ισραήλ», κατήγγειλε ο ίδιος.

Ανεξάρτητοι ειδικοί του ΟΗΕ έχουν ήδη χαρακτηρίσει την κατάσταση στις κατεχόμενες παλαιστινιακές περιοχές «απαρτχάιντ», αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιεί τον όρο η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Βία των εποίκων

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι οι ισραηλινές αρχές έχουν υιοθετήσει «δύο ξεχωριστά καθεστώτα νόμων και πολιτικών για τους Ισραηλινούς εποίκους και τους Παλαιστίνιους που ζουν στη Δυτική Όχθη, γεγονός που οδηγεί στην άνιση αντιμετώπισή τους σε πολλά κρίσιμα ζητήματα».

«Οι Παλαιστίνιοι εξακολουθούν να υφίστανται μαζικές κατασχέσεις γαιών και στέρηση της πρόσβασης σε πόρους», αποκαλύπτει η έκθεση, επισημαίνοντας ότι αυτή η κατάσταση οδηγεί κυρίως «στην αποστέρηση της γης και των σπιτιών τους».

Ο Τουρκ ζητεί από το Ισραήλ να «καταργήσει όλους τους νόμους, τις πολιτικές και τις πρακτικές που διαιωνίζουν τις συστηματικές διακρίσεις εις βάρος των Παλαιστινίων που βασίζεται στη φυλή, τη θρησκεία ή την εθνοτική καταγωγή».

Οι διακρίσεις αυτές επιδεινώνονται από την εντατικοποίηση της βίας των εποίκων, σε πολλές περιπτώσεις με «τη συγκατάθεση, τη στήριξη και τη συμμετοχή των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας», σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία.

Το Ισραήλ έχει υπό την κατοχή του τη Δυτική Όχθη από το 1967. Εκτός της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, την οποία κατέχει και έχει προσαρτήσει το Ισραήλ, περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σήμερα σε οικισμούς στη Δυτική Όχθη που θεωρούνται παράνομοι από τον ΟΗΕ με βάση το διεθνές δίκαιο ανάμεσα σε 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

Μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 η βία των εποίκων, κυρίως αυτών που έχουν εγκατασταθεί σε παράνομους ακόμη και βάσει των ισραηλινών νόμων οικισμούς, έχει αυξηθεί, ενώ έχουν ενταθεί και οι επιθέσεις τους εναντίον των τοπικών κοινοτήτων.

Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας οι ισραηλινές δυνάμεις και Ισραηλινοί έποικοι έχουν σκοτώσει περισσότερους από 1.000 Παλαιστίνιους – μαχητές αλλά και αμάχους– στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που βασίστηκε στα επίσημα ισραηλινά στοιχεία. Την ίδια περίοδο στο έδαφος αυτό σκοτώθηκαν 44 Ισραηλινοί –στρατιώτες και άμαχοι.

Ισραηλινοί στρατιώτες στη Δυτική Όχθη.

«Σχεδόν πλήρης ατιμωρησία»

Μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα οι ισραηλινές αρχές έχουν επίσης «αυξήσει τη χρήση της παράνομης βίας, των αυθαίρετων κρατήσεων και των βασανιστηρίων», τονίζει η έκθεση.

Καταγγέλλει εξάλλου «την πρωτοφανή επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στη Δυτική Όχθη, κάνοντας λόγο για ενίσχυση «της καταστολής της κοινωνίας των πολιτών» και για «υπερβολικούς περιορισμούς στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης».

Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης τη γρήγορη εξάπλωση των ισραηλινών οικισμών, την ώρα που οι Παλαιστίνιοι σκοτώνονται «με σχεδόν πλήρη ατιμωρησία».

Για τους περισσότερους από 1.500 Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν από τις αρχές του 2017 ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 στη Δυτική Όχθη οι ισραηλινές αρχές έχουν ξεκινήσει μόλις 112 έρευνες, οι οποίες έχουν καταλήξει μόνο σε μία καταδίκη, σημειώνει η έκθεση.

Οι συντάκτες της έκθεσης εντόπισαν «εύλογους λόγους να πιστεύει κανείς ότι αυτός (…) ο διαχωρισμός και αυτή η υποταγή προορίζονται να είναι μόνιμοι», με στόχο τη διατήρηση ενός συστήματος «καταπίεσης» και «κυριαρχίας επί των Παλαιστινίων».

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ο Τραμπ θέλει να την αρπάξει με τέσσερις κινήσεις – Λογαριάζει χωρίς τους ντόπιους
Απειλών συνέχεια 07.01.26

Ο Τραμπ θέλει να αρπάξει τη Γροιλανδία με τέσσερις κινήσεις - Λογαριάζει χωρίς τους ντόπιους

Το Politico εξετάζει πώς θα μπορούσε να ξεδιπλωθεί η στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ για την κατάκτηση της Γροιλανδίας - Οι ντόπιοι, σε ποσοστό 85%, αντιτίθεται στην ένταξή τους στις ΗΠΑ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Επίθεση στο πανεπιστήμιο Μπράουν: Ομολόγησε σε βίντεο ο δράστης πριν αυτοκτονήσει
Κόσμος 07.01.26

«Είμαι ζώο όπως και ο Τραμπ»: Ο δράστης της επίθεσης στο πανεπιστήμιο Μπράουν ομολόγησε σε βίντεο πριν αυτοκτονήσει

Ο δράστης της επίθεσης στο πανεπιστήμιο Μπράουν ομολόγησε τις πράξεις του σε βίντεο που εντοπίστηκε στην αποθήκη όπου βρέθηκε νεκρός

Σύνταξη
Ιράν: Ρίψη δακρυγόνων σε διαδηλωτές δίπλα σε νοσοκομείο – Εκτελέστηκε άνδρας με την κατηγορία της κατασκοπείας
Δείτε βίντεο 07.01.26

Ιράν: Ρίψη δακρυγόνων σε διαδηλωτές δίπλα σε νοσοκομείο - Εκτελέστηκε άνδρας με την κατηγορία της κατασκοπείας

Συνεχίζονται για 10η ημέρα οι μαζικές κινητοποιήσεις στο Ιράν ενάντια στο υψηλό κόστος ζωής - Ο άνδρας που εκτελέστηκε είχε κριθεί ένοχος για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ

Σύνταξη
Γαλλία: Αυτοδίδακτος υπνωτιστής κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε γυναίκες – Βιντεοσκοπούσε τις επιθέσεις
Σοκ στη Γαλλία 07.01.26

Φρίκη: Αυτοδίδακτος υπνωτιστής κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε γυναίκες - Βιντεοσκοπούσε τις επιθέσεις

Δάσκαλος χορού και αυτοδίδακτος υπνωτιστής, κατηγορείται ότι νάρκωνε γυναίκες, τις κακοποιούσε σεξουαλικά και κατέγραφε τις επιθέσεις του.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Νέες ευθείες απειλές των ΗΠΑ – Έτσι απάντησε ο Τραμπ στην κοινή δήλωση των Ευρωπαίων
Τι λέει η Νουούκ 07.01.26

Νέες ευθείες απειλές των ΗΠΑ στη Γροιλανδία - Έτσι απάντησε ο Τραμπ στην κοινή δήλωση των Ευρωπαίων

Ο Λευκός Οίκος ξεκαθάρισε ότι εξετάζεται και η «χρήση στρατού» στη Γροιλανδία - Πιο ήπιοι τόνοι από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ - Πότε έβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ πρώτη φορά το νησί της Αρκτικής στο στόχαστρό του

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΗΠΑ: Πέθανε στις φυλακές πρώην πράκτορας της CIA που είχε καταδικαστεί ως κατάσκοπος της ΕΣΣΔ
Αναλυτής αντικατασκοπείας 07.01.26

Πέθανε στις αμερικανικές φυλακές πρώην πράκτορας της CIA που είχε καταδικαστεί ως κατάσκοπος της ΕΣΣΔ

Η προδοσία του Όλντριτς Έιμς έναντι 2,5 εκατ. δολαρίων αποκαλύφθηκε το 1994 - Είχε θέσει σε κίνδυνο δεκάδες μυστικές επιχειρήσεις και είχε στοιχίσει τη ζωή δέκα και πλέον διπλών πρακτόρων των ΗΠΑ

Σύνταξη
Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες
Κόσμος 07.01.26

Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

Η σεισμολογική υπηρεσία στις Φιλιππίνες εκτίμησε πως υπάρχει κίνδυνος για σοβαρές ζημιές και προεξόφλησε πως θα ακολουθήσουν ισχυροί μετασεισμοί.

Σύνταξη
Βολιβία: Αποκλεισμοί δρόμων στο πλαίσιο των διαδηλώσεων ενάντια στην κατάργηση της επιδότησης στα καύσιμα
Καύσιμα - ακρίβεια 07.01.26

Αποκλεισμοί δρόμων στο πλαίσιο των διαδηλώσεων στη Βολιβία

Οι διαδηλωτές στη Βολιβία απαιτούν την ακύρωση του διατάγματος που καταργεί την επιδότηση στα καύσιμα και προχωρούν σε αποκλεισμούς δρόμων καθώς οι συνομιλίες με την κυβέρνηση δεν είχαν αποτέλεσμα.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η Ρωσία στέλνει υποβρύχιο για συνοδεία τάνκερ που προσπάθησαν να κατασχέσουν οι ΗΠΑ
Βενεζουέλα 07.01.26

Ρωσικό υποβρύχιο σπεύδει για συνοδεία τάνκερ που προσπαθούν να κατασχέσουν οι ΗΠΑ

Το τάνκερ Bella 1 βρίσκεται στο επίκεντρο μιας παρατεταμένης καταδίωξης από την Αμερικανική Ακτοφυλακή και τώρα έχει εμπλέξει άμεσα τη Μόσχα στη διαμάχη, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Σύνταξη
Λίβανος: Αλλοι 2 νεκροί σε αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ
Υπουργείο Υγείας 07.01.26

Αλλοι 2 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Αλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται πως έβαλε τέλος τον Νοέμβριο του 2024 στις εχθροπραξίες.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ο Τραμπ εξετάζει και τη χρήση «του στρατού» για την απόκτησή της, ξεκαθαρίζει ο Λευκός Οίκος
Λευκός Οίκος 07.01.26

Και τη χρήση «του στρατού» για την απόκτηση της Γροιλανδίας εξετάζει ο Τραμπ

Ο Τραμπ συζητά φάσμα επιλογών για τη Γροιλανδία και «ασφαλώς η χρήση του αμερικανικού στρατού είναι πάντα μια επιλογή στη διάθεση του επικεφαλής του», τονίζεται από τον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Μακρόν δηλώνει πως σχεδιάζει να συνομιλήσει με τον Πούτιν «το συντομότερο δυνατόν»
Εμανουέλ Μακρόν 07.01.26

Σχεδιάζω να μιλήσω με τον Πούτιν «το συντομότερο δυνατόν»

«Ολα πρέπει να οργανωθούν σύντομα», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να συνομιλήσει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι «οι επαφές αποκαθίστανται αυτήν τη στιγμή».

Σύνταξη
Περιστέρι: Στο νοσοκομείο 13χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Χειροπέδες σε υπάλληλο περιπτέρου
Στο Περιστέρι 07.01.26

Στο νοσοκομείο 13χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Χειροπέδες σε υπάλληλο περιπτέρου

Μια 13χρονη μαθήτρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Όπως έγινε γνωστό λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης, η 13χρονη προμηθεύτηκε παράνομα αλκοολούχο ποτό από περίπτερο στο Περιστέρι. Το νεαρό κορίτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, έχασε τις αισθήσεις τους και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για τις πρώτες βοήθειες. […]

Σύνταξη
Ποιος είναι ο Άρμονι Μπρουκς που «καθάρισε» δύο φορές τον Παναθηναϊκό στη regular season (vids)
Euroleague 07.01.26

Ποιος είναι ο Άρμονι Μπρουκς που «καθάρισε» δύο φορές τον Παναθηναϊκό στη regular season (vids)

Η Αρμάνι μετά τη νίκη στο Μιλάνο, πήρε «διπλό» στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τον Άρμονι Μπρουκς να «πληγώνει» και τις δύο φορές τους Πράσινους – Τα απίθανα νούμερα του Αμερικανού και τα δεδομένα για το συμβόλαιό του.

Σύνταξη
«Η νίκη κατά του καρκίνου μαστού ήταν ένα θαύμα» – Ο πρώην ντράμερ των KISS μιλά για την ασθένεια και την προσευχή
«Σκληρή αγάπη» 07.01.26

«Η νίκη κατά του καρκίνου μαστού ήταν ένα θαύμα» - Ο πρώην ντράμερ των KISS μιλά για την ασθένεια και την προσευχή

Ο πρώην ντράμερ και ιδρυτικό μέλος των KISS, Πίτερ Κρις, ο οποίος αποχώρησε από το συγκρότημα το 1980 για να επιστρέψει αργότερα, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 2008.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η κυβέρνηση εξειδικεύει τα μέτρα για τους αγρότες: 7 αιτήματα εκτός δημοσιονομικών ορίων, 4 υπό επεξεργασία λέει ο Χατζηδάκης
Agro-in 07.01.26 Upd: 12:51

Η κυβέρνηση εξειδικεύει τα μέτρα για τους αγρότες: 7 αιτήματα εκτός δημοσιονομικών ορίων, 4 υπό επεξεργασία λέει ο Χατζηδάκης

Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι «δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα» πέρα από αυτά που εξειδικεύουν σήμερα οι αρμόδιοι υπουργοί ενώ οι αγρότες τηρούν στάση αναμονής παραμένοντας σε θέση μάχης

Σύνταξη
Νέα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, η Δέσποινα Λιμνιωτάκη
Νέα σελίδα 07.01.26

Νέα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, η Δέσποινα Λιμνιωτάκη

«Με μεγάλο αίσθημα ευθύνης και γνωρίζοντας ότι ο πήχης είναι ψηλά, αναλαμβάνω να υπηρετήσω τον θεσμό» τόνισε σε ανάρτηση της μεταξύ άλλων η νέα πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

Σύνταξη
Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έδωσε τις… ευλογίες του στον Φλέτσερ για να αναλάβει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έδωσε τις… ευλογίες του στον Φλέτσερ για να αναλάβει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Ντάρεν Φλέτσερ όλα δείχνουν ότι θα είναι ο προσωρινός τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και δεν γινόταν να μην έχει επικοινωνία με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον προτού αναλάβει…

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ο Τραμπ θέλει να την αρπάξει με τέσσερις κινήσεις – Λογαριάζει χωρίς τους ντόπιους
Απειλών συνέχεια 07.01.26

Ο Τραμπ θέλει να αρπάξει τη Γροιλανδία με τέσσερις κινήσεις - Λογαριάζει χωρίς τους ντόπιους

Το Politico εξετάζει πώς θα μπορούσε να ξεδιπλωθεί η στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ για την κατάκτηση της Γροιλανδίας - Οι ντόπιοι, σε ποσοστό 85%, αντιτίθεται στην ένταξή τους στις ΗΠΑ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πρωτοβουλία της φον ντερ Λάιεν για την ΚΑΠ «πουλάει» ο Μητσοτάκης για τους αγρότες
Πολιτική 07.01.26

Πρωτοβουλία της φον ντερ Λάιεν για την ΚΑΠ «πουλάει» ο Μητσοτάκης για τους αγρότες

Σε μία ανάρτηση με θριαμβολίες για τα ευρωπαϊκά κονδύλια της ΕΕ προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τους αγρότες

Σύνταξη
ΚΚΕ: «Η 'νέα εποχή' του ν/σ των Ενόπλων Δυνάμεων αφορά την πολεμική προετοιμασία ΝΑΤΟ και ΕΕ»
Η ανακοίνωση 07.01.26

Η «νέα εποχή» του ν/σ των Ενόπλων Δυνάμεων αφορά την πολεμική προετοιμασία ΝΑΤΟ και ΕΕ, διαμηνύει το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ εκφράζει τη στήριξή του στα δίκαια αιτήματα των υπαξιωματικών, αξιωματικών, των φοιτητών και των γυναικών και δηλώνει ότι θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για την ικανοποίησή τους

Σύνταξη
Νέο ειδικό σχολείο στο δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων
Ίσες ευκαιρίες 07.01.26

Νέο ειδικό σχολείο στο δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων

Σημαντικό έργο για την εκπαιδευτική κοινότητα και τις οικογένειες στο δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων, σηματοδοτεί η ίδρυση Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Προβλήματα και πάλι στα Τζουμέρκα από τις έντονες βροχοπτώσεις
Ελλάδα 07.01.26

Κακοκαιρία: Προβλήματα και πάλι στα Τζουμέρκα από τις έντονες βροχοπτώσεις

Η κακοκαιρία με τις έντονες βροχοπτώσεις πλήττει από χθες τα Τζουμέρκα, περιοχή η οποία είχε έρθει ξανά αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, τον περασμένο Νοέμβριο

Σύνταξη
Επίθεση στο πανεπιστήμιο Μπράουν: Ομολόγησε σε βίντεο ο δράστης πριν αυτοκτονήσει
Κόσμος 07.01.26

«Είμαι ζώο όπως και ο Τραμπ»: Ο δράστης της επίθεσης στο πανεπιστήμιο Μπράουν ομολόγησε σε βίντεο πριν αυτοκτονήσει

Ο δράστης της επίθεσης στο πανεπιστήμιο Μπράουν ομολόγησε τις πράξεις του σε βίντεο που εντοπίστηκε στην αποθήκη όπου βρέθηκε νεκρός

Σύνταξη
Δίπλωμα οδήγησης: Πότε απαιτείται αντικατάσταση του χάρτινου – Τι ισχύει για την κατηγορία 65+
Άδεια νέου τύπου 07.01.26

Πότε απαιτείται αντικατάσταση του χάρτινου διπλώματος οδήγησης - Τι ισχύει για την κατηγορία 65+

Ειδικές προβλέψεις ισχύουν για τις μεγαλύτερες ηλικίες, ενώ το δίπλωμα που ανανεώνεται απαιτεί και σειρά ιατρικών εξετάσεων - Ανοίγει ο δρόμος και για την πλήρη ψηφιακή μορφή

Σύνταξη
Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ηττήθηκαν στο διπλό και η Ελλάδα αποκλείστηκε από τις ΗΠΑ στα προημιτελικά του United Cup
Τένις 07.01.26

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ηττήθηκαν στο διπλό και η Ελλάδα αποκλείστηκε από τις ΗΠΑ στα προημιτελικά του United Cup

Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε απέναντι στις ΗΠΑ και αποκλείστηκε στα προημιτελικά του United Cup, παρότι Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη πάλεψαν κόντρα σε Χάρισον και Γκοφ.

Σύνταξη
Τι είπε ο Μπόλντγουιν για τις γρατσουνιές στο σώμα του: «Αυτό είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού, κλασικές ελληνικές ομάδες» (vid)
Euroleague 07.01.26

Τι είπε ο Μπόλντγουιν για τις γρατσουνιές στο σώμα του: «Αυτό είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού, κλασικές ελληνικές ομάδες» (vid)

Μετά τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και ο Ουέιντ Μπόλντγουιν προχώρησε σε προκλητικές δηλώσεις για τον Ολυμπιακό και τις ελληνικές ομάδες, έχοντας την… αβάντα τις Τουρκάλας δημοσιογράφου. Ντενίζ Ακσόι

Σύνταξη
Social: Στο μικροσκόπιο των Αρχών βίντεο με σούζες και επικίνδυνους ελιγμούς από influencer μοτοσικλετιστή
Στα social 07.01.26

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βίντεο με σούζες και επικίνδυνους ελιγμούς από influencer μοτοσικλετιστή

Για τα... likes, ο influencer οδηγός δεν διστάζει να παραβιάσει κόκκινα φανάρια, να προχωρήσει σε επικίνδυνους ελιγμούς και να κάνει σούζες με ένα χέρι ανεβάζοντας στη συνέχεια βίντεο στο διαδίκτυο

Σύνταξη
