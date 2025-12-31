newspaper
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
Δυτική Οχθη: Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν 20χρονο Παλαιστίνιο
Κόσμος 31 Δεκεμβρίου 2025 | 01:00

Δυτική Οχθη: Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν 20χρονο Παλαιστίνιο

Οι «δυνάμεις κατοχής» πυροβόλησαν και σκότωσαν Παλαιστίνιο, αναφέρουν παλαιστινιακές πηγές, ενώ το Ισραήλ κάνει λόγο για «τρομοκράτη» στην υπό κατοχή του Δυτική Οχθη.

Σύνταξη
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν χθες Τρίτη ότι σκότωσαν τον οδηγό ενός αυτοκινήτου που αποπειράθηκε να παρασύρει στρατιώτες κοντά στη Ναμπλούς της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, ενώ παλαιστινιακές πηγές ανέφεραν επίσης τρεις τραυματίες στο ίδιο συμβάν (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, ο 20χρονος Κάις Σάμι Τζάσερ Αλαν τον οποίο σκότωσαν οι ισραηλινοί στρατιώτες).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις IDF, «ένας τρομοκράτης αποπειράθηκε να παρασύρει στρατιώτες που επιχειρούσαν στην περιοχή Εϊναμπούς». Ακολούθως, οι ισραηλινοί στρατιώτες «πυροβόλησαν τον τρομοκράτη και τον εξουδετέρωσαν».

Ο 20χρονος Κάις Σάμι Τζάσερ Αλαν «πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από τις δυνάμεις κατοχής» στη Δυτική Οχθη

Οι παλαιστινιακές αρχές ενημέρωσαν πως ο 20χρονος Κάις Σάμι Τζάσερ Αλαν «πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από τις δυνάμεις κατοχής» μεταξύ των κοινοτήτων Εϊναμπούς και Αουάρτα.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε «τρεις τραυματίες που βρίσκονταν κοντά στο όχημα που δέχθηκε πυρά» από τους ισραηλινούς στρατιώτες.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες αφότου Παλαιστίνιος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν 68χρονο Ισραηλινό και στη συνέχεια σκότωσε με μαχαίρι μια 18χρονη στο βόρειο Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε επιχειρήσεις στην Καμπάτια της Δυτικής Οχθης, γενέτειρα του δράστη της επίθεσης, συλλαμβάνοντας τον πατέρα και τα αδέρφια του.

Πολυάριθμες επιθέσεις Παλαιστινίων έχουν σημειωθεί στο Ισραήλ μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, έναυσμα για τον οποίο αποτέλεσε το μακελειό που προκάλεσαν μαχητές της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Εκατοντάδες νεκροί Παλαιστίνιοι

Εκτοτε καταγράφηκε επίσης έξαρση της βίας στη Δυτική Οχθη, την οποία κατέλαβε το Ισραήλ το 1967.

Περισσότεροι από 1.000 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους αρκετοί άμαχοι, σκοτώθηκαν από ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βασίζεται σε στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής.

Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία, τουλάχιστον 44 Ισραηλινοί – στρατιώτες και άμαχοι – έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις Παλαιστινίων ή στη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ

