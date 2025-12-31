Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν χθες Τρίτη ότι σκότωσαν τον οδηγό ενός αυτοκινήτου που αποπειράθηκε να παρασύρει στρατιώτες κοντά στη Ναμπλούς της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, ενώ παλαιστινιακές πηγές ανέφεραν επίσης τρεις τραυματίες στο ίδιο συμβάν (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, ο 20χρονος Κάις Σάμι Τζάσερ Αλαν τον οποίο σκότωσαν οι ισραηλινοί στρατιώτες).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις IDF, «ένας τρομοκράτης αποπειράθηκε να παρασύρει στρατιώτες που επιχειρούσαν στην περιοχή Εϊναμπούς». Ακολούθως, οι ισραηλινοί στρατιώτες «πυροβόλησαν τον τρομοκράτη και τον εξουδετέρωσαν».

Ο 20χρονος Κάις Σάμι Τζάσερ Αλαν «πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από τις δυνάμεις κατοχής» στη Δυτική Οχθη

Watch | The vehicle in which Qais Allan was in was riddled with heavy gunfire by Israeli occupation forces, leading to his killing and the injury of others between the villages of Aynabus and Awarta, south of Nablus in the occupied West Bank. https://t.co/6DmztAvMoC pic.twitter.com/DwZyvZtJf2 — Quds News Network (@QudsNen) December 30, 2025

Οι παλαιστινιακές αρχές ενημέρωσαν πως ο 20χρονος Κάις Σάμι Τζάσερ Αλαν «πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από τις δυνάμεις κατοχής» μεταξύ των κοινοτήτων Εϊναμπούς και Αουάρτα.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε «τρεις τραυματίες που βρίσκονταν κοντά στο όχημα που δέχθηκε πυρά» από τους ισραηλινούς στρατιώτες.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες αφότου Παλαιστίνιος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν 68χρονο Ισραηλινό και στη συνέχεια σκότωσε με μαχαίρι μια 18χρονη στο βόρειο Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε επιχειρήσεις στην Καμπάτια της Δυτικής Οχθης, γενέτειρα του δράστη της επίθεσης, συλλαμβάνοντας τον πατέρα και τα αδέρφια του.

Breaking: 20-year-old Qais Sami Allan was killed after Israeli occupation forces opened fire on a civilian vehicle, setting it ablaze between the villages of Einabus and Urif, south of Nablus. pic.twitter.com/BGrYRX44SA — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) December 30, 2025

Πολυάριθμες επιθέσεις Παλαιστινίων έχουν σημειωθεί στο Ισραήλ μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, έναυσμα για τον οποίο αποτέλεσε το μακελειό που προκάλεσαν μαχητές της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Εκατοντάδες νεκροί Παλαιστίνιοι

Εκτοτε καταγράφηκε επίσης έξαρση της βίας στη Δυτική Οχθη, την οποία κατέλαβε το Ισραήλ το 1967.

Περισσότεροι από 1.000 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους αρκετοί άμαχοι, σκοτώθηκαν από ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βασίζεται σε στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής.

Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία, τουλάχιστον 44 Ισραηλινοί – στρατιώτες και άμαχοι – έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις Παλαιστινίων ή στη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.

