Το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε σειρά μέτρων για να ενισχύσει τον έλεγχό του στη Δυτική Όχθη, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω εξάπλωση των οικισμών των εποίκων.

Η Χαμάς κάλεσε τους Παλαιστινίους της Δυτικής Όχθης να «εντείνουν την αντιπαράθεση με την κατοχή και τους εποίκους της»

Η παλαιστινιακή προεδρία ανακοίνωσε ότι η απόφαση αποσκοπεί στην «ενίσχυση των προσπαθειών για την προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης» και «αντικατοπτρίζει μια ανοιχτή προσπάθεια του Ισραήλ να νομιμοποιήσει την επέκταση των εποικισμών, την κατάσχεση γης και την κατεδάφιση παλαιστινιακών ακινήτων».

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς χαρακτήρισε την απόφαση του Ισραήλ επικίνδυνη, παράνομη και ισοδύναμη με de facto προσάρτηση, καλώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να παρέμβουν.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας καταδίκασε επίσης την απόφαση, η οποία, όπως ανέφερε, «στοχεύει στην επιβολή παράνομης ισραηλινής κυριαρχίας» και στην εδραίωση των οικισμών των εποίκων.

Ανακοινώσεις καταδίκης εξέδωσαν και η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, η Ινδονησία, το Πακιστάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία.

Οι Παλαιστίνιοι ζητούν έκτακτη συνεδρίαση του Αραβικού Συνδέσμου

Η Παλαιστίνη υπέβαλε επείγουσα αίτηση για τη σύγκληση έκτακτης συνόδου του Αραβικού Συνδέσμου, προκειμένου να συζητηθούν τα νέα μέτρα του Ισραήλ σχετικά με την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Wafa.