Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
Δυτική Όχθη: Οι IDF σκότωσαν ένα 14χρονο αγόρι επειδή «ετοιμαζόταν να τους επιτεθεί με μία πέτρα»
Δυτική Όχθη: Οι IDF σκότωσαν ένα 14χρονο αγόρι επειδή «ετοιμαζόταν να τους επιτεθεί με μία πέτρα»

Η βία έχει αυξηθεί κατακόρυφα κατά το τελευταίο έτος στη Δυτική Όχθη. Οι επιθέσεις των εποίκων εναντίον Παλαιστινίων έχουν ενταθεί, ενώ ο στρατός επιβάλει αυστηρότερους περιορισμούς στην κυκλοφορία

Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν έναν Παλαιστίνιο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη επειδή όπως αναφέρουν τους πέταξε πέτρα, ανακοίνωσαν οι IDF την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι το θύμα ήταν ένας 14χρονος.

Δεν υπήρξαν περαιτέρω σχόλια από παλαιστινιακούς αξιωματούχους σχετικά με το θανατηφόρο περιστατικό στο χωριό Αλ-Μουγκάιρ.

Το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA ανέφερε ότι ο έφηβος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ισραηλινής στρατιωτικής επιδρομής που οδήγησε σε συγκρούσεις.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι δυνάμεις του κλήθηκαν στην περιοχή μετά από αναφορές ότι Παλαιστίνιοι πετούσαν πέτρες εναντίον Ισραηλινών και ότι είχαν μπλοκάρει έναν δρόμο με καμένα λάστιχα.

Οι στρατιώτες πυροβόλησαν προειδοποιητικά πυρά σε μια προσπάθεια να απωθήσουν ένα άτομο που έτρεχε προς το μέρος τους με μια πέτρα, ανέφερε ο στρατός, και στη συνέχεια τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν για να εξαλείψουν τον «κίνδυνο».

Αύξηση της βίας στη Δυτική Όχθη

Οι άμαχοι συνεχίζουν να πεθαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας, με τρεις Παλαιστινίους να σκοτώνονται τη Δευτέρα από ισραηλινά drones στο Χαν Γιουνίς και δύο παιδιά να πεθαίνουν από το κρύο. Ταυτόχρονα, οι εντάσεις αυξάνονται στη Δυτική Όχθη λόγω της βίας των εποίκων.

Ο αριθμός των «εθνικιστικών εγκλημάτων» που διαπράττονται από Ισραηλινούς εναντίον Παλαιστινίων αυξάνεται σταθερά από τις 7 Οκτωβρίου 2023, με συνολικά 1.720 επιθέσεις να έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύθηκαν από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) και αναφέρθηκαν από την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz.

Σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης, η τάση αυτή θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής, ενώ η αστυνομία δεν καταβάλλει επαρκείς προσπάθειες για την επίλυση του προβλήματος.

Η μετανάστευση στην ΕΕ αλλάζει – Ποια χώρα έχει απελάσει περισσότερους ανθρώπους
Κόσμος 16.01.26

Η μετανάστευση στην ΕΕ αλλάζει – Ποια χώρα έχει απελάσει περισσότερους ανθρώπους

Οι επιστροφές μεταναστών αυξήθηκαν κατά σχεδόν ένα πέμπτο στην ΕΕ, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό χάσμα μεταξύ του αριθμού των διαταγών επαναπατρισμού που εκδόθηκαν και εκείνων που εκτελέστηκαν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καταγγέλει της αύξηση περιστατικών βίας κατά υγειονομικών
Κόσμος 16.01.26

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καταγγέλει της αύξηση περιστατικών βίας κατά υγειονομικών

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υπενθυμίζει ότι μετά από επανειλημμένες παρεμβάσεις του, αυστηροποιήθηκε πρόσφατα, το θεσμικό πλαίσιο, για τη βία κατά των υγειονομικών

Σύνταξη
Ζελένσκι: Αν υπάρξει συμφωνία, έτοιμοι για υπογραφές την επόμενη εβδομάδα με τις ΗΠΑ
Κόσμος 16.01.26

Ζελένσκι: Αν υπάρξει συμφωνία, έτοιμοι για υπογραφές την επόμενη εβδομάδα με τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ουκρανική αντιπροσωπεία μεταβαίνει στις ΗΠΑ για συνομιλίες σχετικά με εγγυήσεις ασφαλείας και μεταπολεμική στήριξη, εκφράζοντας την ελπίδα ότι τα σχετικά έγγραφα θα μπορούσαν να υπογραφούν την επόμενη εβδομάδα στο Νταβός.

Σύνταξη
Γερμανία: Δεν… άκουσε τον Τραμπ – Έστειλε στρατιώτες στη Γροιλανδία λόγω «ρωσικών και κινεζικών απειλών»
Δηλώσεις Πιστόριους 16.01.26

Δεν... άκουσε τον Τραμπ η Γερμανία - Έστειλε στρατιώτες στη Γροιλανδία λόγω «ρωσικών και κινεζικών απειλών»

Παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί ανοιχτά τη Γροιλανδία, το γερμανικό υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε στη Ρωσία και την Κίνα

Σύνταξη
Τραμπ: Παραπλάνηση ή αναδίπλωση η αναστολή επίθεσης στο Ιράν;
Κόσμος 16.01.26

Παραπλάνηση ή αναδίπλωση, η αναστολή επίθεσης στο Ιράν; - Τι εκτιμούν αμερικανοί αξιωματούχοι για τις προθέσεις Τραμπ

Ενώ η πολεμική ρητορική του Τραμπ εναντίον του Ιράν υποχώρησε, οι ΗΠΑ μετακινούν ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή - «Με το δάχτυλο στη σκανδάλη, ο πρόεδρος», λέει αμερικανική πηγή

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ιράν: Ο Πούτιν σε ρόλο μεσολαβητή – Τι ειπώθηκε στην τηλεφωνική συνομιλία του με Νετανιάχου
«Τεταμένη κατάσταση» 16.01.26

Ο Πούτιν σε ρόλο μεσολαβητή για το Ιράν - Τι ειπώθηκε στην τηλεφωνική συνομιλία του με Νετανιάχου

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να μιλήσει στη συνέχεια με τον ομόλογό του του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν - «Ο πρόεδρος συνεχίζει τις προσπάθειες υπέρ της αποκλιμάκωσης» δήλωσε εκπρόσωπος του Κρεμλίνου

Σύνταξη
Γάζα: Αυτοί συμμετέχουν στην παλαιστινιακή επιτροπή τεχνοκρατών – Επικεφαλής ο Αλί Σάαθ
Τα ονόματα 16.01.26

Αυτοί συμμετέχουν στην παλαιστινιακή επιτροπή τεχνοκρατών στη Γάζα - Επικεφαλής ο Αλί Σάαθ

Ποιους τομείς αναλαμβάνουν οι Παλαιστίνιοι που συμμετέχουν στην επιτροπή που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα - Η στάση της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ιαπωνία: Αναστάτωση για εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες λόγω μπλακ άουτ σε σιδηροδρομικό δίκτυο του Τόκιο
Στην Ιαπωνία 16.01.26

Αναστάτωση για εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες λόγω μπλακ άουτ σε σιδηροδρομικό δίκτυο του Τόκιο (βίντεο)

Η φωτιά που προκάλεσε το μπλακ άουτ στο δίκτυο του τρένων του Τόκιο φαίνεται να ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα σε μετασχηματιστή - Επιβάτες απεγκλωβίστηκαν περπατώντας για αρκετά μέτρα πάνω στις ράγες

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ομάδα Αμερικανών κοινοβουλευτικών και από τα δύο κόμματα στη Δανία – Ενάντια στα σχέδια Τραμπ
Ποιοι συμμετέχουν 16.01.26

Ομάδα Αμερικανών κοινοβουλευτικών και από τα δύο κόμματα στη Δανία - Ενάντια στα σχέδια Τραμπ για Γροιλανδία

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι η Γροιλανδία είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των ΗΠΑ λόγω της στρατηγικής της θέσης και των μεγάλων αποθεμάτων της σε ορυκτά

Σύνταξη
Γροιλανδία: Πώς η κλιματική αλλαγή την φέρνει στο στόχαστρο του Τραμπ – Νέες θαλάσσιες οδοί, κρυμμένα ορυκτά
Δείτε χάρτες 16.01.26

Πώς η κλιματική αλλαγή φέρνει τη Γροιλανδία στο στόχαστρο του Τραμπ - Νέες θαλάσσιες οδοί, κρυμμένα ορυκτά

Λιώνουν οι θαλάσσιοι πάγοι γύρω από τη Γροιλανδία - Οι θαλάσσιες διαδρομές της Αρκτικής γίνονται όλο και πιο προσιτές - «Έχει αυξηθεί το στρατιωτικό ενδιαφέρον», σημειώνει αναλύτρια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Συνωμοσία υπουργών στις ΗΠΑ για παραβίαση του Συντάγματος – Τι καταγγέλλει δικαστής
Μηχανισμός καταστολής 16.01.26

Συνωμοσία υπουργών στις ΗΠΑ για παραβίαση του Συντάγματος – Τι καταγγέλλει δικαστής

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ συνέταξαν αναφορές για 100 έως 200 φοιτητές με τη βοήθεια φιλοϊσραηλινής οργάνωσης για να τους φορτώσουν εγκληματικές πράξεις

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ μετακινεί την Κίτρινη Γραμμή πιο βαθιά στη Λωρίδα τη στιγμή που οι ΗΠΑ ανακοινώνουν τη δεύτερη φάση εκεχειρίας
Δείτε χάρτη 16.01.26

Το Ισραήλ μετακινεί την Κίτρινη Γραμμή πιο βαθιά στη Γάζα, τη στιγμή που οι ΗΠΑ ανακοινώνουν τη δεύτερη φάση εκεχειρίας

Το Ισραήλ σκότωσε δέκα Παλαιστίνιους στη Γάζα την Πέμπτη την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε την ίδρυση του «Συμβουλίου Ειρήνης» χωρίς να αναφέρει ακόμα ποιοι θα συμμετάσχουν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
