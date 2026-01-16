Δυτική Όχθη: Οι IDF σκότωσαν ένα 14χρονο αγόρι επειδή «ετοιμαζόταν να τους επιτεθεί με μία πέτρα»

Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν έναν Παλαιστίνιο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη επειδή όπως αναφέρουν τους πέταξε πέτρα, ανακοίνωσαν οι IDF την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι το θύμα ήταν ένας 14χρονος.

Δεν υπήρξαν περαιτέρω σχόλια από παλαιστινιακούς αξιωματούχους σχετικά με το θανατηφόρο περιστατικό στο χωριό Αλ-Μουγκάιρ.

Το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA ανέφερε ότι ο έφηβος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ισραηλινής στρατιωτικής επιδρομής που οδήγησε σε συγκρούσεις.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι δυνάμεις του κλήθηκαν στην περιοχή μετά από αναφορές ότι Παλαιστίνιοι πετούσαν πέτρες εναντίον Ισραηλινών και ότι είχαν μπλοκάρει έναν δρόμο με καμένα λάστιχα.

Οι στρατιώτες πυροβόλησαν προειδοποιητικά πυρά σε μια προσπάθεια να απωθήσουν ένα άτομο που έτρεχε προς το μέρος τους με μια πέτρα, ανέφερε ο στρατός, και στη συνέχεια τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν για να εξαλείψουν τον «κίνδυνο».

Αύξηση της βίας στη Δυτική Όχθη

Οι άμαχοι συνεχίζουν να πεθαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας, με τρεις Παλαιστινίους να σκοτώνονται τη Δευτέρα από ισραηλινά drones στο Χαν Γιουνίς και δύο παιδιά να πεθαίνουν από το κρύο. Ταυτόχρονα, οι εντάσεις αυξάνονται στη Δυτική Όχθη λόγω της βίας των εποίκων.

Ο αριθμός των «εθνικιστικών εγκλημάτων» που διαπράττονται από Ισραηλινούς εναντίον Παλαιστινίων αυξάνεται σταθερά από τις 7 Οκτωβρίου 2023, με συνολικά 1.720 επιθέσεις να έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύθηκαν από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) και αναφέρθηκαν από την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz.

Σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης, η τάση αυτή θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής, ενώ η αστυνομία δεν καταβάλλει επαρκείς προσπάθειες για την επίλυση του προβλήματος.