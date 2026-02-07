Ο Νετανιάχου θα συναντηθεί με τον Τραμπ την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον – Συνομιλίες για το Ιράν

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συναντθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον, για «να συζητήσουν για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν», ανακοίνωσαν το Σάββατο οι υπηρεσίες του.

Ο Νετανιάχου «εκτιμά ότι σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση πρέπει να περιληφθούν ο περιορισμός των βαλλιστικών πυραύλων και το πάγωμα της υποστήριξης προς τον ιρανικό άξονα», μια αναφορά στις ένοπλες οργανώσεις που είναι σύμμαχοι του Ιράν στην περιοχή, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να πραγματοποιήσουν μια νέα σύνοδο συνομιλιών στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις συνομιλίες που είχαν στο Ομάν την Παρασκευή.

Το Ισραήλ απαιτεί πλήρη διάλυση των πυρηνικών και πυραυλικών ικανοτήτων του Ιράν

Θα είναι η έβδομη συνάντηση που θα έχει ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες αφότου ανέλαβε καθήκοντα στο Λευκό Οίκο, πριν από περίπου ένα χρόνο.

Αν και το Ιράν είναι κοινός εχθρός των ΗΠΑ και του Ισραήλ, η ισραηλινή γραμμή είναι πιο αδιάλλακτη από αυτήν της Ουάσινγκτον, η οποία μοιάζει τώρα να δίνει μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζουν εμπειρογνώμονες.

Το Ισραήλ απαιτεί από την πλευρά του «μια αλλαγή καθεστώτος ή τουλάχιστον την πλήρη διάλυση των πυρηνικών και πυραυλικών ικανοτήτων» του Ιράν, έλεγε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο γεωπολιτικός αναλυτής Μάικλ Χόροβιτς.

Ο πρωθπουργός του Ισραήλ έχει εξάλλου επαναλάβει πως η χώρα του δεν θα δίσταζε να αντιδράσει, αν δεχόταν επίθεση από το Ιράν ως αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα, απειλώντας με «μια απάντηση ισχύος πρωτοφανούς για το Ιράν».