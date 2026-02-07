newspaper
Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Νετανιάχου θα συναντηθεί με τον Τραμπ την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον – Συνομιλίες για το Ιράν
Κόσμος 07 Φεβρουαρίου 2026, 23:45

Ο Νετανιάχου θα συναντηθεί με τον Τραμπ την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον – Συνομιλίες για το Ιράν

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει πει πως η χώρα του δεν θα δίσταζε να αντιδράσει, αν δεχόταν επίθεση από το Ιράν ως αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα, απειλώντας με «μια απάντηση ισχύος πρωτοφανούς» για την Τεχεράνη

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

Spotlight

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συναντθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον, για «να συζητήσουν για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν», ανακοίνωσαν το Σάββατο οι υπηρεσίες του.

Ο Νετανιάχου «εκτιμά ότι σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση πρέπει να περιληφθούν ο περιορισμός των βαλλιστικών πυραύλων και το πάγωμα της υποστήριξης προς τον ιρανικό άξονα», μια αναφορά στις ένοπλες οργανώσεις που είναι σύμμαχοι του Ιράν στην περιοχή, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να πραγματοποιήσουν μια νέα σύνοδο συνομιλιών στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις συνομιλίες που είχαν στο Ομάν την Παρασκευή.

Το Ισραήλ απαιτεί πλήρη διάλυση των πυρηνικών και πυραυλικών ικανοτήτων του Ιράν

Θα είναι η έβδομη συνάντηση που θα έχει ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες αφότου ανέλαβε καθήκοντα στο Λευκό Οίκο, πριν από περίπου ένα χρόνο.

Αν και το Ιράν είναι κοινός εχθρός των ΗΠΑ και του Ισραήλ, η ισραηλινή γραμμή είναι πιο αδιάλλακτη από αυτήν της Ουάσινγκτον, η οποία μοιάζει τώρα να δίνει μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζουν εμπειρογνώμονες.

Το Ισραήλ απαιτεί από την πλευρά του «μια αλλαγή καθεστώτος ή τουλάχιστον την πλήρη διάλυση των πυρηνικών και πυραυλικών ικανοτήτων» του Ιράν, έλεγε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο γεωπολιτικός αναλυτής Μάικλ Χόροβιτς.

Ο πρωθπουργός του Ισραήλ έχει εξάλλου επαναλάβει πως η χώρα του δεν θα δίσταζε να αντιδράσει, αν δεχόταν επίθεση από το Ιράν ως αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα, απειλώντας με «μια απάντηση ισχύος πρωτοφανούς για το Ιράν».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
UBS: Εκπληκτικός ο Ιανουάριος στις αγορές, αλλά έδωσε τρία μαθήματα

UBS: Εκπληκτικός ο Ιανουάριος στις αγορές, αλλά έδωσε τρία μαθήματα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

World
Κεντρικές Τράπεζες: Η χρονιά που χωρίζουν οι δρόμοι τους

Κεντρικές Τράπεζες: Η χρονιά που χωρίζουν οι δρόμοι τους

inWellness
inTown
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream newspaper
Μπραντ Άρνολντ: O τραγουδιστής των 3 Doors Down πέθανε «μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο»
«Γενναιοδωρία» 07.02.26

Μπραντ Άρνολντ: O τραγουδιστής των 3 Doors Down πέθανε «μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο»

Ο Άρνολντ Μπραντ ανακοίνωσε τον Μάιο του 2025 σε ένα βίντεο ότι διαγνώστηκε με νεφροκυτταρικό καρκίνωμα - γεγονός που ανάγκασε τους 3 Doors Down να ακυρώσουν την καλοκαιρινή τους περιοδεία.

Σύνταξη
Πρώτη συνεδρίαση ηγετών για το «Συμβούλιο Ειρήνης» στις 19 Φεβρουαρίου – Ο Όρμπαν δήλωσε πως θα συμμετάσχει
ΗΠΑ 07.02.26

Πρώτη συνεδρίαση ηγετών για το «Συμβούλιο Ειρήνης» στις 19 Φεβρουαρίου – Ο Όρμπαν δήλωσε πως θα συμμετάσχει

Πολλοί ηγέτες δέχθηκαν πρόσκληση να ενταχθούν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ, μεταξύ των οποίων ο Όρμπαν, ο οποίος την αποδέχθηκε, με τους περισσότερους Ευρωπαίους ηγέτες να αρνούνται

Σύνταξη
Ουκρανία: Έρχεται το τέλος του πολέμου; Η αμερικανική διαρροή για εκλογές και το νέο «τελεσίγραφο» Τραμπ
Απλές συμπτώσεις; 07.02.26

Έρχεται το τέλος του πολέμου; Η αμερικανική διαρροή για εκλογές στην Ουκρανία και το νέο «τελεσίγραφο» Τραμπ

Χρονοδιάγραμμα μετάβασης της εξουσίας και άμεσης ειρήνευσης στην Ουκρανία; Η διαρροή για τον Μάη και η δήλωση για τον Ιούνη που μοιάζουν να συνδέονται.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μιλάνο: Σοβαρά επεισόδια με αφορμή τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες – Συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας
Κόσμος 07.02.26

Μιλάνο: Σοβαρά επεισόδια με αφορμή τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες – Συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας

Σοβαρά επεισόδια έχουν ξεσπάσει στην Ιταλία, σε μικρή απόσταση από το Ολυμπιακό Χωριό στο Μιλάνο, καθώς αστυνομικοί συγκρούονται με διαδηλωτές

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η κρίση δεν έχει τελειώσει – Θετικές οι συνομιλίες, αλλά το αποτέλεσμα αβέβαιο
Συνέντευξη Τύπου 07.02.26

Γροιλανδία: Η κρίση δεν έχει τελειώσει – Θετικές οι συνομιλίες, αλλά το αποτέλεσμα αβέβαιο

Είναι θετικό το γεγονός ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, δεν βρίσκονται όμως ακόμα στο σημείο όπου θα ήθελε η Γροιλανδία και έτσι είναι πολύ νωρίς για να προβλέψει κανείς πού θα οδηγήσουν, δήλωσε η Γροιλανδή ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Ιταλία: «Σαμποτάζ» στους σιδηροδρόμους εν όψει της έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Κόσμος 07.02.26

«Σαμποτάζ» στους σιδηροδρόμους εν όψει της έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων βλέπουν οι ιταλικές αρχές

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι στην Μπολόνια βρέθηκαν κομμένα ηλεκτρικά καλώδια που χρησιμεύουν για την παρακολούθηση της ταχύτητας των τρένων, ενώ ένας υποτυπώδης αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός ανακαλύφθηκε δίπλα σε σιδηρογραμμές σε κοντινή τοποθεσία.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αποκαλύψεις Σλοτ: «Ήθελα νέους παίκτες στη Λίβερπουλ αλλά»…
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Αποκαλύψεις Σλοτ: «Ήθελα νέους παίκτες στη Λίβερπουλ αλλά»…

Ο Άρνε Σλοτ αναφέρθηκε στη μεταγραφική ανομβρία του Ιανουαρίου, σε αντίθεση με το καλοκαίρι που η Λίβερπουλ δαπάνησε 500 εκατ. ευρώ! Οι «κόκκινοι» έκλεισαν τον Ζακέ της Ρεν για τον Ιούνιο

Βάιος Μπαλάφας
Μπραντ Άρνολντ: O τραγουδιστής των 3 Doors Down πέθανε «μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο»
«Γενναιοδωρία» 07.02.26

Μπραντ Άρνολντ: O τραγουδιστής των 3 Doors Down πέθανε «μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο»

Ο Άρνολντ Μπραντ ανακοίνωσε τον Μάιο του 2025 σε ένα βίντεο ότι διαγνώστηκε με νεφροκυτταρικό καρκίνωμα - γεγονός που ανάγκασε τους 3 Doors Down να ακυρώσουν την καλοκαιρινή τους περιοδεία.

Σύνταξη
Πρώτη συνεδρίαση ηγετών για το «Συμβούλιο Ειρήνης» στις 19 Φεβρουαρίου – Ο Όρμπαν δήλωσε πως θα συμμετάσχει
ΗΠΑ 07.02.26

Πρώτη συνεδρίαση ηγετών για το «Συμβούλιο Ειρήνης» στις 19 Φεβρουαρίου – Ο Όρμπαν δήλωσε πως θα συμμετάσχει

Πολλοί ηγέτες δέχθηκαν πρόσκληση να ενταχθούν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ, μεταξύ των οποίων ο Όρμπαν, ο οποίος την αποδέχθηκε, με τους περισσότερους Ευρωπαίους ηγέτες να αρνούνται

Σύνταξη
Ουκρανία: Έρχεται το τέλος του πολέμου; Η αμερικανική διαρροή για εκλογές και το νέο «τελεσίγραφο» Τραμπ
Απλές συμπτώσεις; 07.02.26

Έρχεται το τέλος του πολέμου; Η αμερικανική διαρροή για εκλογές στην Ουκρανία και το νέο «τελεσίγραφο» Τραμπ

Χρονοδιάγραμμα μετάβασης της εξουσίας και άμεσης ειρήνευσης στην Ουκρανία; Η διαρροή για τον Μάη και η δήλωση για τον Ιούνη που μοιάζουν να συνδέονται.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1: «Άλμα» παραμονής, με γκολ του Ουκάκι στο ντεμπούτο του! (vid)
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1: «Άλμα» παραμονής, με γκολ του Ουκάκι στο ντεμπούτο του! (vid)

Ονειρικό ντεμπούτο για τον Ουκάκι στον Ατρόμητο καθώς πέρασε αλλαγή στο 70' και τρία λεπτά αργότερα έγραψε το 0-1 απέναντι στην Κηφισιά, χαρίζοντας μια σπουδαία νίκη στην νέα του ομάδα!

Σύνταξη
Ο Άνταμ Σάντλερ νοσταλγεί τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν στην ταινία «Χτυπημένος από έρωτα»
«Πάμε!» 07.02.26

Ο Άνταμ Σάντλερ νοσταλγεί τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν στην ταινία «Χτυπημένος από έρωτα»

Σε ομιλία του στο Φεστιβάλ της Σάντα Μπάρμπαρα, ο Άνταμ Σάντλερ στάθηκε στη συνεργασία του με τον αείμνηστο Φίλιπ Σίμορ Χόφμαν στην σουρεαλιστική κωμωδία «Χτυπημένος από έρωτα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μιλάνο: Σοβαρά επεισόδια με αφορμή τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες – Συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας
Κόσμος 07.02.26

Μιλάνο: Σοβαρά επεισόδια με αφορμή τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες – Συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας

Σοβαρά επεισόδια έχουν ξεσπάσει στην Ιταλία, σε μικρή απόσταση από το Ολυμπιακό Χωριό στο Μιλάνο, καθώς αστυνομικοί συγκρούονται με διαδηλωτές

Σύνταξη
«Για πάντα στις καρδιές μας»: Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα θύματα της Θύρας 7 με πλάνα από το νέο μουσείο!
Ποδόσφαιρο 07.02.26

«Για πάντα στις καρδιές μας»: Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα θύματα της Θύρας 7 με πλάνα από το νέο μουσείο!

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο για την επέτειο της τραγωδίας της Θύρας 7 με πλάνα από το νέο μουσείο των ερυθρόλευκων στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Σύνταξη
Γκλάντμπαχ-Λεβερκούζεν 1-1: Οι «ασπιρίνες» ισοφάρισαν με αυτογκόλ και είχαν δοκάρι (vid)
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Γκλάντμπαχ-Λεβερκούζεν 1-1: Οι «ασπιρίνες» ισοφάρισαν με αυτογκόλ και είχαν δοκάρι (vid)

Η μια ομάδα φοβόταν την άλλη και έτσι Γκλάντμπαχ και Μπάγερ Λεβερκούζεν αναδείχθηκαν ισόπαλες. Η αντίπαλος του Ολυμπιακού, έντεκα μέρες πριν από το ματς στο Καραϊσκάκη (18/2) πήρε ισοπαλία μετά από δυο νίκες

Σύνταξη
Κολοσσός Ρόδου – ΠΑΟΚ 78-90: Με εξαιρετικoύς Μέλβιν και Μουρ ο δικέφαλος (vids)
Μπάσκετ 07.02.26

«Διπλό» στη Ρόδο ο ΠΑΟΚ (90-78) - Νίκη-«ανάσα» ο Πανιώνιος με Μύκονο (87-76)

Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Κολοσσό στη Ρόδο με 90-78 για την 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος και εδραιώθηκε στην 3η θέση - Νέα νίκη για τη μάχη της παραμονής πέτυχες ο Πανιώνιος με 87-76 επί της Μυκόνου.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Σιωπή από τους εγχώριους τραμπιστές εντός και εκτός ΝΔ για τις ρατσιστικές αθλιότητες του Τραμπ
«Παραμένουν μουγγοί» 07.02.26

Ζαχαριάδης: Σιωπή από τους εγχώριους τραμπιστές εντός και εκτός ΝΔ για τις ρατσιστικές αθλιότητες του Τραμπ

«Αυτός είναι ο, κατά Μάκη Βορίδη, 'αρχηγός του δυτικού κόσμου'! Ο αρχηγός της Ρώμης, κατά άλλους, το πρότυπο της μεταναστευτικής πολιτικής για κάποιους ακόμη στα υπουργικά έδρανα», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης για το ρατσιστικό παραλήρημα Τραμπ για τους Ομπάμα

Σύνταξη
Γιώργος Παπαστεφάνου – Η απάντηση που έδωσε στον Μάνο Χατζιδάκι κι οδήγησε στη δυσμενή μετάθεσή του
Ιστορία ερτζιανών 07.02.26

Γιώργος Παπαστεφάνου - Η απάντηση που έδωσε στον Μάνο Χατζιδάκι κι οδήγησε στη δυσμενή μετάθεσή του

«Ο Γιάννης Βόγλης μου ζήτησε δανεικά για να κολλήσει σε μια κοπέλα, την οποία και παντρεύτηκε» θα πει σε άλλο σημείο της πιο πρόσφατης συνέντευξής του ο κορυφαίος ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Παπαστεφάνου.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο