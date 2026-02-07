Βρετανία: Στέλνει F-35 στην Κύπρο εν μέσω έντασης ΗΠΑ – Ιράν
Έξι F-35 έστειλε η Βρετανία στη βάση της στο Ακρωτήρι της Κύπρου για να ενισχύσει την άμυνά της, αναφέρουν οι Times
Η Βρετανία έχει αναπτύξει μαχητικά αεροσκάφη στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι στην Κύπρο για να «ενισχύσει την ασφάλεια μετά από ανησυχίες ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιτεθούν στο Ιράν και να βυθίσουν την περιοχή σε μια ευρύτερη σύγκρουση», μεταδίδουν οι Times.
Τα έξι F-35 εστάλησαν στην Κύπρο για αμυντικούς σκοπούς, σύμφωνα με πληροφορίες των Times, σε περίπτωση που η ένταση οξυνθεί στην περιοχή.
Τα F-35 θα ενταχθούν στη δύναμη των Typhoon που βρίσκονται ήδη στην Κύπρο και εκτελούν αποστολές στο Ιράκ και τη Συρία.
Τα Typhoon είναι μόνιμα σταθμευμένα εκεί στο πλαίσιο της επιχείρησης Shader εναντίον των υπολειμμάτων του Ισλαμικού Κράτους.
Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς το Ιράν και οι ΗΠΑ προχώρησαν σε θετικό απολογισμό των μεταξύ τους συνομιλιών την Παρασκευή στο Ομάν, ενώ στην περιοχή παραμένει συγκεντρωμένη μεγάλη αμερικανική στρατιωτική δύναμη.
Αντιφατικά μηνύματα ΗΠΑ
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο πλευρές θα «συναντηθούν ξανά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας», λέγοντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One την Παρασκευή το βράδυ: «Είχαμε… πολύ καλές συνομιλίες για το Ιράν, το Ιράν φαίνεται ότι θέλει πολύ να κάνει μια συμφωνία».
Ωστόσο, ο Τραμπ υπέγραψε επίσης την Παρασκευή ένα εκτελεστικό διάταγμα που απειλεί να επιβάλει δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα «αγοράζει, εισάγει ή αποκτά άμεσα ή έμμεσα αγαθά ή υπηρεσίες από το Ιράν».
Το διάταγμα δεν διευκρίνιζε τον συντελεστή των δασμών που θα μπορούσαν να επιβληθούν, αλλά χρησιμοποίησε το 25% ως παράδειγμα.
Ο Αμπάς Αραγτσί, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, χαρακτήρισε τις συνομιλίες ως θετικές, λέγοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν στις διαπραγματεύσεις.
