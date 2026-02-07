newspaper
Σημαντική είδηση:
07.02.2026 | 11:45
Hellenic Train: Ακυρώνονται δρομολόγια του Οδοντωτού λόγω πτώσης δέντρων
Σημαντική είδηση:
07.02.2026 | 09:33
Αυτοκίνητο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Πάργα – Νεκρός 42χρονος οδηγός
Βρετανία: Στέλνει F-35 στην Κύπρο εν μέσω έντασης ΗΠΑ – Ιράν
Κόσμος 07 Φεβρουαρίου 2026, 16:02

Βρετανία: Στέλνει F-35 στην Κύπρο εν μέσω έντασης ΗΠΑ – Ιράν

Έξι F-35 έστειλε η Βρετανία στη βάση της στο Ακρωτήρι της Κύπρου για να ενισχύσει την άμυνά της, αναφέρουν οι Times

Σύνταξη
Vita.gr
Η Βρετανία έχει αναπτύξει μαχητικά αεροσκάφη στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι στην Κύπρο για να «ενισχύσει την ασφάλεια μετά από ανησυχίες ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιτεθούν στο Ιράν και να βυθίσουν την περιοχή σε μια ευρύτερη σύγκρουση», μεταδίδουν οι Times.

Τα έξι F-35 εστάλησαν στην Κύπρο για αμυντικούς σκοπούς, σύμφωνα με πληροφορίες των Times, σε περίπτωση που η ένταση οξυνθεί στην περιοχή.

Τα F-35 θα ενταχθούν στη δύναμη των Typhoon που βρίσκονται ήδη στην Κύπρο και εκτελούν αποστολές στο Ιράκ και τη Συρία.

Τα Typhoon είναι μόνιμα σταθμευμένα εκεί στο πλαίσιο της επιχείρησης Shader εναντίον των υπολειμμάτων του Ισλαμικού Κράτους.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς το Ιράν και οι ΗΠΑ προχώρησαν σε θετικό απολογισμό των μεταξύ τους συνομιλιών την Παρασκευή στο Ομάν, ενώ στην περιοχή παραμένει συγκεντρωμένη μεγάλη αμερικανική στρατιωτική δύναμη.

Αντιφατικά μηνύματα ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο πλευρές θα «συναντηθούν ξανά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας», λέγοντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One την Παρασκευή το βράδυ: «Είχαμε… πολύ καλές συνομιλίες για το Ιράν, το Ιράν φαίνεται ότι θέλει πολύ να κάνει μια συμφωνία».

Ωστόσο, ο Τραμπ υπέγραψε επίσης την Παρασκευή ένα εκτελεστικό διάταγμα που απειλεί να επιβάλει δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα «αγοράζει, εισάγει ή αποκτά άμεσα ή έμμεσα αγαθά ή υπηρεσίες από το Ιράν».

Το διάταγμα δεν διευκρίνιζε τον συντελεστή των δασμών που θα μπορούσαν να επιβληθούν, αλλά χρησιμοποίησε το 25% ως παράδειγμα.

Ο Αμπάς Αραγτσί, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, χαρακτήρισε τις συνομιλίες ως θετικές, λέγοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν στις διαπραγματεύσεις.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Με «συμμαχίες» στη μάχη για νέα δάνεια

Τράπεζες: Με «συμμαχίες» στη μάχη για νέα δάνεια

Business
Αλκοολούχα ποτά: Τι έφερε hangover στην αγορά [γράφημα]

Αλκοολούχα ποτά: Τι έφερε hangover στην αγορά [γράφημα]

inWellness
inTown
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Κολοράντο: 200 πτώματα σε αποσύνθεση εντοπίστηκαν σε γραφείο τελετών – Κάθειρξη 40 ετών για τον ιδιοκτήτη
07.02.26

Σε αποσύνθεση εντοπίστηκαν 200 πτώματα σε γραφείο τελετών στο Κολοράντο - Κάθειρξη 40 ετών για τον ιδιοκτήτη

Ο συνιδιοκτήτης του γραφείου τελετών στο Κολοράντο λάμβανε αρκετά χρήματα ώστε να φροντίζει επαρκώς τις σορούς, αλλά λόγω απληστίας δεν το έκανε, ανέφερε ο εισαγγελέας

Σύνταξη
Ουκρανία: Μειώνουν την πυρηνική παραγωγή λόγω επιθέσεων – Χτύπημα Κιέβου σε ρωσικό εργοστάσιο πυραυλικού καυσίμου
07.02.26

Η Ουκρανία μειώνει την πυρηνική παραγωγή λόγω επιθέσεων - Χτύπημα Κιέβου σε ρωσικό εργοστάσιο πυραυλικού καυσίμου

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία παρά τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις

Σύνταξη
Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ έδωσαν τελεσίγραφο σε Ουκρανία και Ρωσία να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τον Ιούνιο
07.02.26

Τελεσίγραφο των ΗΠΑ σε Ουκρανία και Ρωσία να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τον Ιούνιο

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι εάν η προθεσμία των ΗΠΑ δεν τηρηθεί, ο Ντόναλντ Τραμπ θα ασκήσει πίεση και στις δύο πλευρές

Σύνταξη
Mega-Cancel: Το προσωπικό του πρώην πρίγκιπα Άντριου αρνείται να εργαστεί για αυτόν στη σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν
07.02.26

Mega-Cancel: Το προσωπικό του πρώην πρίγκιπα Άντριου αρνείται να εργαστεί για αυτόν στη σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν

Από την αποχώρηση από το Royal Lodge μέχρι τη μοναχική εγκατάσταση στο Σάντριγχαμ, ο άλλοτε πρίγκιπας Άντριου αντιμετωπίζει κοινωνική και οικογενειακή απομόνωση, καθώς νέα έγγραφα για την υπόθεση Έπσταϊν επαναφέρουν το όνομά του στο επίκεντρο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ουκρανία: Ο Τραμπ βιάζεται να κλείσει τη συμφωνία, ο Ζελένσκι συναντά τους Ευρωπαίους και μεγάλο μέρος της χώρας δεν έχει ρεύμα
07.02.26

Χωρίς ρεύμα μεγάλο μέρος της Ουκρανίας μετά τις «καλές» συνομιλίες - Ο Τραμπ βιάζεται για το deal, ο Ζελένσκι πάει στους Ευρωπαίους

Ο δεύτερος γύρος συνομιλιών για την Ουκρανία ολοκληρώθηκε με μόνη επίσημη συμφωνία την ανταλλαγή αιχμαλώτων - Οι ρωσικές επιθέσεις στο ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο συνεχίζονται και οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση στον Ζελένσκι

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Πυρηνικά «σύννεφα» πάνω από τον πλανήτη – Η λήξη της συμφωνίας New Start και το Ρολόι της Αποκάλυψης
07.02.26

Πυρηνικά «σύννεφα» πάνω από τον πλανήτη – Η λήξη της συμφωνίας New Start και το Ρολόι της Αποκάλυψης

Καθώς το Doomsday Clock χτυπά απειλητικά, η ανθρωπότητα καλείται να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να βαδίζει προς το χείλος του γκρεμού ή αν θα βρει τον δρόμο της επιστροφής στη διπλωματική λογική

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πώς θα εκπληρώσει η ΕΕ την υπόσχεσή της στα παιδιά; – Το ένα τέταρτο των παιδιών στην Ευρώπη αντιμέτωπο με τη φτώχεια
07.02.26

Πώς θα εκπληρώσει η ΕΕ την υπόσχεσή της στα παιδιά; – Το ένα τέταρτο των παιδιών στην Ευρώπη αντιμέτωπο με τη φτώχεια

Σχεδόν το ένα τέταρτο των παιδιών της ΕΕ κινδυνεύει από τη φτώχεια - Τα κράτη μέλη πρέπει να διδαχθούν το ένα από τις επιτυχίες πολιτικής του άλλου

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει σύγκληση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα στις 19 Φεβρουαρίου
Κόσμος 07.02.26

Ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει σύγκληση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα στις 19 Φεβρουαρίου

«Θα είναι η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης και μια διάσκεψη για τη συγκέντρωση χρημάτων για την ανοικοδόμηση της Γάζας», δήλωσε ο αμερικανός αξιωματούχος στο Axios

Σύνταξη
Το παράδειγμα του Λύντον Τζόνσον στο Βιετνάμ μπορεί να ακολουθήσει ο Τραμπ στο Ιράν
Κόσμος 07.02.26

Το παράδειγμα του Λύντον Τζόνσον στο Βιετνάμ μπορεί να ακολουθήσει ο Τραμπ στο Ιράν

Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν διαφαίνεται όλο και πιο πιθανός, αλλά ο μακροβιότερος ανταποκριτής στη Μόσχα υπενθυμίζει πως οι ψήφοι, οι απώλειες και ο πληθωρισμός «σκοτώνουν» τους Αμερικανούς προέδρους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
H Λιβύη παρέδωσε ύποπτο για την επίθεση του 2012 σε προξενικό χώρο των ΗΠΑ στη Βεγγάζη [Βίντεο]
07.02.26

H Λιβύη παρέδωσε ύποπτο για την επίθεση του 2012 σε προξενικό χώρο των ΗΠΑ στη Βεγγάζη

Η Λιβύη και συγκεκριμένα η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας που ελέγχει τα δυτικά, παρέδωσε στις ΗΠΑ έναν ύποπτο για χτύπημα σε προξενικές εγκαταστάσεις στη Βεγγάζη, με κύριο στόχο τον πρέσβη και μέλη της CIA.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αυστραλία: Εκκληση για αυτοσυγκράτηση απευθύνουν οι Αρχές ενόψει της επίσκεψης Χέρτσογκ
Αυστραλία 07.02.26

Εκκληση για αυτοσυγκράτηση ενόψει της επίσκεψης Χέρτσογκ

Η αστυνομία λαμβάνει δρακόντεια μέτρα ενόψει της άφιξης του Ισαάκ Χέρτσογκ τη Δευτέρα στο Σίδνεϊ, καθώς φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές έχουν απευθύνει κάλεσμα σε μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Σύνταξη
Επσταϊν – Γαλλία: Η εισαγγελία ξεκινά έρευνα σε βάρος του πρώην υπουργού πολιτισμού Τζακ Λανγκ
Γαλλία 07.02.26

Ερευνα σε βάρος του Τζακ Λανγκ για την υπόθεση Επσταϊν

Ερευνα σε βάρος του πρώην υπουργού Πολιτισμού της Γαλλίας Τζακ Λανγκ και της κόρης του ξεκινά η εισαγγελία, μετά τις αποκαλύψεις για τους φερόμενους οικονομικούς δεσμούς τους με τον Τζέφρι Επσταϊν.

Σύνταξη
Η Ταϊβάν ζητά παράταση από τις ΗΠΑ για την παράδοση όπλων που δεν έχει αποπληρώσει
Κόσμος 07.02.26

Η Ταϊβάν ζητά παράταση από τις ΗΠΑ για την παράδοση όπλων που δεν έχει αποπληρώσει

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται η Ταϊβάν, καθώς το κοινοβούλιο του νησιού καταψήφισε την πληρωμής πατρίδας όπλων προς τις ΗΠΑ, προωθώντας φθηνότερες λύσεις, με τις τελευταίες να απειλούν να τα δώσουν αλλού.

Σύνταξη
Αίγιο: Νέα βίντεο ντοκουμέντα του in από την κινηματογραφική διάρρηξη στο κοσμηματοπωλείο
07.02.26

Νέα βίντεο ντοκουμέντα του in από την κινηματογραφική διάρρηξη στο κοσμηματοπωλείο στο Αίγιο

«Είχα χαλάσει πάρα πολλά χρήματα για την ασφάλεια του μαγαζιού μου. Φαίνονται ανενόχλητοι, ατάραχοι» λέει στο in ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου στο Αίγιο

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Λούβρο: Οι ζημιές στο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας μετά τη ληστεία – «Μάχη» Cartier και Van Cleef για την αποκατάσταση
07.02.26

Λούβρο: Οι ζημιές στο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας μετά τη ληστεία – «Μάχη» Cartier και Van Cleef για την αποκατάσταση

Περισσότερες από 100 ημέρες μετά τη ληστεία στην Αίθουσα του Απόλλωνα, το Λούβρο έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες που αποκαλύπτουν τις σοβαρές ζημιές στο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, πριν ξεκινήσει η αποκατάστασή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αλλαγή γραμμής στην Premier League για τα σύμβολα Pride μετά από εσωτερικές αντιδράσεις
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Αλλαγή γραμμής στην Premier League για τα σύμβολα Pride μετά από εσωτερικές αντιδράσεις

Η απόφαση να πάψει η υποχρεωτική χρήση περιβραχιονίων και εμφανίσεων με ουράνια τόξα ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τα όρια ανάμεσα στη συμπερίληψη, την ατομική ελευθερία και την εικόνα του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι και οι 313 προσαχθέντες των επεισοδίων πέριξ του ΑΠΘ
Ελλάδα 07.02.26

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι και οι 313 προσαχθέντες των επεισοδίων πέριξ του ΑΠΘ

Σημειώνεται ότι από τα επεισόδια, τραυματίστηκε ένας αστυνομικός και μια 21χρονη διεκομίσθη με αναπνευστικά προβλήματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για να τις παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες

Σύνταξη
Συνέλαβαν 66χρονο στα Άνω Λιόσια με ναρκωτικά, όπλα και πυρομαχικά – Χτύπησε αστυνομικούς κατά τον έλεγχο
07.02.26

Συνέλαβαν 66χρονο στα Άνω Λιόσια με ναρκωτικά, όπλα και πυρομαχικά – Χτύπησε αστυνομικούς κατά τον έλεγχο

Ο 66χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το πρωί της Παρασκευής

Σύνταξη
Κολοράντο: 200 πτώματα σε αποσύνθεση εντοπίστηκαν σε γραφείο τελετών – Κάθειρξη 40 ετών για τον ιδιοκτήτη
07.02.26

Σε αποσύνθεση εντοπίστηκαν 200 πτώματα σε γραφείο τελετών στο Κολοράντο - Κάθειρξη 40 ετών για τον ιδιοκτήτη

Ο συνιδιοκτήτης του γραφείου τελετών στο Κολοράντο λάμβανε αρκετά χρήματα ώστε να φροντίζει επαρκώς τις σορούς, αλλά λόγω απληστίας δεν το έκανε, ανέφερε ο εισαγγελέας

Σύνταξη
Δημογραφικό: Μακροζωία στην Ευρώπη και γήρανση στην Ελλάδα – Δύο όψεις της ίδιας κρίσης
Δημογραφικό 07.02.26

Μακροζωία στην Ευρώπη και γήρανση στην Ελλάδα - Δύο όψεις της ίδιας κρίσης

Πώς η αύξηση του προσδόκιμου ζωής στην Ευρώπη διαμορφώνει μια ήπειρο δύο ταχυτήτων και τι αποκαλύπτει το αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων για το δημογραφικό στην Ελλάδα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μπενίτεθ: «Να βελτιωθούμε γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ καλός αντίπαλος»
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Μπενίτεθ: «Να βελτιωθούμε γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ καλός αντίπαλος»

Στο προσεχές μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων» αναφέρθηκε ο Ράφα Μπενίτεθ, λέγοντας πως ο Παναθηναϊκός πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά αν θέλει να έχει τύχη απέναντι στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η ιστορία πίσω από τον σχεδιασμό των εντυπωσιακών στολών της Αϊτής
07.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η ιστορία πίσω από τον σχεδιασμό των εντυπωσιακών στολών της Αϊτής

Τα ρούχα έχουν σχεδιαστεί από την Ιταλο-Αϊτινή σχεδιάστρια Stella Jean, η οποία σχεδίασε επίσης τις στολές της ομάδας για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ανδρουλάκης απάντησε με Tik Tok στο viral βίντεο νεαρής για την τρέλα που επικρατεί στα ενοίκια
07.02.26

Ο Ανδρουλάκης απάντησε με Tik Tok στο viral βίντεο νεαρής για την τρέλα που επικρατεί στα ενοίκια

Νέο βίντεο ανήρτησε στο Tik Tok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης - Τι αναφέρει για τα εξωφρενικά ενοίκια, απαντώντας σε viral βίντεο νεαρής από τη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Βόλος: Τη Δευτέρα απολογείται η μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία – Είχε 9 φωτογραφίες της 7χρονης κόρης στο κινητό
Ελλάδα 07.02.26

Τη Δευτέρα απολογείται η μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία - Είχε 9 φωτογραφίες της 7χρονης κόρης στο κινητό

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν πολίτης φέρεται να βρήκε το κινητό της και όταν το άνοιξε για να δει σε ποιον ανήκει, ήρθε αντιμέτωπος με φωτογραφίες με πορνογραφικό υλικό

Σύνταξη
Αίγιο: Βίντεο-ντοκουμέντο από κινηματογραφική διάρρηξη κοσμηματοπωλείου
07.02.26

Βίντεο-ντοκουμέντο από κινηματογραφική διάρρηξη κοσμηματοπωλείου στο Αίγιο

Oι δράστες επέβαιναν σε κλεμμένο αγροτικό, με το οποίο εμβόλισαν επανειλημμένα και με μεγάλη σφοδρότητα την αλεξίσφαιρη πρόσοψη του κοσμηματοπωλείου στο Αίγιο ώσπου την διέλυσαν

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Πάνω από 300 προσαγωγές για τα επεισόδια έξω από το ΑΠΘ – Τραυματίστηκε μία 21χρονη και ένας αστυνομικός
07.02.26

Πάνω από 300 προσαγωγές για τα επεισόδια έξω από το ΑΠΘ - Τραυματίστηκε μία 21χρονη και ένας αστυνομικός

Σε αριθμό ρεκόρ προσαγωγών έχει προχωρήσει η ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη μετά τα επεισόδια έξω από το ΑΠΘ - Οι Πρυτανικές Αρχές διερευνούν με την αστυνομία το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 07.02.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ για την 25η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Αλλεπάλληλες και έγκαιρες οι καταγγελίες του κόμματος για τον αμαρτωλό ρόλο του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ
Πολιτική 07.02.26

ΚΚΕ: Αλλεπάλληλες και έγκαιρες οι καταγγελίες του κόμματος για τον αμαρτωλό ρόλο του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ

Όπως σημειώνει το ΚΚΕ, »για τον χαρακτήρα του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ που είχε αναλάβει ρόλο “ναυαρχίδας” στη διαχείριση των αμαρτωλών προγραμμάτων υπήρχε συγκεκριμένη αναφορά στην απόφαση του 21ου Συνεδρίου του ΚΚΕ

Σύνταξη
Το πολιτικό «φλερτ» του ΠΑΣΟΚ με τον Νικόλα Φαραντούρη
Πολιτική 07.02.26

Το πολιτικό «φλερτ» του ΠΑΣΟΚ με τον Νικόλα Φαραντούρη

Οι κοινές εκδηλώσεις και οι δημόσιες παρεμβάσεις του Νικόλα Φαραντούρη αναζωπυρώνουν τα σενάρια πολιτικού «φλερτ» ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον ίδιο - Η συμμετοχή του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή με τον εκπρόσωπο Τύπου του Κινήματος, Κώστα Τσουκαλά, σε εκδήλωση για τα κόκκινα δάνεια και οι ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Γέμισε ο Θερμαϊκός στη Θεσσαλονίκη με χιλιάδες πλαστικά, καλαμιές και φελιζόλ
07.02.26

Γέμισε ο Θερμαϊκός στη Θεσσαλονίκη με χιλιάδες πλαστικά, καλαμιές και φελιζόλ

«Βλέπω να επιπλέουν αυτά τα σκουπίδια, η εικόνα είναι αποκρουστική. Θα πρέπει άμεσα οι αρμόδιοι να καθαρίσουν τη θάλασσα», έλεγε διερχόμενος πολίτης στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
«Melania»: 99% από το κοινό, 8% από τους κριτικούς – H Versant διαψεύδει χειραγώγηση με bots στο Rotten Tomatoes
Culture Live 07.02.26

«Melania»: 99% από το κοινό, 8% από τους κριτικούς – H Versant διαψεύδει χειραγώγηση με bots στο Rotten Tomatoes

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει το τεράστιο χάσμα βαθμολογιών για το ντοκιμαντέρ «Melania» στο Rotten Tomatoes, με τη μητρική εταιρεία της πλατφόρμας να διαψεύδει κατηγορηματικά κατηγορίες περί bots και πολιτικής παρέμβασης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Μαρτίου
Οικονομικές Ειδήσεις 07.02.26

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Μαρτίου

Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά Ταμείο - Πώς επηρεάζει η αργία της Καθαράς Δευτέρας το πότε θα φανούν οι συντάξεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων

Σύνταξη
«Αθάνατοι»: Η οικογένεια του Ολυμπιακού τίμησε τα θύματα της Θύρας 7 (vids, pics)
Αθλητισμός & Σπορ 07.02.26

«Αθάνατοι»: Η οικογένεια του Ολυμπιακού τίμησε τα θύματα της Θύρας 7 (vids, pics)

Την Κυριακή, συμπληρώνονται 45 χρόνια από την αποφράδα 8η Φεβρουαρίου 1981 και την τραγωδία της Θύρας 7, όπου έχασαν τη ζωή τους 21 φίλαθλοι και ο Ολυμπιακός τίμησε τη μνήμη τους στο ετήσιο μνημόσυνο.

Σύνταξη
«Είναι σκάνδαλο που αγγίζει και την κυβέρνηση» – Τι λένε τα κόμματα για την υπόθεση Παναγόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 07.02.26

«Είναι σκάνδαλο που αγγίζει και την κυβέρνηση» – Τι λένε τα κόμματα για την υπόθεση Παναγόπουλου

Για «μεγάλη οσμή σκανδάλου» έκανε λόγο στην υπόθεση της ΓΣΕΕ ο βουλευτής της ΝΔ, Στράτος Σιμόπουλος, ευθύνες στην κυβέρνηση βλέπει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης - Παραίτηση Παναγόπουλου από την προεδρία της Συνομοσπονδίας ζήτησε ο Θόδωρος Μαργαρίτης από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Η Μάργκο Ρόμπι φόρεσε ένα δερμάτινο σετ μεγαλύτερο σε ηλικία από αυτήν – Αλλά τα παπούτσια της έκλεψαν την παράσταση
07.02.26

Η Μάργκο Ρόμπι φόρεσε ένα δερμάτινο σετ μεγαλύτερο σε ηλικία από αυτήν - Αλλά τα παπούτσια της έκλεψαν την παράσταση

Η Μάργκοτ Ρόμπι φόρεσε ένα σύνολο της Vivienne Westwood με παπούτσια Christian Louboutin ενώ βρισκόταν στο Λονδίνο για την προώθηση της νέας της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
