Σάκκαρη – Μαρία 2-0: Εύκολη νίκη στην πρεμιέρα του US Open

Ιδανικά ξεκίνησε η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο US Open! Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε σε 85 λεπτά με 6-3, 6-2 της Γερμανίδας, Τατιάνα Μαρία και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια. Επόμενη αντίπαλος η νικήτρια του ματς Μπόνταρ-Σβιτολίνα.

Μπρέικ στα κατάλληλα σημεία

Αυτή ήταν η τρίτη νίκη της Σάκκαρη κόντρα στη συγκεκριμένη αντίπαλο που ξεκίνησε με μπρέικ στο πρώτο σετ. Η Ελληνίδα απάντησε με μπρέικ, έκανε ξανά μπρέικ για το 3-1 και πήρε το πρώτο σετ με 6-3.

Στο δεύτερο σετ ήταν πιο απλά τα πράγματα καθώς με δύο μπρέικ προηγήθηκε με 4-1. Παρότι δέχτηκε και ένα μπρέικ από την αντίπαλό της, πήρε εύκολα το γκέιμ με 6-2 και τη νίκη-πρόκριση με 2-0 σετ.