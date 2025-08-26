Σάκκαρη – Μαρία 2-0: Εύκολη νίκη στην πρεμιέρα του US Open
Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε με 2-0 σετ την Τατιάνα Μαρία και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του US Open.
Ιδανικά ξεκίνησε η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο US Open! Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε σε 85 λεπτά με 6-3, 6-2 της Γερμανίδας, Τατιάνα Μαρία και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια. Επόμενη αντίπαλος η νικήτρια του ματς Μπόνταρ-Σβιτολίνα.
Μπρέικ στα κατάλληλα σημεία
Αυτή ήταν η τρίτη νίκη της Σάκκαρη κόντρα στη συγκεκριμένη αντίπαλο που ξεκίνησε με μπρέικ στο πρώτο σετ. Η Ελληνίδα απάντησε με μπρέικ, έκανε ξανά μπρέικ για το 3-1 και πήρε το πρώτο σετ με 6-3.
Στο δεύτερο σετ ήταν πιο απλά τα πράγματα καθώς με δύο μπρέικ προηγήθηκε με 4-1. Παρότι δέχτηκε και ένα μπρέικ από την αντίπαλό της, πήρε εύκολα το γκέιμ με 6-2 και τη νίκη-πρόκριση με 2-0 σετ.
- Ο Αμπντουλί Μανέ φτάνει στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό
- Ξανά πρωτοσέλιδο στην Πορτογαλία ο Ιωαννίδης: «Θέλει μόνο Σπόρτινγκ»
- Ώρα για ρεβάνς στα play-offs του Champions League: Σφραγίζει την ιστορική πρόκριση η Πάφος
- Ελλάδα – Γαλλία: Ραντεβού με την Ιστορία για την Εθνική
- Σάκκαρη – Μαρία 2-0: Εύκολη νίκη στην πρεμιέρα του US Open
- Ιστορικές προκλήσεις για Μάλτα και Σαν Μαρίνο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις