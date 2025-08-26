sports betsson
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
Σάκκαρη – Μαρία 2-0: Εύκολη νίκη στην πρεμιέρα του US Open
Άλλα Αθλήματα 26 Αυγούστου 2025 | 08:32

Σάκκαρη – Μαρία 2-0: Εύκολη νίκη στην πρεμιέρα του US Open

Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε με 2-0 σετ την Τατιάνα Μαρία και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του US Open.

Ιδανικά ξεκίνησε η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο US Open! Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε σε 85 λεπτά με 6-3, 6-2 της Γερμανίδας, Τατιάνα Μαρία και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια. Επόμενη αντίπαλος η νικήτρια του ματς Μπόνταρ-Σβιτολίνα.

Μπρέικ στα κατάλληλα σημεία

Αυτή ήταν η τρίτη νίκη της Σάκκαρη κόντρα στη συγκεκριμένη αντίπαλο που ξεκίνησε με μπρέικ στο πρώτο σετ. Η Ελληνίδα απάντησε με μπρέικ, έκανε ξανά μπρέικ για το 3-1 και πήρε το πρώτο σετ με 6-3.

Στο δεύτερο σετ ήταν πιο απλά τα πράγματα καθώς με δύο μπρέικ προηγήθηκε με 4-1. Παρότι δέχτηκε και ένα μπρέικ από την αντίπαλό της, πήρε εύκολα το γκέιμ με 6-2 και τη νίκη-πρόκριση με 2-0 σετ.

Τρόφιμα – ποτά
Υφαντής: Πώς η Νίκας τής δίνει την ηγεμονία στα αλλαντικά

Υφαντής: Πώς η Νίκας τής δίνει την ηγεμονία στα αλλαντικά

Τράπεζες
Τράπεζες: Ιδανικό το νέο βασικό σενάριο για τα ευρωπαϊκά επιτόκια

Τράπεζες: Ιδανικό το νέο βασικό σενάριο για τα ευρωπαϊκά επιτόκια

inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ 26.08.25

Ελλάδα – Γαλλία: Ραντεβού με την Ιστορία για την Εθνική

Η Εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών αντιμετωπίζει τη Γαλλία (26/8, 12.00 ΕΡΤ-2) στο τρίτο της ματς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο και θα κρίνει την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Ελλάδα – Γαλλία: Ραντεβού με την Ιστορία για την Εθνική
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ 26.08.25

Ελλάδα – Γαλλία: Ραντεβού με την Ιστορία για την Εθνική

Η Εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών αντιμετωπίζει τη Γαλλία (26/8, 12.00 ΕΡΤ-2) στο τρίτο της ματς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο και θα κρίνει την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Χάλκινο μετάλλιο με τρία ρεκόρ για τον φοβερό Βασίλη Κακουλάκη στο Παγκόσμιο κολύμβησης εφήβων
Παγκόσμιο μετάλλιο 24.08.25

Χάλκινο μετάλλιο με τρία ρεκόρ για τον φοβερό Βασίλη Κακουλάκη στο Παγκόσμιο κολύμβησης εφήβων

Το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα ήλθε με τον Βασίλη Κακουλάκη την τελευταία ημέρα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Εφήβων-Νεανίδων στην πόλη Οτοπένι της Ρουμανίας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
H Kελίφ διαψεύδει ότι αποσύρεται από την πυγμαχία: «Παραμένω αφοσιωμένη στην αθλητική μου καριέρα»
Σπορ 24.08.25

H Kελίφ διαψεύδει ότι αποσύρεται από την πυγμαχία: «Παραμένω αφοσιωμένη στην αθλητική μου καριέρα»

Το γύρο του κόσμου έκανε η είδηση ότι η χρυσή Ολυμπιονίκης της πυγμαχίας Ιμάνε Κελίφ αποσύρεται από την ενεργό δράση, αλλά η ίδια το διαψεύδει κατηγορηματικά.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
LIVE: Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα
Άλλα Αθλήματα 24.08.25

LIVE: Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα

LIVE: Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 12:00 την αναμέτρηση Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/8): ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Εθνικές σε μπάσκετ και βόλεϊ στο «μενού»
Σπορ 24.08.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/8): ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Εθνικές σε μπάσκετ και βόλεϊ στο «μενού»

Γεμάτο το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων την Κυριακή (24/8). Πού θα δείτε τα ματς της Super League, το δεύτερο παιχνίδι της Εθνικής βόλεϊ γυναικών στο Παγκόσμιο αλλά και το τελευταίο ματς της Εθνικής μπάσκετ.

Σύνταξη
Μεγάλη κίνηση από τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Έδωσε 200 χιλιάδες πριμ στις «χρυσές» Εθνικές του πόλο
Άλλα Αθλήματα 23.08.25

Μεγάλη κίνηση από τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Έδωσε 200 χιλιάδες πριμ στις «χρυσές» Εθνικές του πόλο

Πριμ 200 χιλιάδων ευρώ στις «χρυσές» εθνικές ομάδες πόλο γυναικών και αντρών που κατέκτησαν το χρυσό και το χάλκινο μετάλλιο, αντίστοιχα, στο πρόσφατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου, έδωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Σύνταξη
LIVE: Βραζιλία – Ελλάδα
Βόλεϊ γυναικών 22.08.25

LIVE: Βραζιλία – Ελλάδα

LIVE: Βραζιλία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Βραζιλία – Ελλάδα για την 1η αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου βόλεϊ γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης σε «αμετροεπή» Γεωργιάδη: Το κλάμα πέφτει από την κοινωνία, μακριά η ΝΔ από τις ανάγκες της
ΣΥΡΙΖΑ 26.08.25

Ζαχαριάδης σε «αμετροεπή» Γεωργιάδη: Το κλάμα πέφτει από την κοινωνία, μακριά η ΝΔ από τις ανάγκες της

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τόνισε πως «το βασικό πρόβλημα με τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στις ΔΕΘ από το 2019 ως σήμερα είναι ότι πριν προλάβουν να στεγνώσουν τα δάκρυα χαράς από τις εξαγγελίες έρχεται η πραγματικότητα»

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την Υγεία – «Τρομακτικές ελλείψεις και εικόνα κατάρρευσης στο ΕΣΥ»
Πολιτική αντιπαράθεση 26.08.25

Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την Υγεία – «Τρομακτικές ελλείψεις και εικόνα κατάρρευσης στο ΕΣΥ»

Λευτέρης Καρχιμάκης από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και Διονύσης Τεμπονέρας από ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτόξευσαν πυρά κατά της κυβέρνησης - Τι είπε η βουλεύτρια της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Γ’)
Language 26.08.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Γ’)

Οι όροι που χρησιμοποιούνταν ως επί το πλείστον εντός των ορίων του ελληνικού κόσμου προκειμένου να δηλωθεί ο τελών/η τελούσα σε κατάσταση δουλείας ήταν «δούλος/δούλη» και «οικέτης/οικέτις»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βολιβία: «Να βάλουμε σε τάξη τα του οίκου μας», υπόσχεται ο κεντροδεξιός υποψήφιος πρόεδρος Πας
«Στοχευμένα μέτρα» 26.08.25

Βολιβία: «Να βάλουμε σε τάξη τα του οίκου μας», υπόσχεται ο κεντροδεξιός υποψήφιος πρόεδρος Πας

Για να ανακουφιστεί η οικονομία στη Βολιβία ο Ροδρίγο Πας αποκλείει την καταφυγή σε διεθνείς πιστώσεις που προκρίνει ο αντίπαλός του, ο Χόρχε Κιρόγα

Σύνταξη
Ήταν κάτι που ερχόταν: Τα πρώην μέλη των Police πάνε τον Sting στα δικαστήρια για χαμένα δικαιώματα εκατομμυρίων
Τέσσερις δεκαετίες μετά 26.08.25

Ήταν κάτι που ερχόταν: Τα πρώην μέλη των Police πάνε τον Sting στα δικαστήρια για χαμένα δικαιώματα εκατομμυρίων

Τέσσερις δεκαετίες μετά τη διάλυσή τους, οι Police καταλήγουν στα δικαστήρια, καθώς οι Στιούαρτ Κόουπλαντ και Άντι Σάμερς μήνυσαν τον Sting για χαμένα δικαιώματα εκατομμυρίων.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γάζα: Διεθνής κατακραυγή – Γιατί η διπλή επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ συνιστά έγκλημα πολέμου
Δολοφονικό μοτίβο 26.08.25

Διεθνής κατακραυγή - Γιατί η διπλή επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ συνιστά έγκλημα πολέμου

Πώς έγιναν τα δύο πλήγματα του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, η δολοφονική τακτική που χρησιμοποιούν οι IDF - Ποιοι ήταν οι δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν - Τι υποστηρίζει το Τελ Αβίβ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ελλάδα – Γαλλία: Ραντεβού με την Ιστορία για την Εθνική
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ 26.08.25

Ελλάδα – Γαλλία: Ραντεβού με την Ιστορία για την Εθνική

Η Εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών αντιμετωπίζει τη Γαλλία (26/8, 12.00 ΕΡΤ-2) στο τρίτο της ματς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο και θα κρίνει την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Γάζα: Το κρατικό ταμείο επενδύσεων της Νορβηγίας αποσύρεται από την Caterpillar και 5 ισραηλινές τράπεζες
«Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων» 26.08.25

Το ταμείο επενδύσεων της Νορβηγίας αποσύρεται από την Caterpillar και ισραηλινές τράπεζες με αιχμές για τη Γάζα

«Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι προϊόντα της Caterpillar χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη γενικευμένων και συστηματικών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» στη Γάζα, αναφέρει το ταμείο

Σύνταξη
Τραμπ: Πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν να έχουν δικτάτορα – Επίθεση σε δημοκρατικούς κυβερνήτες
Παρεκβάσεις 26.08.25

«Πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν να έχουν δικτάτορα»: Σάλος με τις δηλώσεις Τραμπ - Οι αναφορές στον... ασιατικό κυπρίνο

Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για ποινή φυλάκισης σε όσους καίνε τη σημαία της χώρας - Χαρακτήρισε «βρωμιάρη» τον δημοκρατικό κυβερνήτη του Ιλινόι και επέκρινε όσους αντιδρούν στην ανάπτυξη εθνοφρουράς

Σύνταξη
Ιστορικές προκλήσεις για Μάλτα και Σαν Μαρίνο
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Ιστορικές προκλήσεις για Μάλτα και Σαν Μαρίνο

Αγωνία για τις ρεβάνς των play-offs σε Champions League, Europa League και Conference League αφού έχει ανοίξει ο δρόμος για πρωτοφανείς επιτυχίες συλλόγων από «μικρές» ποδοσφαιρικά χώρες.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

