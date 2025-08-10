Παολίνι – Σάκκαρη 2-0: Πάλεψε, αλλά έμεινε εκτός από το Σινσινάτι η Μαρία

Στις λεπτομέρειες ηττήθηκε η Μαρία Σάκκαρη, από το νούμερο 9 της παγκόσμιας κατάταξης, Γιασμίν Παολίνι και ολοκλήρωσε την παρουσία της στο 1000αρι του Σινσινάτι. Η Ιταλίδα επικράτησε με 2-0 (7-6, 7-6), κερδίζοντας και τα 2 σετ στο tie-break.

Η Ελληνίδα τενίστρια βρέθηκε κοντά στο να επιτεύξει μεγάλες ανατροπές και στα δύο σετ, όμως το νούμερο 7 του ταμπλό σταμάτησε τις προσπάθειές της.

Η Σάκκαρη στο πρώτο σετ, βρέθηκε από νωρίς με την πλάτη στον τοίχο, αφού δέχτηκε μπρέικ στο πρώτο γκέιμ που σέρβιρε, ενώ η κατάσταση δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο, αφού η Παολίνι πήρε ξανά μπρέικ και ανέβασε το προβάδισμά της σε 5-1. Η Ελληνίδα έβγαλε άμεση αντίδραση και πήρε το δικό της μπρέικ, ενώ στο επόμενο γκέιμ έσωσε 4 σετ πόιντ και κράτησε το σερβίς της.

Η αντίδραση της Σάκκαρη δεν τελείωσε εκεί, αφού έκανε δεύτερο συνεχόμενο μπρέικ για το 5-4. Στη συνέχεια οι δύο τενίστριες κράτησαν τα σερβίς τους και το σετ οδηγήθηκε στο πρώτο tie-break του αγώνα. Εκεί, η Παολίνι με δύο συνεχόμενα μίνι-μπρέικ (5-2) έκλεισε το tie-break με 7-2 και έκανε το 1-0 στα σετ.

Δεύτερο tie-break και ήττα για τη Σάκκαρη

Στο δεύτερο σετ, παρ’ ότι η Παολίνι είχε σε δύο γκέιμ την ευκαιρία να «σπάσει» το σερβίς της Σάκκαρη, η Ελληνίδα δεν το επέτρεψε και το σετ οδηγήθηκε ξανά σε tie-break. Εκεί, η Μαρία ξεκίνησε με διπλό λάθος (1-0), ενώ έχασε και τα επόμενα δύο σερβίς της, με την Παολίνι να φτάνει το σκορ στο 6-0.

Η Σάκκαρη βρέθηκε πάρα πολύ κοντά στο να κάνει μία απίστευτη ανατροπή, όμως στο 6-5, έκλεισε το tie-break όπως το άνοιξε, με διπλό λάθος, για να γίνει το 7-5, που έδωσε τη νίκη στην Παολίνι με 2-0 σετ.