Σινσινάτι: Η Μαρία Σάκκαρη «ανοίγει» το πρόγραμμα της Κυριακής (10/8)
Η Μαρία Σάκκαρη ανοίγει την αυλαία του τουρνουά του Σινσινάτι με αντίπαλο την Παολίνι (10/8).
Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε της Καμίλα Ραχίμοβα με 2-1 σετ στην πρεμιέρα της και θα αντιμετωπίσει για τον δεύτερο γύρο του Σινσινάτι την Τζασμίν Παολίνι.
Η Ελληνίδα τενίστρια που σημείωσε άνοδο 25 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη μέσα σε λίγες μέρες θα ανοίξει το πρόγραμμα της Κυριακής 10/8, με την Ιταλίδα που βρίσκεται στο νούμερο επτά του κόσμου.
Το Νο.65 και το Νο.7 της παγκόσμιας κατάταξης θα αναμετρηθούν στις 18:00 ώρα Ελλάδος για την πρόκριση στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης στο Οχάιο.
Η Μαρία Σάκκαρη και η Τζασμίν Παολίνι έχουν παίξει μαζί άλλες τρεις φορές στην καριέρα τους με την Ελληνίδα να προηγείται με 2-1 νίκες.
Αναλυτικά οι προηγούμενες αναμετρήσεις τους:
Roland Garros: 03/06/2021, Σάκκαρη – Παολίνι 2-0 (6-2, 6-3)
Όπεν Ντουμπάι: 21/02/2024, Σάκκαρη – Παολίνι 0-2 (4-6, 2-6)
Όπεν Μαδρίτης: 27/04/2025, Σάκκαρη – Παολίνι 2-0 (6-2, 6-1)
Το πρόγραμμα της Κυριακής 10/8:
