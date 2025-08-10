Σινσινάτι: Η Μαρία Σάκκαρη «ανοίγει» το πρόγραμμα της Κυριακής (10/8)

Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε της Καμίλα Ραχίμοβα με 2-1 σετ στην πρεμιέρα της και θα αντιμετωπίσει για τον δεύτερο γύρο του Σινσινάτι την Τζασμίν Παολίνι.

Η Ελληνίδα τενίστρια που σημείωσε άνοδο 25 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη μέσα σε λίγες μέρες θα ανοίξει το πρόγραμμα της Κυριακής 10/8, με την Ιταλίδα που βρίσκεται στο νούμερο επτά του κόσμου.

Το Νο.65 και το Νο.7 της παγκόσμιας κατάταξης θα αναμετρηθούν στις 18:00 ώρα Ελλάδος για την πρόκριση στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης στο Οχάιο.

Η Μαρία Σάκκαρη και η Τζασμίν Παολίνι έχουν παίξει μαζί άλλες τρεις φορές στην καριέρα τους με την Ελληνίδα να προηγείται με 2-1 νίκες.

Αναλυτικά οι προηγούμενες αναμετρήσεις τους:

Roland Garros: 03/06/2021, Σάκκαρη – Παολίνι 2-0 (6-2, 6-3)

Όπεν Ντουμπάι: 21/02/2024, Σάκκαρη – Παολίνι 0-2 (4-6, 2-6)

Όπεν Μαδρίτης: 27/04/2025, Σάκκαρη – Παολίνι 2-0 (6-2, 6-1)

Το πρόγραμμα της Κυριακής 10/8: