Βέκιτς – Σάκκαρη 2-0: Αποκλεισμός στο Μοντερέι με το «καλημέρα»

Εκτός συνέχειας από το τουρνουά του Μοντερέι έμεινε από πολύ νωρίς η Μαρία Σάκκαρη, η οποία αποκλείστηκε με 2-0 σετ (6-2, 6-3) από την Ντόνα Βέκιτς, στον πρώτο γύρο.

Πλέον η Ελληνίδα τενίστρια και νούμερο 62 στον κόσμο, στρέφει την προσοχή της στο US Open που ξεκινάει στις 24 Αυγούστου.

Η τενίστρια από την Κροατία (Νο55) έκανε break νωρίς τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο σετ παίρνοντας την πρόκριση για τη φάση των «16» της διοργάνωσης που γίνεται στο Μεξικό.

Donna’s lookin dangerous right now 😈 Vekic sweeps aside Sakkari 6-2, 6-3 to move on in Monterrey.#AbiertoGNPSeguros pic.twitter.com/xv5AkT0sob — Tennis Channel (@TennisChannel) August 19, 2025

Δεν βρήκε ποτέ ρυθμό η Μαρία

H Σάκκαρη είχε μονάχα κάποιες εκλάμψεις στο 2ο σετ και δεν κατάφερε να βρει ρυθμό σε κανένα σημείο του παιχνιδιού με την τενίστρια από την Κροατία να παίρνει όλους τους κρίσιμους πόντους του παιχνιδιού (είχε 5/8 break points) σε σημεία που η Σάκκαρη είχε πάρει το προβάδισμα.

Αυτή ήταν η 11η φορά που συναντήθηκαν οι δύο παίκτριες, με τη Βέκιτς να παίρνει την 7η νίκη της επί της Ελληνίδας πρωταθλήτριας (7-4), ενώ στον 2ο γύρο του Μοντερέι πια, η 29χρονη θα κοντραριστεί με την Ελίζ Μέρτενς, Νο.5 στο ταμπλό.