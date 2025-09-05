Με τον Στέφανο Τσιτσιπά η Ελλάδα κόντρα στη Βραζιλία στο ΟΑΚΑ για το Davis Cup

Η αναμέτρηση αναμένεται συναρπαστική, με κορυφαία ονόματα της διεθνούς σκηνής να αγωνίζονται μπροστά στο ελληνικό κοινό, το οποίο αναμένεται να δώσει ισχυρή ώθηση στην Hellenic Energy Ελληνική Εθνική Ομάδα στη μεγάλη προσπάθεια πρόκρισης, στο ανακαινισμένο ΟΑΚΑ στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου.

Η αποστολή της Ελλάδας ανακοινώθηκε και επικεφαλής θα είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, Νο.28 της παγκόσμιας κατάταξης και πρώην Νο.3 του κόσμου, που μετρά 12 τίτλους ATP στην καριέρα του, μεταξύ των οποίων 3 Masters 1000 στο Monte-Carlo, καθώς και δύο τελικούς Grand Slam (Roland Garros 2021, Australian Open 2023). Μέλος της ομάδας Davis Cup από το 2019, έχει καταγράψει 13 συμμετοχές με ρεκόρ 13 νίκες και 3 ήττες, οδηγώντας την Ελλάδα σε σημαντικές επιτυχίες.

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης (Νο.315 στον κόσμο) μετρά τη δεύτερη του συμμετοχή στη διοργάνωση· τον περασμένο Φεβρουάριο, απέναντι στην Αίγυπτο, σημείωσε 2 νίκες.

Ο Αριστοτέλης Θάνος (Νο.463 ATP) έχει ήδη 4 νίκες και 3 ήττες στο Davis Cup, δείχνοντας σταθερή αγωνιστική παρουσία.

Ο Ιωάννης Ξυλάς βρίσκεται στο Νο.732 της παγκόσμιας κατάταξης, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο Davis Cup το 2024, καταγράφοντας δύο συμμετοχές.

O Πέτρος Τσιτσιπάς (Νο.230 στα διπλά) αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στη νίκη της Ελλάδας επί της Τζαμάικα.

Οι αντίπαλοι από τη Βραζιλία

Η Βραζιλία έρχεται με ένα νεανικό και ιδιαίτερα ισχυρό σύνολο. Μεγάλο αστέρι είναι ο 19χρονος João Fonseca (Νο.45 ATP), ο οποίος κατέκτησε ήδη φέτος τον πρώτο του τίτλο στο Μπουένος Άιρες, εντυπωσιάζοντας την παγκόσμια σκηνή.

Στα διπλά, η ομάδα διαθέτει δύο από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο: τον Marcelo Melo (Νο.52, πρώην Νο.1 ATP, με 2 τίτλους Grand Slam) και τον Rafael Matos (Νο.48, με υψηλότερη κατάταξη Νο.26, τίτλο στο Australian Open στα μικτά διπλά και δύο παρουσίες σε προημιτελικά Grand Slam).

Το ρόστερ συμπληρώνουν ο Thiago Seyboth Wild (Νο.143 ATP), που ξεχωρίζει για το δυναμικό παιχνίδι του, και ο Matheus Pucinelli de Almeida (Νο.281)