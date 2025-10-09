sports betsson
Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
Ισχυρές εκρήξεις στην Καμπούλ
Six Kings Slam: Τα 14.5 εκατ. δολάρια, ο Τσιτσιπάς και το μεγαλεπήβολο πλάνο του Σαουδάραβα Πρίγκιπα για το τένις
Six Kings Slam: Τα 14.5 εκατ. δολάρια, ο Τσιτσιπάς και το μεγαλεπήβολο πλάνο του Σαουδάραβα Πρίγκιπα για το τένις

Το Six Kings Slam επιστρέφει και μοιράζει εκατομμύρια στους συμμετέχοντες, με στόχο να γίνει το 5o Grand Slam. Η συμμετοχή του Τσιτσιπά και το πλάνο του Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ για να μετατρέψει το Ριάντ σε πρωτεύουσα του τένις.

Σάββας Λιαμίρας
Ένα τουρνουά. Έξι συμμετέχοντες. 14.5 εκατ. δολάρια για τέσσερις ημέρες. Το Six Kings Slam επιστρέφει και υπόσχεται μεγάλες μάχες και θέαμα υψηλού επιπέδου.

Φέτος, μάλιστα, το τουρνουά θα έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς θα συμμετέχει και ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Μαζί με τον Έλληνα τενίστα στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας θα βρεθούν οι Κάρλος Αλκαράθ, Γιάνικ Σίνερ, Νόβακ Τζόκοβιτς, Αλεξάντερ Ζβέρεφ και Τέιλορ Φριτζ, οι οποίοι θα λάβουν από 1.5 εκατ. δολάρια μόνο για τη συμμετοχή τους.

Ο τενίστας που θα κατακτήσει τον τίτλο θα πάρει άλλα 4.5 εκατ. δολάρια ως μπόνους, με το συνολικό χρηματικό έπαθλο του νικητή να φτάνει τα 6 εκατ. δολάρια, όταν το μεγαλύτερο έπαθλο που δόθηκε φέτος σε νικητή από Grand Slam έφτανε τα 5 εκατ. δολάρια (US Open).

YouTube thumbnail

Το φορμάτ

Το τουρνουά θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου. Την 17η, όμως, δεν θα διεξαχθούν αγώνες, όπως ορίζει ο κανονισμός της ATP.

Την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι προημιτελικοί, όπου ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Γιάνικ Σίνερ και ο Τέιλορ Φριτζ τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο νικητής της αναμέτρησης Σίνερ – Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον Νόβακ Τζόκοβιτς, που πέρασε bye στους «4», ενώ ο αντίστοιχος του παιχνιδιού Φριτζ – Ζβέρεφ θα παίξει με τον Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος επίσης πέρασε bye στην τελική τετράδα της διοργάνωσης. Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν την Πέμπτη 16η Οκτωβρίου.

Το Σάββατο (18/10) θα πραγματοποιηθεί ο τελικός της διοργάνωσης, ενώ την ίδια μέρα θα διεξαχθεί και ο μικρός τελικός, με έπαθλο την τρίτη θέση.

Πέρσι, τη διοργάνωση κέρδισε ο Γιάνικ Σίνερ, ο οποίος επικράτησε στον τελικό του Κάρλος Αλκαράθ με 2-1 σετ.

YouTube thumbnail

Στο Netflix τα δικαιώματα

Η φετινή διοργάνωση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Netflix, το οποίο μάλιστα έχει ετοιμάσει υπερπαραγωγή, με πάνω από 20 υπερσύγχρονες κάμερες,

Wirecam και drones θα «σαρώνουν» συνεχώς την αρένα και θα προσφέρουν υπέροχες εικόνες στους θεατές, ενώ καθόλη τη διάρκεια του τουρνουά θα «παίζουν» στις οθόνες γραφικά υψηλής ανάλυσης και θα υπάρχει σχολιασμός από θρύλους του αθλήματος.

YouTube thumbnail

Επίσης, έχουν δημιουργηθεί εντυπωσιακά μίνι βίντεο για τους συμμετέχοντες, με ιστορίες και εικόνες από τις καριέρες τους, που αναμένεται να λειτουργήσουν ως intro.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Netflix, το τουρνουά του Ριάντ θα μεταδοθεί σε πάνω από 300 εκατομμύρια συνδρομητές σε όλο τον κόσμο χωρίς επιπλέον κόστος. Το Six Kings Slam φαίνεται πως είναι προάγγελος όσων θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια από το Netflix, το οποίο ενδιαφέρεται να αποκτήσει και τα δικαιώματα του Champions League.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα τελευταία χρόνια μέσα από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα μεταδίδονται τηλεοπτικά τα events του WWE (Smackdown, Raw) σε όλο τον κόσμο.

Στρατηγικής σημαίας

Το Six Kings Slam δεν είναι ένα απλό τουρνουά τένις. Είναι μέρος ενός στρατηγικού πλάνου, για την προσέλκυση κορυφαίων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων στο πλαίσιο του «Vision 2030», που προωθεί στη Σαουδική Αραβία ο πρίγκιπας, Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ.

Δόξα, λάμψη και πολυτέλεια, που θα ζήλευαν ακόμα και τα Grand Slams, με την κυβέρνηση στη Σαουδική Αραβία να έχει αναγάγει σε μείζον θέμα την ανάπτυξη του αθλήματος στη χώρα και τη δημιουργία αθλητών, που θα αγωνίζονται στις κορυφαίες διοργανώσεις.

Τα τελευταία χρόνια «τρέχει» ένα ειδικό πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται «Tennis For All», το οποίο έχει ως στόχο να φέρει το τένις σε όλες τις γειτονιές της χώρας, με στόχο το 2030 να παίζουν τένις έως και 1 εκατ. πολίτες της Σαουδικής Αραβίας.

Ο πρίγκιπας Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ θέλει να μετατρέψει το Ριάντ σε πρωτεύουσα του τένις, γι’ αυτό και τα τελευταία χρόνια έχουν δαπανηθεί εκατοντάδες εκατομμύρια, προκειμένου η χώρα να αναλάβει τα WTA Finals και τα Next Gen ATP Finals.

Παράλληλα, γίνονται συνεχώς συνεργασίες με κορυφαία ονόματα του αθλήματος, όπως οι Ράφαελ Ναδάλ, Ματέο Μπερετίνι, Πάουλα Μπαντόσα και Ονς Τζαμπέρ, οι οποίοι πλέον εργάζονται ως πρεσβευτές της σαουδαραβικής ομοσπονδίας, για την ανάπτυξη του τένις.

Το Six Kings Slam, μέσα από τη συμμετοχή των κορυφαίων τενιστών του κόσμου, γίνεται αντικείμενο συζήτησης σε όλο τον κόσμο, ενώ το Ριάντ μετατρέπεται σε πρωτεύουσα του τένις, για το τετραήμερο που θα πραγματοποιηθούν οι σπουδαίες αναμετρήσεις.

