Τένις: Επαγγελματίες απέναντι σε ερασιτέχνες για 563.000 ευρώ

Ο Κάρλος Αλκαράθ επιστρέφει στα κορτ, αυτή τη φορά όχι για κάποιο επίσημο τρόπαιο, αλλά για ένα από τα πιο πρωτότυπα τουρνουά επίδειξης που έχουν διοργανωθεί ποτέ. Ο νεαρός Ισπανός θα πάρει μέρος στο «Million Dollar One Point Slam», που θα διεξαχθεί στη Μελβούρνη λίγο πριν από την έναρξη του Αυστραλιανού Όπεν, με έπαθλο το εντυπωσιακό ποσό των 563.000 ευρώ.
Το τουρνουά θα συγκεντρώσει 22 επαγγελματίες τενίστες και 10 ερασιτέχνες, οι οποίοι θα αναμετρηθούν μεταξύ τους σε έναν αγώνα διαφορετικό από κάθε άλλο: κάθε ματς θα κρίνεται σε έναν μόνο πόντο. Οι δύο παίκτες θα αποφασίζουν με «πέτρα, ψαλίδι ή χαρτί» ποιος θα σερβίρει ή θα δεχθεί, και από το αποτέλεσμα αυτού του μοναδικού πόντου θα εξαρτάται η πρόκρισή τους στην επόμενη φάση.
Οι επαγγελματίες θα έχουν στη διάθεσή τους μόνο ένα σερβίς, ενώ οι ερασιτέχνες δύο, προσφέροντας έτσι μια πιο ισορροπημένη αναμέτρηση. Το έπαθλο για τον μεγάλο νικητή αγγίζει τα 563.000 ευρώ, ποσό που πλησιάζει τα χρήματα που λαμβάνουν οι ημιφιναλίστ των απλών ταμπλό του Αυστραλιανού Όπεν.
Η διοργάνωση, που φέτος πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά, είχε σχετικά περιορισμένη απήχηση το 2024, όταν το συνολικό χρηματικό έπαθλο ανερχόταν μόλις στις 30.000 ευρώ. Τότε, νικητής είχε αναδειχθεί ο Αυστραλός Όμαρ Τζασίκα, ενώ ο κορυφαίος σε κατάταξη παίκτης που συμμετείχε ήταν ο Αντρέι Ρούμπλεφ, ο οποίος αποκλείστηκε στα προημιτελικά χάνοντας το μοναδικό του σερβίς.
Όπως ανακοινώθηκε, κάθε φίλος του τένις που είναι εγγεγραμμένος σε κάποιον όμιλο της Αυστραλιανής Ομοσπονδίας μπορεί να συμμετάσχει στα προκριματικά, τα οποία θα οδηγήσουν στη μεγάλη τελική φάση. Οι νικητές κάθε πολιτείας θα προκριθούν για το μεγάλο φινάλε που έχει προγραμματιστεί για τις 14 Ιανουαρίου.
Επιπλέον, τον Δεκέμβριο θα διεξαχθεί ειδικό προκριματικό τουρνουά, ανοικτό όχι μόνο σε ερασιτέχνες, αλλά και σε διασημότητες, αθλητές άλλων ειδικοτήτων και παίκτες χαμηλής κατάταξης. Η φετινή έκδοση του «Million Dollar One Point Slam» εντάσσεται στις προσπάθειες των διοργανωτών να ενισχύσουν το ενδιαφέρον για τα Grand Slam μέσω εναλλακτικών και θεαματικών εκδηλώσεων, όπως συνέβη πρόσφατα και στο US Open, με τον πρωτοποριακό διαγωνισμό μεικτού διπλού που περιλάμβανε κορυφαίους αθλητές του Tour.
