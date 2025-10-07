Το όνειρο του Στέφανου Τσιτσιπά για τη διεξαγωγή τουρνουά ATP στην Ελλάδα γίνεται πραγματικότητα και η Αθήνα για μια εβδομάδα θα μετατραπεί σε πρωτεύουσα του παγκόσμιου τένις, προσελκύοντας μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του τουρ.

Νόβακ Τζόκοβιτς, Στέφανος Τσιτσιπάς, Κάρεν Κατσάνοφ, Γιάκουμπ Μενσίκ και Γίρι Λεχέτσκα είναι μερικοί από τους τενίστες που θα λάβουν μέρος στο Hellenic Championship, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό του ΟΑΚΑ από τις 2 έως τις 8 Νοεμβρίου.

Ο θρύλος του παγκοσμίου τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς, με 24 τίτλους Grand Slam στο παλμαρέ του και διακρίσεις που τον έχουν καθιερώσει ως GOAT στη συνείδηση του κόσμου.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο κορυφαίος τενίστας στην ιστορία του ελληνικού τένις και ένας από τους καλύτερους στον κόσμο, που αποτελεί πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους σε όποιο σημείο του πλανήτη και εάν αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια.

Οι Κάρεν Κατσάνοφ, Γιάκουμπ Μενσίκ και Γίρι Λεχέτσκα, είναι μέλη της κορυφαίας 20άδα της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ στην entry list βρίσκονται επίσης σπουδαίοι τενίστες όπως οι: Λουτσιάνο Νταρντέρι (Νο. 29), Μπράντον Νακασίμα (Νο. 32), Αλεξάντερ Μίλερ (Νο. 39).

Τενίστες κορυφαίου επιπέδου, που αναμένεται να δώσουν μεγάλες μάχες στο κλειστό του ΟΑΚΑ και να χαρίσουν απλόχερα πλούσιο θέαμα σε όσους παρακολουθήσουν από κοντά τις αναμετρήσεις, αλλά και όσους δουν τα παιχνίδια από την τηλεόραση.

Χαρακτηριστικό της υψηλής δυναμικότητας του Hellenic Championship είναι ότι σημαντικοί τενίστες όπως οι Τζένσον Μπρουκσμπάι (Νο. 57), Τόμας Μαρτίν Ετσεβερί (Νο. 58), Αντριάν Μαναρίνο (Νο. 60) και Σεμπάστιαν Κόρντα (Νο. 63) δεν μπήκαν απευθείας στο κυρίως ταμπλό, με βάση πάντα το τωρινό entry list, αλλά θα αγωνιστούν στα προκριματικά.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η entry list έχει διαμορφωθεί προς το παρόν με βάση όσους τενίστες δήλωσαν ότι θα αγωνιστούν στο ελληνικό τουρνουά, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να διαφοροποιηθεί το επόμενο διάστημα, εάν υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Ένα πάρα πολύ σημαντικό τουρνουά, ακόμα και αν είναι επιπέδου ATP 250, που βάζει τη χώρα μας ξανά στον παγκόσμιο χάρτη του τένις και δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους Ελληνες να απολαύσουν από κοντά μερικούς από τους κορυφαίους τενίστες στον κόσμο.

Είναι δεδομένο ότι το γήπεδο θα είναι κατάμεστο, ειδικά στους αγώνες του Νόβακ Τζόκοβιτς και του Στέφανου Τσιτσιπά, με τον κόσμο να ανυπομονεί για την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων, που αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες.

Οι Έλληνες λατρεύουν πλέον το τένις, όπως φάνηκε και στους αγώνες του Davis Cup που διεξήχθησαν στα γήπεδα τένις του ΟΑΚΑ πριν από λίγες εβδομάδες, όπου ο κόσμος αγκάλιασε τη διοργάνωση και δημιούργησε εξαιρετική ατμόσφαιρα και τις δύο ημέρες.

Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και στο Hellenic Championship, με την Αθήνα να γίνεται πρωτεύουσα του παγκόσμιου τένις για μια εβδομάδα (2-8/11) και να υποδέχεται μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του αθλήματος, σε μια διοργάνωση – γιορτή.