sports betsson
Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
07.10.2025 | 15:33
Προφυλακιστέος ο διανομέας με το κατσαβίδι – Τι υποστήριξε
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
H Αθήνα γίνεται πρωτεύουσα του τένις – Λάμψη αστέρων στο Hellenic Championship (pic+vids)
Άλλα Αθλήματα 07 Οκτωβρίου 2025 | 20:10

H Αθήνα γίνεται πρωτεύουσα του τένις – Λάμψη αστέρων στο Hellenic Championship (pic+vids)

Νόβακ Τζόκοβιτς, Στέφανος Τσιτσιπάς, Κάρεν Κατσάνοφ, Γιάκουμπ Μενσίκ και Γίρι Λεχέτσκα, μερικοί από τους τενίστες που θα παίξουν στο Hellenic Championship (2-8/11).

Σάββας Λιαμίρας
ΚείμενοΣάββας Λιαμίρας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Ξέρει ποιο είναι το άλλο μας μισό;

Εγκέφαλος: Ξέρει ποιο είναι το άλλο μας μισό;

Spotlight

Το όνειρο του Στέφανου Τσιτσιπά για τη διεξαγωγή τουρνουά ATP στην Ελλάδα γίνεται πραγματικότητα και η Αθήνα για μια εβδομάδα θα μετατραπεί σε πρωτεύουσα του παγκόσμιου τένις, προσελκύοντας μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του τουρ.

Νόβακ Τζόκοβιτς, Στέφανος Τσιτσιπάς, Κάρεν Κατσάνοφ, Γιάκουμπ Μενσίκ και Γίρι Λεχέτσκα είναι μερικοί από τους τενίστες που θα λάβουν μέρος στο Hellenic Championship, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό του ΟΑΚΑ από τις 2 έως τις 8 Νοεμβρίου.

Ο θρύλος του παγκοσμίου τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς, με 24 τίτλους Grand Slam στο παλμαρέ του και διακρίσεις που τον έχουν καθιερώσει ως GOAT στη συνείδηση του κόσμου.

YouTube thumbnail

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο κορυφαίος τενίστας στην ιστορία του ελληνικού τένις και ένας από τους καλύτερους στον κόσμο, που αποτελεί πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους σε όποιο σημείο του πλανήτη και εάν αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια.

YouTube thumbnail

Οι Κάρεν Κατσάνοφ, Γιάκουμπ Μενσίκ και Γίρι Λεχέτσκα, είναι μέλη της κορυφαίας 20άδα της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ στην entry list βρίσκονται επίσης σπουδαίοι τενίστες όπως οι: Λουτσιάνο Νταρντέρι (Νο. 29), Μπράντον Νακασίμα (Νο. 32), Αλεξάντερ Μίλερ (Νο. 39).

Τενίστες κορυφαίου επιπέδου, που αναμένεται να δώσουν μεγάλες μάχες στο κλειστό του ΟΑΚΑ και να χαρίσουν απλόχερα πλούσιο θέαμα σε όσους παρακολουθήσουν από κοντά τις αναμετρήσεις, αλλά και όσους δουν τα παιχνίδια από την τηλεόραση.

Χαρακτηριστικό της υψηλής δυναμικότητας του Hellenic Championship είναι ότι σημαντικοί τενίστες όπως οι Τζένσον Μπρουκσμπάι (Νο. 57), Τόμας Μαρτίν Ετσεβερί (Νο. 58), Αντριάν Μαναρίνο (Νο. 60) και Σεμπάστιαν Κόρντα (Νο. 63) δεν μπήκαν απευθείας στο κυρίως ταμπλό, με βάση πάντα το τωρινό entry list, αλλά θα αγωνιστούν στα προκριματικά.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η entry list έχει διαμορφωθεί προς το παρόν με βάση όσους τενίστες δήλωσαν ότι θα αγωνιστούν στο ελληνικό τουρνουά, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να διαφοροποιηθεί το επόμενο διάστημα, εάν υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Ένα πάρα πολύ σημαντικό τουρνουά, ακόμα και αν είναι επιπέδου ATP 250, που βάζει τη χώρα μας ξανά στον παγκόσμιο χάρτη του τένις και δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους Ελληνες να απολαύσουν από κοντά μερικούς από τους κορυφαίους τενίστες στον κόσμο.

Είναι δεδομένο ότι το γήπεδο θα είναι κατάμεστο, ειδικά στους αγώνες του Νόβακ Τζόκοβιτς και του Στέφανου Τσιτσιπά, με τον κόσμο να ανυπομονεί για την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων, που αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες.

Οι Έλληνες λατρεύουν πλέον το τένις, όπως φάνηκε και στους αγώνες του Davis Cup που διεξήχθησαν στα γήπεδα τένις του ΟΑΚΑ πριν από λίγες εβδομάδες, όπου ο κόσμος αγκάλιασε τη διοργάνωση και δημιούργησε εξαιρετική ατμόσφαιρα και τις δύο ημέρες.

Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και στο Hellenic Championship, με την Αθήνα να γίνεται πρωτεύουσα του παγκόσμιου τένις για μια εβδομάδα (2-8/11) και να υποδέχεται μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του αθλήματος, σε μια διοργάνωση – γιορτή.

Headlines:
Βιομηχανία
Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: Χωρίς μέτρα για το ρεύμα, με δίλημμα για πολιτική σταθερότητα ή δημαγωγία

Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: Χωρίς μέτρα για το ρεύμα, με δίλημμα για πολιτική σταθερότητα ή δημαγωγία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος: Ξέρει ποιο είναι το άλλο μας μισό;

Εγκέφαλος: Ξέρει ποιο είναι το άλλο μας μισό;

Βιομηχανία
Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Τα 6 +1 βαρίδια για το ελληνικό επιχειρείν

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Τα 6 +1 βαρίδια για το ελληνικό επιχειρείν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Ενταση Βαλέρι – Σιδηρόπουλου επειδή δεν αποβλήθηκε ο Πιερό

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ και υπεύθυνος για το VAR θεώρησε αδικαιολόγητο το λάθος του Σιδηρόπουλου να μην κληθεί ο Βεργέτης στο VAR. Ολοι οι διάλογοι από την τηλεδιάσκεψη ΚΕΔ-διαιτητών

Βάιος Μπαλάφας
betson_textlink
Stream sports
Η Αφροδίτη Ζέγκερς στο in: «Είναι μεγάλη μου τιμή που με υποστηρίζει ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης»
Σπορ 07.10.25

Η Αφροδίτη Ζέγκερς στο in: «Είναι μεγάλη μου τιμή που με υποστηρίζει ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης»

H Aφροδίτη Ζέγκερς μία από τις μεγάλες ελπίδες της ελληνικής ιστιοπλοΐας για διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες μίλησε στο in.gr για τη ζωή και την αθλητική της καριέρα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ο Εμμανουήλ Καραλής μεταξύ των 10 κορυφαίων αθλητών στίβου της σεζόν
Στίβος 06.10.25

Ο Εμμανουήλ Καραλής μεταξύ των 10 κορυφαίων αθλητών στίβου της σεζόν

Μία ακόμη διάκριση πέτυχε ο Εμμανουήλ Καραλής καθώς «φιγουράρει» στην 7η θέση των κορυφαίων ανδρών αθλητών στίβου σύμφωνα με την World Athletics, μετά τις επιδόσεις που είχε μέσα στο 2025.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη
Πόλο γυναικών 06.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη

LIVE: Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη για την 1η αγωνιστική της Α1 πόλο γυναικών.

Σύνταξη
«Δεν έχουμε κανένα από τα δικαιώματα του εργαζόμενου πολίτη»: Χωρίς ασφάλιση αθλήτριες σε ομαδικά αθλήματα (vid)
Άλλα Αθλήματα 06.10.25

«Δεν έχουμε κανένα από τα δικαιώματα του εργαζόμενου πολίτη»: Χωρίς ασφάλιση αθλήτριες σε ομαδικά αθλήματα (vid)

Αθλήτριες καταγγέλλουν την έλλειψη θεσμικής προστασίας της μητρότητας και εργασιακών δικαιωμάτων και ζητούν τη δημιουργία συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου.

Σύνταξη
Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας- Ολυμπιακός 28-29: Έκανε το 4Χ4 με γκολ του Σάββα στο τελευταίο λεπτό
Χάντμπολ 04.10.25

Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας- Ολυμπιακός 28-29: Έκανε το 4Χ4 με γκολ του Σάββα στο τελευταίο λεπτό

Σε παιχνίδι «θρίλερ» ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας του Ιωνικού Ν.Φ. με 29-28 και διεύρυνε το αήττητο σερί του στη διοργάνωση, καθώς έκανε το 4/4. Το νικητήριο γκολ ο Σάββας.

Σύνταξη
ΝΟ Λάρισας-Ολυμπιακός 4-33: Επιβλητικοί οι «ερυθρόλευκοι» στην πρεμιέρα, έγραψαν ιστορία!
Πόλο 04.10.25

ΝΟ Λάρισας-Ολυμπιακός 4-33: Επιβλητικοί οι «ερυθρόλευκοι» στην πρεμιέρα, έγραψαν ιστορία!

Σαν σε... προπόνηση ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα στη Water Polo League καθώς νίκησε τον ΝΟ Λάρισας με 33-4. Τα 29 γκολ διαφορά αποτελούν τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία από καταβολής του πρωταθλήματος!

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΚΚΕ: Η νίκη Ρούτσι είναι αποτέλεσμα του αγώνα του, των συγγενών, αλλά και της συμπαράστασης του λαού
Ελλάδα 07.10.25

Η νίκη Ρούτσι είναι αποτέλεσμα του αγώνα του, των συγγενών, αλλά και της συμπαράστασης του λαού, λέει το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία σχολιάζει τον τερματισμό της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, την νίκη των συγγενών με την συμπαράσταση του λαού και την απαιτούμενη επαγρύπνηση

Σύνταξη
Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: Χωρίς μέτρα για το ρεύμα, με δίλημμα για πολιτική σταθερότητα ή δημαγωγία
Άδεια χέρια 07.10.25

Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: Χωρίς μέτρα για το ρεύμα, με δίλημμα για πολιτική σταθερότητα ή δημαγωγία

Ο Μητσοτάκης στον ΣΕΒ επέλεξε να παίξει… με τα συναισθήματα της επενδυτικής ανασφάλειας των βιομηχάνων και των επιχειρηματιών απαντώντας εμμέσως στις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Δημογραφικό: Τι δείχνουν πραγματικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους γάμους και τα διαζύγια
Δημογραφικό 07.10.25

Τι δείχνουν πραγματικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους γάμους και τα διαζύγια

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δημογραφικό δείχνουν ότι σε καθε 100 γάμους, αντιστοιχούν 42 διαζύγια. Όμως η ανάγνωση των στατιστικών θέλει προσοχή. Ο δημογράφος Βύρων Κοτζαμάνης, μας εξηγεί γιατί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Θεοδωρόπουλος: Τα εμπόδια για την οικονομία και το επιχειρείν – Κάλεσμα για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου
Πρόεδρος ΣΕΒ 07.10.25

Θεοδωρόπουλος: Τα εμπόδια για την οικονομία και το επιχειρείν – Κάλεσμα για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος έδωσε έμφαση στην ομιλία του, κατά τη γενική συνέλευση του ΣΕΒ, στο καυτό θέμα του ενεργειακού κόστους αλλά και στη χαμηλή παραγωγικότητα

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Ενταση Βαλέρι – Σιδηρόπουλου επειδή δεν αποβλήθηκε ο Πιερό
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Ενταση Βαλέρι – Σιδηρόπουλου επειδή δεν αποβλήθηκε ο Πιερό

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ και υπεύθυνος για το VAR θεώρησε αδικαιολόγητο το λάθος του Σιδηρόπουλου να μην κληθεί ο Βεργέτης στο VAR. Ολοι οι διάλογοι από την τηλεδιάσκεψη ΚΕΔ-διαιτητών

Βάιος Μπαλάφας
Κανένα δάκρυ για τη Μέγκαν: Πώς έγινε το πιο μισητό πρόσωπο στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι – «Αναίσθητη, αναιδής»
Ετυμηγορία 07.10.25

Κανένα δάκρυ για τη Μέγκαν: Πώς έγινε το πιο μισητό πρόσωπο στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι – «Αναίσθητη, αναιδής»

Η πρώτη επίσκεψη της Μέγκαν Μαρκλ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού μετά από δέκα και πλέον χρόνια έπρεπε να ήταν ένα θριαμβευτικό comeback. Τελικά έγινε η απόλυτη καταστροφή της δημόσιας εικόνας της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αλλάζουν τα ταξίδια στην ΕΕ – Πώς θα γίνεται ο έλεγχος, ποιους αφορά
Planet Travel 07.10.25

Αλλάζουν τα ταξίδια στην ΕΕ – Πώς θα γίνεται ο έλεγχος, ποιους αφορά

Οι επισκέπτες που φτάνουν σε οποιαδήποτε από τις 29 χώρες της ζώνης Σένγκεν θα υποβάλλονται σε σάρωση του προσώπου και των δακτυλικών αποτυπωμάτων τους - Ολα όσα αλλάζουν στα ταξίδια στην ΕΕ.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Βαρύ κατηγορητήριο κατά Βορίδη η κατάθεση Βάρρα – -Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 07.10.25

Νέα Αριστερά: Βαρύ κατηγορητήριο κατά Βορίδη η κατάθεση Βάρρα – -Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις

«Ο μάρτυρας επιβεβαίωσε πλήρως το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το μη σύννομο της τεχνικής λύσης που συμφώνησε ο κ. Βορίδης», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Σταματά την απεργία πείνας – «Το φως νίκησε το σκοτάδι»
Η στιγμή της ανακοίνωσης 07.10.25

Σταματά την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι - «Το φως νίκησε το σκοτάδι»

Μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας ο Πάνος Ρούτσι βγαίνει νικητής καθώς ο αγώνας του «μπόρεσε να νικήσει εκείνους που ήθελαν με σκοτεινές διεργασίες να κρύψουν την αλήθεια».

Φωτογραφίες-Βίντεο: Δημήτρης Πέρρος
Βορίδης για Βάρρα: «Θεωρητική κατασκευή, χωρίς υπόβαθρο»- «Ραντεβού» στην εξεταστική
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 07.10.25

Βορίδης για Βάρρα: «Θεωρητική κατασκευή, χωρίς υπόβαθρο»- «Ραντεβού» στην εξεταστική

Ο Γρηγόρης Βάρρας ανέφερε, μεταξύ άλλων, κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή πως η απομάκρυνσή του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε κατ’ απαίτηση ιδιωτικών συμφερόντων με εκτελεστή τον Μάκη Βορίδη

Σύνταξη
Η κόρη του Όζι Όσμπορν, Έιμι, περιγράφει τα τελευταία χρόνια της ζωής του σε μια σπάνια συνέντευξη
Οι απαντήσεις 07.10.25

Η κόρη του Όζι Όσμπορν, Έιμι, περιγράφει τα τελευταία χρόνια της ζωής του σε μια σπάνια συνέντευξη

Η Έιμι, κόρη του Όζι Όσμπορν, συμμετέχει στο ντοκιμαντέρ «No Escape From Now», στο οποίο μεταξύ άλλων μίλησε και για την δεινή κατάσταση της υγείας του εκλιπόντα frontman των Black Sabbath.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕΕ: Το σχέδιο για να περιοριστούν οι κινήσεις των Ρώσων διπλωματών – Νέα διπλωματική (;) κρίση εν όψει
Αποκαλυπτικό έγγραφο 07.10.25

Νέα διπλωματική (;) κρίση εν όψει - Το σχέδιο της ΕΕ για να περιοριστούν οι κινήσεις των Ρώσων διπλωματών

Η πρόταση προστέθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στο 19ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας - Ο ρόλος της Τσεχίας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η ομιλία του πρωθυπουργού στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ
Οικονομικές Ειδήσεις 07.10.25 Upd: 19:57

Η ομιλία του πρωθυπουργού στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ

Με κεντρικό μήνυμα «Παραγωγικότητα: Εθνικός Στόχος, Συλλογική Ευθύνη» #SEV4Growth πραγματοποιείται, η Ανοιχτή Εκδήλωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης».

Σύνταξη
O Βάρρας «καρφώνει» Βορίδη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Παράνομη ενέργεια» το «συμφωνώ» – «Ηθελε να είναι εν εξελίξει οι ανομίες
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

O Βάρρας «καρφώνει» Βορίδη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Παράνομη ενέργεια» το «συμφωνώ» – «Ηθελε να είναι εν εξελίξει οι ανομίες

Σφοδρότατη επίθεση κατά του πρώην υπουργού Μάκη Βορίδη εξαπέλυσε η Γρηγόρης Βάρρας, στη κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γκατούζο για τον αγώνα με το Ισραήλ: «Μου ραγίζει η καρδιά να βλέπω παιδιά να πεθαίνουν – Δεν μπορούμε να χάσουμε»
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Γκατούζο ενόψει Ισραήλ: «Μου ραγίζει η καρδιά να βλέπω παιδιά να πεθαίνουν - Δεν μπορούμε να χάσουμε»

Ενόψει του αγώνα της Ιταλίας με το Ισραήλ, ο Τζενάρο Γκατούζο καυτηρίασε όσα συμβαίνουν στη Γάζα και εξέφρασε την θλίψη του για τον χαμό τόσων ανθρώπων που ανήκουν στον άμαχο πληθυσμό.

Σύνταξη
Γάζα: Στην πρεσβεία του Ισραήλ έφτασε η πορεία – «Stop στη γενοκτονία» – Επίθεση των ΜΑΤ στους διαδηλωτές
Ξύλο και δακρυγόνα 07.10.25 Upd: 21:35

«Stop στη γενοκτονία στη Γάζα»: Στην πρεσβεία του Ισραήλ έφτασε η πορεία - Επίθεση των ΜΑΤ στους διαδηλωτές

Μαζική ήταν η πορεία ενάντια στον πόλεμο στη Γάζα που σήμερα συμπληρώνει τα δύο χρόνια του - Η Αστυνομία επιτέθηκε με δακρυγόνα και κρότου - λάμψης στους διαδηλωτές, πολλές προσαγωγές

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
ΠΑΣΟΚ: Βάρρας και Μυλωνάκης έδωσαν τον Βορίδη – Θα πιουν το πικρό ποτήρι των αποκαλύψεων
Δήλωση Τσουκαλά 07.10.25

ΠΑΣΟΚ: Βάρρας και Μυλωνάκης έδωσαν τον Βορίδη – Θα πιουν το πικρό ποτήρι των αποκαλύψεων

«Ούτε ο Γκέμπελς δεν είχε επινοήσει τέτοιου μεγέθους προπαγάνδα, αναφέρει για τη Νέα Δημοκρατία και τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Λανουά: «Επικίνδυνη η κίνηση του Πιερό, έπρεπε να αποβληθεί» – Η ΑΕΚ έπρεπε να μείνει με εννέα παίκτες στο 48′
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Λανουά: «Επικίνδυνη η κίνηση του Πιερό, έπρεπε να αποβληθεί» – Η ΑΕΚ έπρεπε να μείνει με εννέα παίκτες στο 48′

Ο Λανουά σχολίασε και τις έξι επίμαχες φάσεις (διαιτητής ο Βεργέτης, VAR ο Σιδηρόπουλος) του αγώνα Κηφισιά-ΑΕΚ 2-3. Επίσης, ο Γάλλος θεωρεί ότι σωστά αποβλήθηκε ο Ρέλβας στο 48'.

Βάιος Μπαλάφας
«Εγώ έσωσα το TikTok»: Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως η Gen Z των ΗΠΑ του «χρωστάει μεγάλη χάρη»
Αινιγματικός 07.10.25

«Εγώ έσωσα το TikTok»: Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως η Gen Z των ΗΠΑ του «χρωστάει μεγάλη χάρη»

Στο πρώτο του βίντεο στην πλατφόρμα μετά τις εκλογές του 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται στους νέους ανεφερόμενος σε μια συμφωνία που δεν έχει ακόμη «κλείσει»

Σύνταξη
Ερντογάν: Είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν – Στο επίκεντρο η Γάζα
Τι συζητήθηκε 07.10.25

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν είχε ο Ερντογάν - Στο επίκεντρο η Γάζα

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ευχήθηκε στον Βλαντίμιρ Πούτιν και για τα γενέθλιά του - Τι είπε ο πρόεδρος της Τουρκίας στον Ρώσο ομόλογό του για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ανατροπή με τον τραυματισμό του Γιαμάλ – Τι ισχύει για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Ανατροπή με τον τραυματισμό του Γιαμάλ – Τι ισχύει για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «Marca» η κατάσταση του Λαμίν Γιαμάλ παρουσιάζει σημαντική βελτίωση και το πιθανότερο να προλάβει την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για το Champions League.

Σύνταξη
Πέρκα για κράτηση από το Ισραήλ: Ήταν με τα όπλα τεταμένα, μάς είχαν δεμένα τα χέρια για 6 ώρες στο τσιμέντο
Global Sumud Flottilla 07.10.25

Πέρκα για κράτηση από το Ισραήλ: Ήταν με τα όπλα τεταμένα, μάς είχαν δεμένα τα χέρια για 6 ώρες στο τσιμέντο

«Δεν θέλω να ακούσω πάλι τα περί του μοναδικού δημοκρατικού κράτους στη Μέση Ανατολή για το Ισραήλ», ανέφερε η βουλεύτρια Φλώρινας με τη Νέα Αριστερά, Πέτη Πέρκα, που συμμετείχε στο Global Sumud Flottilla

Σύνταξη
Αρβανίτης: Ηχηρή απουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα εγκλήματα στην Παλαιστίνη
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Αρβανίτης: Ηχηρή απουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα εγκλήματα στην Παλαιστίνη

Από το βήμα της Ολομέλειας στο Στρασβούργο, ο Κώστας Αρβανίτης επέκρινε «τα δύο μέτρα και δύο σταθμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα όσα συμβαίνουν στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη»

Σύνταξη
Must Read
Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο