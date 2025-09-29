«Αυτοί οι γαμ…οι Κινέζοι όλο βήχουν»: Ο Ιταλός τενίστας Μουζέτι κατηγορείται για ρατσισμό (vids)

Σφοδρή κριτική δέχθηκε ο Ιταλός τενίστας Λορέντζο Μουζέτι για τη συμπεριφορά του απέναντι στους φιλάθλους κατά τη διάρκεια του China Open στο Πεκίνο.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα του με τον Γάλλο Τζιοβάνι Περικάρντ την περασμένη Παρασκευή, ο 23χρονος, μετά την απώλεια ενός πόντου στο δεύτερο τάι μπρέικ, εκφράστηκε εκνευρισμένος:

«Αυτοί όλο βήχουν, αυτοί οι γαμ…οι Κινέζοι. Όλο βήχουν, για όνομα του Θεού. Βήχουν κάθε τρία δευτερόλεπτα».

Μάλιστα, ο Μουζέτι μιμήθηκε και ο ίδιος τον βήχα των φιλάθλων. Μετά το τέλος του αγώνα, ο οποίος ήταν νικηφόρος για τον ίδιο, πολλοί χρήστες των social media τον κατηγόρησαν για ρατσιστική συμπεριφορά.

«They’re always coughing those damn Chinese..

they keep coughing, fuck..

they cough every three minutes!

..

*cough cough*» *full translation of what Lorenzo Musetti said

pic.twitter.com/u8uyPS2TF7 — ⁶³ Nene ⁷² || 🦊 (@bubblegum_win) September 26, 2025

Ο Λορέντζο Μουζέτι απολογήθηκε άμεσα με ανάρτηση στο Instagram

«Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για ό,τι είπα οργισμένος στον χθεσινό αγώνα μου. Τα λόγια μου απευθύνονταν μόνο σε μεμονωμένα άτομα που έβηχαν επανειλημμένως και μου αποσπούσαν την προσοχή. Δεν εννοούσα σε καμία περίπτωση όλους τους Κινέζους. Όλα έγιναν σε μια στιγμή έντασης αλλά και πάλι δεν έχω καμία δικαιολογία».

Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και μετά τον αγώνα του Σαββάτου, απευθύνοντας απευθείας τη λέξη «συγγνώμη» στην κάμερα.