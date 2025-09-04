«Μάχη» με τον καρκίνο δίνει ο θρύλος του τένις, Μπιορν Μποργκ

Ο θρύλος του τένις Μπιορν Μποργκ διεγνώσθη με καρκίνο του προστάτη, αποκαλύπτει η εφημερίδα «Expressen», η οποία επικαλείται ως πηγή την αυτοβιογραφία του σπουδαίου αθλητή.

Συγκεκριμένα, το βιβλίο με τη ζωή του που έχει τίτλο «Χτύπος της Καρδιάς», θα κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου στη Σουηδία, ωστόσο μέσω του Amazon έχει ξεκινήσει ήδη η διάθεσή του στην Ιταλία, που σημαίνει ότι ήδη πολλές αποκαλύψεις έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας.

Στο βιβλίο που γράφτηκε μαζί με τη σύζυγό του, Πατρίσια, και θα κυκλοφορήσει μέσω της Amazon αλλά και σε άλλα ψηφιακά βιβλιοπωλεία, ο Μποργκ αναφέρεται στον καρκίνο του προστάτη στον οποίον διεγνώσθη.

Η είδηση για το πρόβλημα υγείας του Σουηδού επιβεβαιώθηκε και από πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στον εκδότη του, αλλά δεν δόθηκαν περαιτέρω πληροφορίες, ούτε όμως από την πλευρά του ιταλικού εκδοτικού οίκου Rizzoli.

Ο Μποργκ αποσύρθηκε από το τένις μόλις στην ηλικία των 26 ετών, επικαλούμενος επαγγελματική εξουθένωση και απώλεια κινήτρου, όμως πρόλαβε να γράψει ιστορία:

Έξι τίτλοι στο Roland Garros (από το 1974 μέχρι το 1981), πέντε συνεχόμενοι στο Wimbledon (1976-1980) και συνολικά 11 Grand Slam τίτλοι, που τον φέρνουν στην 7η θέση της σχετικής λίστας των παικτών με τος περισσότερες κατακτήσεις.