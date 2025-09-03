sports betsson
Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
03.09.2025 | 16:07
Φωτιά ξέσπασε σε φυτώριο στο Μενίδι – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
Ο Ισίδωρος Κούβελος προσκάλεσε τον Ραφαήλ Παγώνη να παίξουν τένις!
Άλλα Αθλήματα 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:33

Ο Ισίδωρος Κούβελος προσκάλεσε τον Ραφαήλ Παγώνη να παίξουν τένις!

Τον πιο ταλαντούχο Ελληνα τενίστα, Ραφαήλ Παγώνη, συνάντησε για να συγχαρεί ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και στο τέλος τον προσκάλεσε στο κορτ!

Δήμος Μπουλούκος
ΚείμενοΔήμος Μπουλούκος
A
A
Spotlight

Τον Πρωταθλητή Ευρώπης U14 στο τένις Ραφαήλ Παγώνη συνάντησε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος και του έδωσε συγχαρητήρια για τις σπουδαίες επιτυχίες που είχε αυτό το καλοκαίρι.

Ο Παγώνης που παρά τα 13 του χρόνια, μένει μεγάλο διάστημα στο εξωτερικό για αγώνες, ήρθε στην Ελλάδα για τους αγώνες της Εθνικής ομάδας στο Davis Cup και έτσι βρήκε την ευκαιρία να τον συναντήσει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. «Xαίρομαι που σε γνωρίζω Ραφαήλ, είσαι ένα σπουδαίο ταλέντο και μας έδωσες μεγάλη χαρά με τις επιτυχίες σου. Ο αθλητισμός περιστρέφεται γύρω από το τρίπτυχο, δουλειά, προσπάθεια και στόχος. Πρέπει να είναι προσηλωμένος και να επιδιώκεις καθημερινά τη βελτίωση και μέσω του αθλητισμού να κερδίζεις αυτά που δίνει. Γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο ένα καλό ρεβέρ, αλλά διδάσκει και αξίες και ο καλός αθλητής πρέπει να είναι και πρότυπο», του είπε ο κ. Κούβελος, ο οποίος συνεχάρη και τους γονείς του, Βασίλη και Ελένη, που τον συνόδευαν στην ΕΟΕ. «Ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της προσπάθειας του κάθε αθλητή ειδικά σε τόσο νεαρή ηλικία είναι οι γονείς και χωρίς τη βοήθεια σας, δεν θα τα είχε καταφέρει. Εγώ θέλω να σας συγχαρώ όλους για όσα έχετε πετύχει. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα είναι στο πλευρό του Ραφαήλ και θα τον βοηθά όσο μεγαλώνει, με όποιο τρόπο καλύτερα μπορεί.»

Ο Ραφαήλ μαζί με τους γονείς του ευχαρίστησαν τον Πρόεδρο της ΕΟΕ για τα θερμά του λόγια και για το μεγάλο ενδιαφέρον της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Και στο τέλος της συζήτησης, ο κ. Κούβελος αστειευόμενος προσκάλεσε τον Ράφα να παίξουν τένις μαζί, με τον νεαρό πρωταθλητή να απαντά με ετοιμότητα, «συμφωνώ αρκεί το κάθε γκέιμ να ξεκινά από 40-0 υπέρ σας»!

O 13χρονος Ραφαήλ Παγώνης αναδείχθηκε Πρωταθλητής Ευρώπης U14 και έφτασε στον τελικό του Wimbledon U14. Είναι μέλος όλων των Εθνικών ομάδων τένις στις μικρές ηλικίες και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του τένις στην Ευρώπη.

Ηλεκτρισμός
Σταύρος Παπασταύρου: «Να ξεκαθαρίσει η Κύπρος τη θέση της για το καλώδιο με την Ελλάδα»

Σταύρος Παπασταύρου: «Να ξεκαθαρίσει η Κύπρος τη θέση της για το καλώδιο με την Ελλάδα»

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα 1,5% ανέκτησε τις 2.030 μονάδες η αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα 1,5% ανέκτησε τις 2.030 μονάδες η αγορά

Αθλητική Ροή
Κίνηση ανθρωπιάς από φιλάθλους της Γουότφορντ προς τον 16χρονο φίλο του Άρη που έπεσε θύμα οπαδικής επίθεσης
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Κίνηση ανθρωπιάς από φιλάθλους της Γουότφορντ προς τον 16χρονο φίλο του Άρη που έπεσε θύμα οπαδικής επίθεσης

Σπουδαία κίνηση από τους οπαδούς της Γουότφορντ για τον νεαρό οπαδό του Άρη που έπεσε θύμα οπαδικής επίθεσης στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης πρόσφατα.

in.gr Team
On Field 03.09.25

Ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Εθνικής

Ο αγώνας με την Ισπανία είναι ο δεύτερος «τελικός» στον όμιλο και για να μην την… πατήσουμε πρέπει να έχουμε στο νου μας την Βοσνία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Τσέφεριν: «Δεν είμαι υπέρ του αποκλεισμού αθλητών»

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, μίλησε για το Ισραήλ και την κατάσταση στην Γάζα, αλλά και για την τιμωρία που έχει επιβληθεί στη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Εθνική ομάδα: Οι 19 αθλητές με τους οποίους θα συμμετάσχει η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο
Στίβος 01.09.25

Οι 19 αθλητές με τους οποίους θα συμμετάσχει η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα το Τόκιο

Αυτή είναι η ελληνική αποστολή για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου (13-21/9) στο Τόκιο, μετά τις τελευταίες προσθαφαιρέσεις από τη World Athletics και τις εθνικές ομοσπονδίες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ουκρανία: Αρνείται συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι στη Μόσχα – Απαράδεκτη η πρόταση
Ουκρανία 03.09.25

Το Κίεβο αρνείται συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι στη Μόσχα - Απαράδεκτη η πρόταση

Η Ουκρανία αρνήθηκε συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι στη Ρωσία κρίνοντας την πρόταση απαράδεκτη ως προς τους όρους και ως προς το μέρος. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για «σοβαρές προτάσεις» δηλώνει ο ΥΠΕΞ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κρητική μαφία: «Δεν ζήτησα τη μεσολάβηση κανενός, προσπαθούν να με μπλέξουν» – Τι απαντά ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ
Ελλάδα 03.09.25

Κρητική μαφία: «Δεν ζήτησα τη μεσολάβηση κανενός, προσπαθούν να με μπλέξουν» – Τι απαντά ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ

Το όνομα του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ περιλαμβάνεται στη δικογραφία της υπόθεσης και στις αναφορές που κάνουν στον ίδιο τα αρχηγικά μέλη της κρητικής μαφίας

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία

Με νέα του παρέμβαση ο Αλέξης Τσίπρας ορίζει τη σύγχρονη διαχωριστική γραμμή απέναντι σε πολιτικές και πρακτικές που οξύνουν τις ανισότητες και το άδικο

Σύνταξη
Ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε Πούτιν και Σι να μιλάνε για μεταμοσχεύσεις και αθανασία – Δείτε το βίντεο
Κόσμος 03.09.25

Ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε Πούτιν και Σι να μιλάνε για μεταμοσχεύσεις και αθανασία – Δείτε το βίντεο

Η στιγμή της συνομιλίας Πούτιν και Σι μεταδόθηκε ζωντανά από την κρατική τηλεόραση CCTV σε άλλα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής τηλεόρασης της Κίνας CGTN, του AP και του Reuters.

Σύνταξη
Το δημογραφικό, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και η 13ωρη δουλεία
Πολιτική 03.09.25

Το δημογραφικό, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και η 13ωρη δουλεία

Με το πρόσχημα της ανταγωνιστικότητας το νέο εργασιακό νομοσχέδιο έρχεται να ξηλώσει ό,τι έχει μείνει όρθιο μετά από 3 μνημόνια και 6 χρόνια γαλάζιας διακυβέρνησης. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ανησυχεί για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
ΠΑΣΟΚ: Να σταματήσει τώρα το θέατρο παραλόγου με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου
Στον αέρα; 03.09.25

ΠΑΣΟΚ: Να σταματήσει τώρα το θέατρο παραλόγου με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

«Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα και ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη. Οφείλει άμεσα να ενημερώσει για την πραγματική κατάσταση, το χρονοδιάγραμμα και τις αληθείς προοπτικές υλοποίησης του έργου», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Η πόλη του, Θεσσαλονίκη: Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε συναυλία στην συμπρωτεύουσα – Χιλιάδες περιμένουν για ένα εισιτήριο
Καταδίκη 03.09.25

Η πόλη του, Θεσσαλονίκη: Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε συναυλία στην συμπρωτεύουσα – Χιλιάδες περιμένουν για ένα εισιτήριο

«Η Αθηνά να πάρει τετράδιο για να κρατήσει σημειώσεις», έγραψε ένας χρήστης κάτω από την ανάρτηση του ΛΕΞ για την συναυλία στην Θεσσαλόνικη. Οπότε αναμένουμε να δούμε ποια πόλη θα αποδειχθεί πιο δυνατή.

Σύνταξη
Ο Τραμπ πέθανε, ζήτω ο Τραμπ: Γιατί διαδόθηκαν στα social media ψευδείς φήμες ότι ο πρόεδρος είναι νεκρός
#trumpisdead 03.09.25

Ο Τραμπ πέθανε, ζήτω ο Τραμπ: Γιατί διαδόθηκαν στα social media ψευδείς φήμες ότι ο πρόεδρος είναι νεκρός

Ένα ιδιαίτερο στοιχείο αυτής της φήμης ήταν ότι πολλοί χρήστες όχι μόνο την πίστεψαν ή την διέδωσαν, αλλά φαινόταν να ελπίζουν ότι ο Τραμπ είχε πεθάνει. Κι αυτό δεν είναι καλό σημάδι για έναν ηγέτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κρητική μαφία: «Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου…» – Εκβιασμοί από τον αρχηγό και ξυλοδαρμοί από τον ηγούμενο
Ελλάδα 03.09.25

Κρητική μαφία: «Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου…» – Εκβιασμοί από τον αρχηγό και ξυλοδαρμοί από τον ηγούμενο

Ένα στικάκι που άφησε άγνωστος σε παγκάκι έξω από το νοσοκομείο Χανιών ενημερώνοντας την Αστυνομία, αποκάλυψε ηχογραφημένες συνομιλίες με όσα έλεγε ο αρχηγός της κρητικής μαφίας για τον ηγούμενο

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
3η Σεπτέμβρη – 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: Θεματική Εκδήλωση για το Δημογραφικό
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

3η Σεπτέμβρη – 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: Θεματική Εκδήλωση για το Δημογραφικό

Η κεντρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για το Δημογραφικό πραγματοποιείται, σήμερα 3 Σεπτεμβρίου, στο Ζάππειο Μέγαρο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του Κινήματος

Σύνταξη
Δύναμη γυναίκας: Κλόντια Σίφερ, Ιρίνα Σάικ και άλλες μούσες για τα 40 χρόνια της Donna Karan – Η επανάσταση και το σώμα
Ορόσημο 03.09.25

Δύναμη γυναίκας: Κλόντια Σίφερ, Ιρίνα Σάικ και άλλες μούσες για τα 40 χρόνια της Donna Karan – Η επανάσταση και το σώμα

Με αφορμή τις τέσσερις δεκαετίες επανάστασης με επίκεντρο τη γυναίκα, ο οίκος Donna Karan συνεχίζει το κάλεσμα στη γυναικεία ενδυνάμωση με πέντε μούσες της μόδας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ξέπλεναν μαύρο χρήμα μέσω στοιχηματικών – Εμπλέκονται πάνω από 200 πρόσωπα, αναμεσά τους διευθυντές υπουργείων
Ελλάδα 03.09.25

Ξέπλεναν μαύρο χρήμα μέσω στοιχηματικών – Εμπλέκονται πάνω από 200 πρόσωπα, αναμεσά τους διευθυντές υπουργείων

Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος γινόταν μέσω δέκα περίπου συστηματικών στοιχηματικών εταιρειών οι οποίες χρησιμοποιούν ως πράκτορες - εισπράκτορες ιδιοκτήτες καταστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τα τυχερά παίγνια

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Φωτιά: Σε εξέλιξη τρεις πυρκαγιές στη Μεσσηνία – Συναγερμός στην Καλαμάτα
Ελλάδα 03.09.25

Σε εξέλιξη τρεις πυρκαγιές στη Μεσσηνία - Συναγερμός στην Καλαμάτα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πυροσβεστική, καθώς ξέσπασαν σχεδόν την ίδια ώρα τρεις πυρκαγιές σε περιοχές της Μεσσηνίας, με τη μία φωτιά να καίει κοντά σε πίστα καρτ στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας

Σύνταξη
Η πρώτη εικόνα του Μάνσα στο Ρέντη
On Field 03.09.25

Η πρώτη εικόνα του Μάνσα στο Ρέντη

Τι έδειξε με το «καλημέρα» ο νεαρός Βραζιλιάνος στόπερ και ποιο είναι το στοιχείο που τον κάνει να ξεχωρίζει

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Φάμελλος: Μεσαίωνας το αντεργατικό ν/σ – Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας
«Σκλαβιά» 03.09.25

Φάμελλος: Μεσαίωνας το αντεργατικό ν/σ – Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας

Συνάντηση με την Ομοσπονδία Τουρισμού και Επισιτισμού είχε ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος τόνισε πως «αντί να μιλάμε σήμερα για 35ωρο με καλύτερες αμοιβές, πάμε πίσω» με το 13ωρο

Σύνταξη
Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΥΠΕΝ για τη «Μαύρη Βίβλιο» – «Ποιος, πραγματικά, θολώνει τα νερά;»
Όχι οι πολίτες 03.09.25

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΥΠΕΝ για τη «Μαύρη Βίβλιο» – «Ποιος, πραγματικά, θολώνει τα νερά;»

«Η Μαύρη Βίβλος του ΠΑΣΟΚ θολώνει με αποσπασματικά στοιχεία την αλήθεια», λέει το ΥΠΕΝ - «Παρουσιάζει τις ονομαστικές τιμές των τιμολογίων, κρύβοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών», απαντά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Πέταγαν μπάζα σε λόφο του Κορυδαλλού – Δύο συλλήψεις
Ελλάδα 03.09.25

Πέταγαν μπάζα σε λόφο του Κορυδαλλού – Δύο συλλήψεις

Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης της ΓΑΔΑ για την παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων εντόπισε τους δύο νεαρούς που απέρριπταν στερεά απόβλητα από όχημα σε λόφο του Κορυδαλλού

Σύνταξη
«Ο ρωσικός κινηματογράφος έχει στραφεί προς τα παραμύθια», λέει ο Ουκρανός σκηνοθέτης Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι
«True Criminal» 03.09.25

«Ο ρωσικός κινηματογράφος έχει στραφεί προς τα παραμύθια», λέει ο Ουκρανός σκηνοθέτης Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι

Ο Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι, ο οποίος αποτέλεσε κομμάτι του ρωσικού πολιτιστικού στερεώματος για δύο δεκαετίες, ανέφερε σε συνέντευξη του στον Guardian ότι ο ρωσικός κινηματογράφος κάνει μια στροφή προς τα παραμύθια και την προπαγάνδα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το επιτελείο του Κιμ Γιονγκ Ουν καθάρισε εμμονικά κάθε ψήγμα DNA του μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν στο Πεκίνο
Το μεγάλο (ξε)καθάρισμα 03.09.25

Το επιτελείο του Κιμ Γιονγκ Ουν καθάρισε εμμονικά κάθε ψήγμα DNA του μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν στο Πεκίνο

Σαν σκηνή βγαλμένη από αστυνομικό θρίλερ, δύο βοηθοί του Κιμ Γιονγκ Ουν έσπευσαν να απολυμάνουν καρέκλες, ποτήρια και τραπέζια αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο

Σύνταξη
