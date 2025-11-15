Ποιο είναι το μεγάλο «όπλο» του Σίνερ στα ATP Finals (vid)
Ο Γιανίκ Σίνερ πέρασε αήττητος από τον όμιλό του στα ATP Finals, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις, με μεγάλο «όπλο» το πρώτο σερβίς του.
Το τελευταίο τουρνουά του tour στη σεζόν, τα ATP Finals μπαίνουν στην τελική ευθεία, με τους ημιτελικούς των Γιανίκ Σίνερ – Άλεξ Ντε Μινόρ και Κάρλος Αλκαράθ – Φελίξ Οζέ Αλιασίμ.
Ο Ιταλός, που ολοκληρώνει το 2025 στο νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης, ήταν καταιγιστικός στον όμιλό του, κάνοντας το 3/3, χωρίς μάλιστα να χάσει σετ.
Αυτό που είναι αξιοσημείωτο όμως είναι το σερβίς του Σίνερ, καθώς όχι μόνο δεν έχασε ούτε ένα γκέιμ στο σερβίς του, αλλά ταυτόχρονα «έσβηνε» τις ελπίδες των αντιπάλων του με το που φτάνανε στο μπρέικ πόιντ.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα το παιχνίδι απέναντι στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο οποίος είχε τις περισσότερες ευκαιρίες να «σπάσει» το σερβίς του 24χρονου. Ο Γερμανός έφτασε να έχει 7 μπρέικ πόιντ, ωστόσο ο Σίνερ έκανε τρομερά σερβίς και τα έσβησε όλα, χωρίς να του δίνει περιθώριο αντίδρασης.
Μάλιστα, μετά το παιχνίδι ο Ζβέρεφ δήλωσε: «Όταν έχεις 7 μπρέικ πόιντ και κάνει 7 πρώτα σερβίς που δεν μπορείς να συνεχίσεις το ράλι, είναι δύσκολο».
Το εντυπωσιακό 83.97% του Σίνερ
Το εντυπωσιακό με τα γκέιμ στο σερβίς του Σίνερ δεν είναι το ότι δεν δέχθηκε ούτε ένα μπρέικ, αλλά το πρώτο σερβίς του, ειδικότερα αν σκεφτεί κάποιος ότι αντιμετωπίζει μερικούς από τους καλύτερους τενίστες της σεζόν. Ο Ιταλός έχει ένα εξαιρετικό ποσοστό κερδισμένων πόντων στο πρώτο σερβίς του, το οποίο ανέρχεται στο 83.97% (110/131).
Μάλιστα, στο πρώτο παιχνίδι του τουρνουά, απέναντι στον Αλιασίμ, ο 24χρονος κατέκτησε το πρώτο σετ με 100% (21/21) κερδισμένους πόντους στο πρώτο σερβίς, ενώ όταν χρειάστηκε να σερβίρει για δεύτερη φορά είχε 3/6.
Το ποσοστό γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακό, όταν γίνεται σύγκριση με το νούμερο 1 του κόσμου και βασικό ανταγωνιστή του Ιταλού, Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος έχει ένα επίσης υψηλό, ωστόσο με μεγάλη απόκλιση, ποσοστό στο 72.89% (121/166).
Ο Γιανίκ Σίνερ αντιμετωπίζει το Σάββατο (15/11) στις 15:30 τον Άλεξ Ντε Μινόρ στον πρώτο ημιτελικό των ATP Finals και στοχεύει να κλείσει ιδανικά τη σεζόν του, καθώς βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.
Ποιο είναι το μεγάλο «όπλο» του Σίνερ στα ATP Finals (vid)
