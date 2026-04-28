Άλβαρες: «Είμαστε η Ατλέτικο Μαδρίτης και θέλουμε να γράψουμε ιστορία»

Ο Χουλιάν Άλβαρες, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ενόψει του ημιτελικού Champions League (29/4) με την Άρσεναλ, εξέφρασε τη φιλοδοξία του να γράψει ιστορία με τον σύλλογο και διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να αρνηθεί κάθε φήμη που εμφανίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Άλβαρες

Την Άρσεναλ: «Δεν ξέρω εάν είναι φαβορί, προφανώς αυτό είναι πάντα το θέμα της συζήτησης, αλλά επικεντρωνόμαστε μόνο σε αυτό που μπορούμε να κάνουμε και σε αυτό που είμαστε ικανοί να κάνουμε».

Τα συναισθήματα και την αλλαγή νοοτροπίας: «Ναι, είμαι 100%. Το Κύπελλο Ισπανίας ήταν ένα σκληρό πλήγμα γιατί ήμασταν τόσο ενθουσιασμένοι, φτάσαμε στον τελικό και τώρα έχουμε αυτούς τους ημιτελικούς του Champions League. Παλεύουμε για τα πάντα. Είναι αλήθεια ότι έχουμε μείνει πίσω στη La Liga, αλλά πέρυσι τον Μάρτιο ήμασταν εκτός διεκδίκησης. Τώρα πρέπει να ανακάμψουμε από αυτή την οπισθοδρόμηση και να δώσουμε τα πάντα για τον τελικό».

Τους 100 αγώνες με την Ατλέτικο; «Ένας τέλειος αγώνας θα ήταν μια νίκη. Προσωπικά, θα δώσω ό,τι έχω για να παίξω ένα σπουδαίο παιχνίδι και να κερδίσω γιατί θέλουμε να κερδίσουμε αυτόν τον τελικό».

Το βάρος της ιστορίας. «Κάνουμε μια πολύ καλή σεζόν. Αν φτάσουμε στον τελικό, θα παίξουμε κάθε παιχνίδι της σεζόν και είμαστε σε καλή φόρμα ως ομάδα. Θέλουμε να γράψουμε ιστορία και εμείς οι ίδιοι».

Την τελευταία ευκαιρία. «Είναι μέρος του στόχου κάθε σεζόν, να προσπαθούμε να κερδίσουμε. Φτάσαμε στον τελικό του Κυπέλλου, και δεν συνέβη λόγω μικρών λεπτομερειών, και αυτό δεν είναι πίεση. Ξέρουμε τι μπορούμε να πετύχουμε και τι είμαστε ικανοί να κάνουμε. Εστιάζουμε στο να παίξουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι».

Τις φήμες για το μέλλον του. «Προσπαθώ να μην του δίνω μεγάλη σημασία επειδή κάθε εβδομάδα βγαίνει κάτι, νέες πληροφορίες, και δεν σπαταλάω ενέργεια σε αυτό. Αντίθετα, προσπαθώ να επικεντρωθώ σε αυτό που κάνουμε. Είναι η πιο σημαντική στιγμή της σεζόν και θέλω να είμαι σε καλή φόρμα για να μπορώ να βοηθήσω την ομάδα και να κάνω σπουδαία πράγματα εδώ.

Δεν μπορώ να διευκρινίζω ή να αρνούμαι συνεχώς πράγματα. Δεν δίνω προσοχή σε αυτά που βγαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επειδή συχνά γίνονται μια χιονόμπαλα από ψέματα. Γι’ αυτό δεν σπαταλάω ενέργεια σε αυτό και την αποθηκεύω για τα πράγματα που με ενδιαφέρουν και για αυτά που μπορώ να κάνω για να βοηθήσω την ομάδα».

Εάν το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι είναι καλύτερο ή χειρότερο; «Εξαρτάται από το πώς το βλέπεις. Μπορεί να είναι καλύτερα ή χειρότερα. Στο Κύπελλο εναντίον της Μπαρτσελόνα, τα πήγαμε καλά παίζοντας στην έδρα μας αρχικά με τη νίκη με 4-0, και εναντίον της Κλαμπ Μπριζ ξεκινήσαμε. Το σημαντικό είναι να παίξουμε δύο σπουδαία παιχνίδια. Αυτά τα παιχνίδια κρίνονται από τις λεπτομέρειες. Παίζουμε το πρώτο με τους οπαδούς μας και ελπίζουμε να το εκμεταλλευτούμε».