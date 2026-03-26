«Το όνειρο ο Λαπόρτα είναι να φέρει τον Άλβαρες στην Μπαρτσελόνα»

Την απόκτηση του Χουλιάν Αλβάρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης στη η Μπαρτσελόνα, φέρεται να ονειρεύεται ο Ζοάν Λαπόρτα, ο οποίος πρόσφατα επανεξελέγει στον προεδρικό θώκο των Καταλανών.

Θυμίζουμε πως οι «Ροχιμπλάνκος» απέκτησαν τον 26χρονο Αργεντινό φορ με 75 εκατομμύρια ευρώ από τη Μάντσεστερ Σίτι στις 12/8/24, υπογράφοντας συμβόλαιο έως τις 30 Ιουνίου του 2030.

Έκτοτε ο Χουλιάν Άλβαρες πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με τους Μαδριλένους, έχοντας συνολικά 101 συμμετοχές, με 46 γκολ και 17 ασίστ. Στην τρέχουσα σεζόν, η οποία είναι πολύ «γεμάτη» ο ταλαντούχος επιθετικός έχει 44 εμφανίσεις με 17 γκολ μια 9 τελικές πάσες.

«Η μεταγραφή του Χουλιάν Άλβαρες στην Μπαρτσελόνα είναι το όνειρο και ο πρωταρχικός μεταγραφικός στόχος του Χουάν Λαπόρτα αυτό το καλοκαίρι», γράφει σε ανάρτησή του ο δημοσιογράφος Ματέιο Μορέτο και μένει το επόμενο διάστημα να δούμε αν όντως η Μπαρτσελόνα καταθέσει επίσημη στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Άλβαρες.