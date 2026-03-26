«Το όνειρο ο Λαπόρτα είναι να φέρει τον Άλβαρες στην Μπαρτσελόνα»
Ο Ζοάν Λαπόρτα ο οποίος ανανέωσε τη θητεία του στην προεδρία της Μπαρτσελόνα φέρεται να έχει βασικό στόχο για το καλοκαίρι τον Χούλιαν Άλβαρες της Ατλέτικο Μαδρίτης.
Την απόκτηση του Χουλιάν Αλβάρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης στη η Μπαρτσελόνα, φέρεται να ονειρεύεται ο Ζοάν Λαπόρτα, ο οποίος πρόσφατα επανεξελέγει στον προεδρικό θώκο των Καταλανών.
Θυμίζουμε πως οι «Ροχιμπλάνκος» απέκτησαν τον 26χρονο Αργεντινό φορ με 75 εκατομμύρια ευρώ από τη Μάντσεστερ Σίτι στις 12/8/24, υπογράφοντας συμβόλαιο έως τις 30 Ιουνίου του 2030.
Έκτοτε ο Χουλιάν Άλβαρες πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με τους Μαδριλένους, έχοντας συνολικά 101 συμμετοχές, με 46 γκολ και 17 ασίστ. Στην τρέχουσα σεζόν, η οποία είναι πολύ «γεμάτη» ο ταλαντούχος επιθετικός έχει 44 εμφανίσεις με 17 γκολ μια 9 τελικές πάσες.
«Η μεταγραφή του Χουλιάν Άλβαρες στην Μπαρτσελόνα είναι το όνειρο και ο πρωταρχικός μεταγραφικός στόχος του Χουάν Λαπόρτα αυτό το καλοκαίρι», γράφει σε ανάρτησή του ο δημοσιογράφος Ματέιο Μορέτο και μένει το επόμενο διάστημα να δούμε αν όντως η Μπαρτσελόνα καταθέσει επίσημη στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Άλβαρες.
🚨 The signing of Julián Álvarez at Barcelona is Joan Laporta’s dream and priority transfer target this summer.
(Source: @MatteMoretto) pic.twitter.com/xMYhZFpwCj
— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 26, 2026
