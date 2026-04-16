Στα αποδυτήρια της Ρεάλ ο Φλορεντίνο Πέρεθ: «Ένας χρόνος χωρίς τίτλους είναι αποτυχία, δύο είναι… ανυπόφοροι»

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ μετά την ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης από την Μπάγερν Μονάχου, κατέβηκε στα αποδυτήρια και μίλησε σε πολύ έντονο ύφος στους ποδοσφαιριστές της βασίλισσας, τόσο για τον αποκλεισμό στo Champions League, αλλά και γιατί η ομάδα του θα μείνει για δεύτερη σερί χρονιά χωρίς ούτε έναν τίτλο.

Ο πρόεδρος της Ρεάλ βρέθηκε στο Μόναχο και ήταν έξαλλος μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, με τον ίδιο να πηγαίνει στα αποδυτήρια των «μερένχες» μιλώντας στους ποδοσφαιριστές του.

Αρχικά, ο 79χρονος φαίνεται πως έδιωξε τον Άρντα Γκιουλέρ, σκόρερ των δύο τερμάτων των φιλοξενούμενων, λέγοντας του πως δεν είναι απαραίτητο να μείνει και να ακούσει τα όσα θα πει στους συμπαίκτες του. Αναλυτικότερα, είπε: «Φύγε από εδώ, μην είσαι εδώ για αυτό που θα συμβεί», όπως αναφέρουν ισπανικά Μέσα.

Τι είπε ο Πέρεθ στους παίκτες

Σύμφωνα με το «Futbol Fichajes», ο Πέρεθ φέρεται να αναφέρθηκε στο γεγονός πως η Ρεάλ δεν θα κατακτήσει κάποιον τίτλο, εκτός αν κάνει μια ανατροπή εννέα βαθμών στην La Liga, για δεύτερη σερί χρονιά, τονίζοντας πως αυτό θα είναι… ανυπόφορο για τον σύλλογο.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η ισπανική σελίδα, ο ισχυρός άνδρας των Μαδριλένων ευχαρίστησε τους ποδοσφαιριστές, υπογραμμίζοντας από την άλλη ότι η σεζόν αυτή είναι μια αποτυχία, λέγοντας: «Σας ευχαριστώ για την προσπάθεια σήμερα, αλλά η χρονιά είναι εντελώς απογοητευτική».

Τέλος, ο Ισπανός αναφέρθηκε στο τι σημαίνει να παίζεις για την Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ τόνισε πως είναι χρέος τους να ολοκληρώσουν την σεζόν με αξιοπρέπεια. «Το να παίζεις για τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι προνόμιο, με πολλές υποχρεώσεις. Πολλοί από εσάς δεν τις έχετε εκπληρώσει. Τουλάχιστον τελειώστε το πρωτάθλημα με αξιοπρέπεια», φαίνεται να είπε ο Πέρεθ.