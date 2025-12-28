«Ο Πέρεθ θέλει τον Ζιντάν στο πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης»

Λέτε να έχουμε εξελίξεις στην τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαρδίτης; Σύμφωνα με το Defensa Central, ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης Φλορεντίνο Πέρεθ έχει μόνο έναν άνθρωπο στο μυαλό του για να λύσει την συνεχιζόμενη κρίση στην ομάδα της Μαδρίτης και αυτός δεν είναι άλλος από τον Ζινεντίν Ζιντάν. Σημείωση: Το Defensa Central είναι ισπανικό αθλητικό ειδησεογραφικό site, με αποκλειστική ενασχόληση με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μπορεί η Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της να έκανε τρεις νίκες, όμως φαίνεται ότι δεν έχει αναστραφεί το κλίμα για τον νυν προπονητή. Κάποιοι θεωρούν «κλειδί» για την συνέχιση της συνεργασίας του με τη Ρεάλ Μαδρίτης το ισπανικό Super Cup και προβλέπουν ότι θα υπάρξουν εξελίξεις αν οι «Μαδριλένοι» αποτύχουν και γυρίσουν στην Ισπανία χωρίς το τρόπαιο.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ γνωρίζει ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και θέλει κάποιον να αντικαταστήσει τον Αλόνσο, κάποιον που μπορεί πραγματικά να το λύσει και να επαναφέρει την ομάδα σε υψηλά στάνταρ. Σύμφωνα με το Defensa Central, ο Πέρεθ θεωρεί ιδανικό μόνο έναν κόουτς για να απογειώσει την ομάδα, αυτός δεν είναι άλλος από τον Ζινεντίν Ζιντάν.

Το ρεπορτάζ επισημαίνει ότι αν τα πράγματα εξαρτιόταν από τον Πέρεθ, ο Ζιντάν θα ήταν ήδη προπονητής στη Ρεάλ Μαδρίτης, επιστρέφοντας για την τρίτη του προπονητική θητεία στον σύλλογο. Ο Πέρεθ πιστεύει ότι και τώρα ο «Ζιζού» μπορεί να αναλάβει την Ρεάλ Μαδρίτης από τον Αλόνσο και να αλλάξει το κλίμα με την επιβλητική του παρουσία στα αποδυτήρια.

Αρκετοί παίκτες στην τωρινή ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης λατρεύουν τον Γάλλο, ενώ παίκτες όπως ο Ροντρίγκο και ο Βινίσιους Τζούνιορ τον γνωρίζουν από τότε που ήταν παιδιά. Ο Ζιντάν είναι αυτός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ποδοσφαιρική ανάπτυξή τους και είναι απίθανο οι δύο Βραζιλιάνοι να έχουν κάποιο πρόβλημα με την επιστροφή του. Το αντίθετο!

Ωστόσο, υπάρχει και εμπόδιο. Ο Ζιντάν φέρεται αποφασισμένος να αναλάβει τον προπονητικό ρόλο της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, με το νυν προπονητή Ντιντιέ Ντεσάν να αναμένεται να αποχωρήσει μετά το Μουντιάλ 2026.

Προς το παρόν, προέχει το τι θα κάνει η Ρεάλ στο Super Cup που διεξάγεται στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας. Την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου παίζουν Μπαρτσελόνα – Αθλέτικ Μπιλμπάο, την Πέμπτη 8/1 Ατλέτικο Μαδρίτης- Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ο Τελικός θα γίνει την Κυριακή 11/1.