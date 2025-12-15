Ρεάλ Μαδρίτης: Αμφιβολίες το μυαλό μου βασανίζουνε πολλές…

Η νίκη ήρθε, όμως η ουσιαστική βελτίωση στο παιχνίδι και –κυρίως– στις αισθήσεις της ομάδας εξακολουθεί να απουσιάζει. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα που εξάγεται στο Βαλδεμπέμπας μετά το παιχνίδι στο Μεντιθορόθα στο 2-1 επί της Αλαβές. Η Ρεάλ Μαδρίτης του Τσάμπι Αλόνσο θυμήθηκε πώς να κερδίζει, αλλά δεν έπεισε ότι έχει βρει ακόμη τον δρόμο του. Το ερώτημα μέχρι πού μπορεί να φτάσει το συγκεκριμένο πρότζεκτ, υπό τις παρούσες συνθήκες, παραμένει ανοιχτό.

Το τρίποντο λειτούργησε ως προσωρινό παυσίπονο, όχι όμως ως οριστική απάντηση. Στον σύλλογο υπάρχει έντονη επιθυμία να μη βιωθεί ξανά ένα déjà vu αντίστοιχο με εκείνο της περσινής σεζόν, όταν η κατάκτηση του Σούπερ Καπ έδωσε μια ψευδαίσθηση σταθερότητας, που δεν είχε συνέχεια. Αυτή τη φορά, όλοι γνωρίζουν ότι απομένουν μόλις δύο παιχνίδια μέχρι το τέλος του 2025 και αυτά θεωρούνται καθοριστικά – όχι μόνο ως προς τα αποτελέσματα, αλλά κυρίως ως προς την εικόνα και τη δυναμική της ομάδας.

Στο εσωτερικό της Ρεάλ γίνεται σαφές ότι αναζητείται ένα πραγματικό αγωνιστικό σοκ, ένας καταλύτης που θα αλλάξει την ψυχολογία και την απόδοση. Δεν αποκλείεται αυτός να προκύψει με τον ίδιο τον Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο, ωστόσο ο χρόνος πιέζει και μέχρι στιγμής το πολυπόθητο «κλικ» δεν έχει εμφανιστεί. Οι αμφιβολίες παραμένουν, ακόμη κι αν το αποτέλεσμα προσέφερε πρόσκαιρη ηρεμία.

Τα παιχνίδια με την Ταλαβέρα και τη Σεβίλλη αποκτούν χαρακτήρα τελικού. Αν καταφέρουν να αναζωπυρώσουν την πίστη και τον ενθουσιασμό που υπήρχαν όταν ανακοινώθηκε η άφιξη του Αλόνσο, τότε το πρότζεκτ θα συνεχιστεί. Το εγχείρημα, ωστόσο, μόνο εύκολο δεν είναι. Οι εσωτερικές εκθέσεις του συλλόγου, όπως έχει αποκαλύψει και ο ισπανικός Τύπος, κάνουν λόγο για μια ομάδα έντονα καταπονημένη σωματικά, με την αποκατάσταση της φυσικής κατάστασης να μην μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη.

Στο μεταξύ, οι δηλώσεις του Φερνάντο Κάρο, CEO της Μπάγερ Λεβερκούζεν, προκάλεσαν συζητήσεις. Ο ισχυρός άνδρας του γερμανικού συλλόγου παραδέχθηκε ότι έχει συναντηθεί δύο φορές με τον Τσάμπι Αλόνσο στη Μαδρίτη. Παρά ταύτα, οι σχέσεις μεταξύ των δύο συλλόγων –ιδίως μετά την υπόθεση της ρήτρας αποδέσμευσης– δεν βρίσκονται στο καλύτερο δυνατό επίπεδο, ενώ τα σχόλια του Κάρο περί «μοναξιάς» του προπονητή δεν εκλήφθηκαν στη Βαλδεμπέμπας ως ιδιαίτερα υποστηρικτικά.

Την ίδια στιγμή, αρκετοί μάνατζερ έχουν πλησιάσει τη διοίκηση της Ρεάλ τις τελευταίες ημέρες, διερευνώντας το ενδεχόμενο αλλαγής στον πάγκο. Η απάντηση που έλαβαν, ωστόσο, δεν παραπέμπει σε αναζήτηση λύσης εκτός συλλόγου. Αντιθέτως, όλα δείχνουν πως –αν χρειαστεί αλλαγή– αυτή θα προέλθει εκ των έσω. Το όνομα του Σολάρι και ένα τεχνικό επιτελείο «made in Valdebebas» επανέρχονται στο προσκήνιο ως εναλλακτική.

Όταν η ανησυχία άρχισε να γίνεται έντονη, είχε ήδη επισημανθεί ότι το πραγματικό τεστ –εκείνο που πέρυσι δεν πέρασε ο Κάρλο Αντσελότι– θα έρθει στο Σούπερ Καπ. Αν η Ρεάλ φτάσει σε εκείνο το σημείο με τον Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο, αυτό από μόνο του θα αποτελεί μια μικρή νίκη για τον Βάσκο τεχνικό. Μέχρι τότε, όμως, η αμφιβολία συνεχίζει να συνυπάρχει με την ανακούφιση των τριών βαθμών.