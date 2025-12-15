Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: Τα… χρειάστηκε αλλά έκανε το «διπλό» η «Βασίλισσα»

Στο κυνήγι της Μπαρτσελόνα παραμένει η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία κατάφερε να κάμψει την σθεναρή αντίσταση της Αλαβές και να επιβληθεί με 2-1 στο «Mendizorroza», στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της La Liga. Έτσι οι «μερένγκες» έφτασαν τους 39 πόντους (στο -4 από τους Καταλανούς), ενώ οι Βάσκοι παρέμειναν στους 18.

Το παιχνίδι ήταν αρκετά μοιρασμένο με τις επικίνδυνες ευκαιρίες να μην λείπουν και για τις δύο ομάδες, αφού οι γηπεδούχοι δεν… φοβήθηκαν και θα μπορούσαν να είχα πάρει κάτι περισσότερο, όμως η ποιότητα των παικτών της «βασίλισσας» έκανε τη διαφορά.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ ήταν εκείνος που έβαλε μπροστά στο σκορ το σύνολο του Τσάμπι Αλόνσο στο 24ο λεπτό κάνοντας το 1-0, σκορ με το οποίο οι ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα. Η Αλαβές ανέβασε την απόδοσή της και ισοφάρισε στο 68′ με δράστη τον Κάρλος Βιθέντε, όμως οκτώ λεπτά μετά (76′), ο Ροντρίγκο ήταν εκείνος που έδωσε τη λύση στη Ρεάλ γράφοντας το τελικό 2-1.

ΑΛΑΒΕΣ: Σιβέρα, Ότο, Τενάλια, Πατσέκο, Παράδα (89’ Γιούσι), Μπλάνκο, Καλέμπε (67’ Μαρτίνεθ), Ντένις Σουάρεθ (83’ Γκεβάρα), Ρεμπάς (67’ Βιθέντε), Ιμπάνιεθ (68’ Αλενιά), Μπογέ

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Κουρτουά, Ασένθιο, Βαλβέρδε, Ρίντιγκερ, Βαλδεπένιας (77’ Χάουσεν), Τσουαμενί, Μπέλινγκχαμ, Γκιουλέρ (77’ Γκονθάλο), Βινίσιους (90’ Μασταντουόνο), Ροντρίγκο (81’ Μπραΐμ Ντίαθ), Εμπαπέ.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής:

Σοσιεδάδ – Ζιρόνα 1-2

Ατλέτικο – Βαλένθια 2-1

Μαγιόρκα – Έλτσε 3-1

Μπαρτσελόνα – Οσασούνα 2-0

Χετάφε – Εσπανιόλ 0-1

Σεβίλλη – Οβιέδο 4-0

Θέλτα – Αθλέτικ 2-0

Λεβάντε – Βιγιαρεάλ (αναβλ.)

Αλαβές – Ρεάλ 1-2

15/12 22:00 Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπέτις

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής:

19/12 22:00 Βαλένθια – Μαγιόρκα

20/12 15:00 Οβιέδο – Θέλτα

20/12 17:15 Λεβάντε – Σοσιεδάδ

20/12 19:30 Οσασούνα – Αλαβές

20/12 22:00 Ρεάλ – Σεβίλλη

21/12 15:00 Ζιρόνα – Ατλέτικο

21/12 17:15 Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα

21/12 19:30 Έλτσε – Ράγιο Βαγιεκάνο

21/12 22:00 Μπέτις – Χετάφε

22/12 22:00 Αθλέτικ – Εσπανιόλ