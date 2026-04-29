Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/4): Δράση με Ατλέτικο – Άρσεναλ στο Mega και τον τελικό του ΠΑΟΚ στο Eurocup
Αυτό είναι το πλήρες πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/4).
Σημαντικά ματς περιλαμβάνει και το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις την Τετάρτη (29/4).
Ξεχωρίζει ο δεύτερος τελικός του ΠΑΟΚ στην έδρα της Μπιλμπάο για το Europe Cup, αλλά και ο πρώτος ημιτελικός του Champions League ανάμεσα σε Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ. Συνέχεια και στα πλέι-οφ της Ευρωλίγκας με το Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ.
Αναλυτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/4)
14:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαδρίτη
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαδρίτη
19:10 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Τααβούν – Αλ Ίτιχαντ Rosh Saudi League
21:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαδρίτη
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μάλαγα – Γκραν Κανάρια ACB Liga Endesa
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ FIBA Europe Cup Δεύτερος τελικός
21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Νασρ – Αλ Αχλί Roshn Saudi League
21:45 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague Playoffs
22:00 MEGA – COSMOTE SPORT 1 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ Champions League
22:15 COSMOTE SPORT 2 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Τοντέλα Liga Portugal
22:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαδρίτη (Προημιτελικός)
