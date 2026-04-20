Η Ρεάλ Μαδρίτης πανηγύρισε το δεύτερο Youth League της ιστορίας της (vid)
Σε ισπανικό έδαφος παρέμεινε το Youth League, καθώς μετά την Μπαρτσελόνα ήταν η σειρά της Ρεάλ να κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο, επικρατώντας στα πέναλτι της Κλαμπ Μπριζ με 4-2.
Οι «μικροί» της Ρεάλ Μαδρίτης έβαλαν τα… γυαλιά στους «μεγάλους» οι οποίοι έμειναν για δεύτερη σερί σεζόν χωρίς τίτλο, καθώς αναδείχθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης στο UEFA Youth League. Η «Βασίλισσα» επικράτησε της Μπριζ με 4-2 στη διαδικασία των πέναλτι (1-1 η κανονική διάρκεια) στο «Stade de la Tuiliere» της Λοζάνης και πανηγύρισε το δεύτερο τρόπαιο μετά το 2020.
Οι Μαδριλένοι ήταν ανώτεροι στην κανονική διάρκεια και προηγήθηκαν στο 23′ με τον Ορτέγα. Ο Λουντ-Γένσεν στο 64′ έφερε το ματς στα ίσα για την αξιόμαχη Μπριζ, με τον τελικό να οδηγείται στα πέναλτι όπου «μίλησε» ο γκολκίπερ των Μαδριλένων Χάβι Ναβάρο και με δύο επεμβάσεις χάρισε το Youth League στη «Βασίλισσα».
Πολυνίκης στη διοργάνωση είναι η Μπαρτσελόνα με τρεις κατακτήσεις ενώ μία έχει και ο Ολυμπιακός όταν το 2024 νίκησε με 3-0 τη Μίλαν στον τελικό και σήκωσε την κούπα.
Κλαμπ Μπριζ (Γιόνας Ντε Ρεκ): Βάντεν Ντρίσε, Ελμπάι (87’ Μπρασπένινγκ), Βέρλιντεν, Βινς (60’ Ντελόρζ), Γκαρσία, Λουντ-Γένσεν (90’+1’ Μπισιβού), Γκεμάερε, Οκόν, Κόρεν, Ντα Σίλβα (46’ Αμενγκάι), Μουσουαγί.
Ρεάλ Μαδρίτης (Άλβαρο Λόπεθ): Ναβάρο Χιμένεθ, Φορτέα (46’ Ουκπέιγκμπε), Χοάν Μαρτίνεθ, Αγκουάδο, Λεσκάνο, Μπέτο Μαρτίνεθ (71’ Λακόστα), Σάντσο (83’ Βαντίγιο), Παγκονέσα, Γιάνεζ, Τσίρια (77’ Ναβάσκες), Ορτέγκα.
💫 SIIIIIIII 💫 pic.twitter.com/iLN8ueoM1m
— Cantera Real Madrid (@lafabricacrm) April 20, 2026
Η «χρυσή Βίβλος»
- 2013-2014 Μπαρτσελόνα
- 2014-2015 Τσέλσι
- 2015-2016 Τσέλσι
- 2016-2017 Ζάλτσμπουργκ
- 2017-2018 Μπαρτσελόνα
- 2018-2019 Πόρτο
- 2019-2020 Ρεάλ
- 2020-2021 Δεν διεξήχθη
- 2021-2022 Μπενφίκα
- 2022-2023 Άλκμααρ
- 2023-2024 Ολυμπιακός
- 2024-2025 Μπαρτσελόνα
- 2025-2026 Ρεάλ
Οι κατακτήσεις
- 3 φορές: Μπαρτσελόνα (2013-14, 2017-2018, 2024-25)
- 2 φορές: Τσέλσι (2014-2015, 20215-2016), Ρεάλ (2019-2020, 2025-2026)
- 1 φορά: Ζάλτσμπουργκ (2016-2017), Πόρτο (2018-2019), Μπενφίκα (2021-2022), Άλκμααρ (2022-2023), Ολυμπιακός (2023-2024)
- Η Ρεάλ Μαδρίτης πανηγύρισε το δεύτερο Youth League της ιστορίας της (vid)
