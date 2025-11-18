Επίσημη η αλλαγή έδρας στο Καϊράτ – Ολυμπιακός: Στην Αστάνα οι «ερυθρόλευκοι»
Ήταν αναμενόμενο, πλέον είναι και επίσημο. Η UEFA ανακοίνωσε ότι η έδρα που θα φιλοξενήσει το ματς του Ολυμπιακού με την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν για το Champions League, θα είναι το «Αστάνα Αρένα».
Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Καϊράτ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League στις 9 Δεκεμβρίου, με την έδρα του παιχνίδι να αλλάζει και από το Αλμάτι να μεταφέρεται 970 χιλιόμετρα μακριά, στην Αστάνα.
Αυτή η εξέλιξη πλέον είναι και επίσημη, καθώς ανακοινώθηκε από την UEFA. Η αλλαγή έδρας οφείλεται στις καιρικές συνθήκες που αναμένεται να επικρατούν στο Αλμάτι και γενικότερα στη χώρα εκείνο το διάστημα, με την Καϊράτ να καταθέτει σχετικό αίτημα το οποίο έγινε αποδεκτό από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία.
Στην κλειστή «Αστάνα Αρένα» το ματς
Η αναμέτρηση θα λάβει έτσι χώρα στην «Αστάνα Αρένα», η οποία έχει χωρητικότητα 30.000 θέσεων και εγκαινιάστηκε επίσημα τον Ιούλιο του 2009. Το γήπεδο της Αστάνα έχει ειδικό χλοοτάπητα, αλλά και οροφή που ανοίγει και κλείνει, ώστε να προστατεύεται από πιθανή χιονόπτωση.
