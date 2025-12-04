Ολυμπιακός: Η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα του κόσμου με τους πυρσούς και τα καπνογόνα στη Σύρο (vid)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 5-2 στη Σύρο της τοπικής Ελλάς και έκανε το 3/3 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Στη Σύρο οι οπαδοί των Πειραιωτών ετοίμασαν μία υπέροχη ατμόσφαιρα και οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τους ανταπέδωσαν όλη την αγάπη, με πολλά γκολ και πλούσιο θέαμα.

Μία ημέρα πριν τον αγώνα, η «ερυθρόλευκη» αποστολή προσγειώθηκε στη Σύρο και δεκάδες οπαδοί των Πειραιωτών βρέθηκαν στο αεροδρόμιο προκειμένου να υποδεχθούν με θερμό τρόπο τον Μεντιλίμπαρ και τους ποδοσφαιριστές του.

Δείτε την παρακάμερα της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον αγώνα με την Ελλάς Σύρου:

Στην παρακάμερα, που δημοσίευσε την Πέμπτη (4/12) η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ, η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που δημιούργησε ο κόσμος λίγο πριν τον αγώνα ξεχωρίζει, με την αποστολή να φτάνει στο γήπεδο διασχίζοντας έναν δρόμο γεμάτο πυρσούς και καπνογόνα.