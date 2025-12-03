Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του στο παιχνίδι Κυπέλλου με την Ελλάδα Σύρου, επικρατώντας με 5-2 και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έβγαλε συμπεράσματα και από αυτό το ματς.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί πως ο Ισπανός τεχνικός των «ερυθρόλευκων» μίλησε με κολακευτικά λόγια για την απόδοση των γηπεδούχων, καθώς η ομάδα της Σύρου έκανε μεγάλη προσπάθεια απέναντι στους πρωταθλητές Ελλάδος.

Ο Ολυμπιακός πήρε λοιπόν τη νίκη και ο Μέντι είδε με ικανοποίηση και τους τρεις σέντερ φορ της ομάδας του να πετυχαίνουν γκολ.

Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο ενόψει της συνέχειας και καταλαβαίνει εύκολα κάποιος ότι τα γκολ είναι αυτά που δίνουν την καλή ψυχολογία στον στράικερ.

Η επίσκεψη όμως του Ολυμπιακού στην Σύρο, δίνει την δυνατότητα να δούμε ορισμένα πράγματα κι από μια άλλη οπτική γωνία, που είναι όμως κάτι παραπάνω από σημαντική.

Μια ματιά «εκτός γηπέδου», μια διαφορετική προσέγγιση που έχει να κάνει με τα όσα έγιναν στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, από την στιγμή που έφτασε η αποστολή της ομάδας του λιμανιού.

Και ήταν όντως συγκλονιστικά τα όσα έζησαν ο προπονητής, οι παίκτες αλλά και τα στελέχη των πρωταθλητών Ελλάδος στην Σύρο, καθώς η υποδοχή που επιφύλαξε ο κόσμος στην ομάδα του Πειραιά ήταν μοναδική.

Αυτές οι εικόνες, αυτή η υποδοχή δεν έχει προηγούμενο στο νησί και καταλαβαίνει εύκολα κάποιος ότι αυτά γίνονται μόνο για τον Ολυμπιακό.

Ήταν τέτοια η αγάπη του κόσμου, που οι «ερυθρόλευκοι» είχαν να λένε για την λατρεία με την οποία τους υποδέχθηκαν στο νησί. Οι στιγμές ήταν όντως πολύ συγκινητικές καθώς άνθρωποι κάθε ηλικίας βγήκαν στους δρόμους για να καλωσορίσουν τον Ολυμπιακό.

Ειδικά οι παίκτες που είναι νέοι στην ομάδα του λιμανιού, έμειναν άφωνοι και οι παλιότεροι τους εξηγούσαν πως η αγάπη που δείχνουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού στην ομάδα τους σε κάθε γωνιά της χώρας αλλά και στο εξωτερικό είναι μοναδική.

Η εικόνα να συνοδεύεται το πούλμαν των «ερυθρόλευκων» από δεκάδες μηχανές και αυτοκίνητα στην διαδρομή για το γήπεδο, είναι επίσης ενδεικτική της λατρείας του κόσμου για τους πρωταθλητές Ελλάδας.

Οπαδοί του Ολυμπιακού να περιμένουν στην άκρη των δρόμων για να δουν και να χειροκροτήσουν την αγαπημένη τους ομάδα, να γεμίζουν το γήπεδο και στο φινάλε του παιχνιδιού να περιμένουν υπομονετικά τους παίκτες της πειραϊκής ομάδας για μια φωτογραφία κι ένα αυτόγραφο.

Ήταν αναμφίβολα ένα διήμερο «ξεσηκωμού» στην Σύρο, με τους κατοίκους του νησιού, αλλά και άλλων νησιών (κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να επισημανθεί) να δείχνουν την ατελείωτη αγάπη τους για τον θρύλο.

Αυτά γίνονται μόνο για τον Ολυμπιακό κι αυτό φάνηκε και στην Σύρο.