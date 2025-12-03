Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ στη Σύρο με τον Γιαζίτζι (vid)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ελλάς Σύρου για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson και άνοιξε το σκορ στο 25ο λεπτό με σκόρερ τον Γιουσούφ Γιαζίτσι.

Ο Νασιμέντο εκτέλεσε το κόρνερ, ο Καμπελά την υποδέχθηκε και την έστρωσε στον Τούρκο, ο οποίος με ένα πολύ ωραίο πλασέ άνοιξε το σκορ για τους ερυθρόλευκους.

Δείτε το γκολ του Γιαζίτσι

Νωρίτερα, ο Ολυμπιακός είχε και δύο ακόμη μεγάλες ευκαιρίες για γκολ με τα δοκάρια των Καμπελά και Γιάρεμτσουκ.