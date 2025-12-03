Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ στη Σύρο με τον Γιαζίτζι (vid)
Στο 25ο λεπτό του Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός ο Γιουσούφ Γιαζίτζι ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για τους «ερυθρόλευκους».
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ελλάς Σύρου για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson και άνοιξε το σκορ στο 25ο λεπτό με σκόρερ τον Γιουσούφ Γιαζίτσι.
Ο Νασιμέντο εκτέλεσε το κόρνερ, ο Καμπελά την υποδέχθηκε και την έστρωσε στον Τούρκο, ο οποίος με ένα πολύ ωραίο πλασέ άνοιξε το σκορ για τους ερυθρόλευκους.
Δείτε το γκολ του Γιαζίτσι
Νωρίτερα, ο Ολυμπιακός είχε και δύο ακόμη μεγάλες ευκαιρίες για γκολ με τα δοκάρια των Καμπελά και Γιάρεμτσουκ.
- Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5: Ανετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους» με πρωταγωνιστή τον Γιαζίτζι (vids)
