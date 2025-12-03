Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με δύο δοκάρια από Καμπελά και Γιάρεμτσουκ (vids)

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Ελλάς Σύρου, με τους Ερυθρόλευκους να μπαίνουν πολύ δυνατά στο ματς με το… καλημέρα.

Πρώτη καλή στιγμή στο ματς ήταν στο 6ο λεπτό, όταν από γέμισμα του Νασιμέντο από δεξιά, ο Καμπελά έκανε το σουτ, η μπάλα έσκασε στο έδαφος και κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι των γηπεδούχων.

Η πρώτη φάση

Η δεύτερη φάση

Εννιά λεπτά μετά και πάλι μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, με ωραίο μακρινό σουτ του Γιάρεμτσουκ έξω από την περιοχή και αριστερά, με τη μπάλα να σταματά στο αριστερό κάθετο δοκάρι.