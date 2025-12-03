Σύρος: Ο Ολυμπιακός έφτασε στο γήπεδο με τον κόσμο του για συνοδεία (vid, pics)
Ο κόσμος του Ολυμπιακού δίνει το δυναμικό «παρών» και στη Σύρο, με τους «ερυθρόλευκους» οπαδούς να συνοδεύουν με πολλές μηχανές το πούλμαν της ομάδας πριν το ματς Κυπέλλου.
Η Ελλάς Σύρου υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην Ερμούπολη, σε μία αναμέτρηση η οποία θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.
Η αποστολή της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αφίχθη πριν λίγη ώρα στο γήπεδο που θα γίνει το ματς, συνοδεία δεκάδων μηχανών. Με καπνογόνα και συνθήματα οι οπαδοί των Πειραιωτών δημιούργησαν μία «καυτή» ατμόσφαιρα και το τελευταίο διήμερο έχουν «αγκαλιάσει» τους νταμπλούχους Ελλάδας με τον πιο θερμό τρόπο.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Η άφιξη της ομάδας μας στο Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης!#OlympiacosFC #GreekCup pic.twitter.com/ua69sr87cX
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 3, 2025
