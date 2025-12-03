Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός: Για το 3/3 στο Κύπελλο οι «ερυθρόλευκοι»

Ολυμπιακός και Ελλάς Σύρου κοντράρονται το μεσημέρι της Τετάρτης (3/12, 13:30) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν σαν στόχο το 3/3 στην διοργάνωση.

Οι Πειραιώτες έχουν ξεκινήσει με το απόλυτο στους δύο πρώτους αγώνες του προγράμματός τους και θέλουν να συνεχίσουν χωρίς απώλειες στη διοργάνωση, την ώρα που οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην 13η θέση με 3 βαθμούς.

Με πολλά νέα πρόσωπα ο Ολυμπιακός

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Παναγιώτη Ρέτσου, που τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, ενώ εκτός έμειναν και οι Κωνσταντής Τζολάκης, Χρήστος Μουζακίτης και Ντανιέλ Ποντένσε.

Από την άλλη, στη Σύρο θα ταξιδέψει ο Μέχντι Ταρέμι, που ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε, αλλά και ο Ρούμπεν Βέζο. Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Κουράκλης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον Μάρτινς, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Έσε, Καμπελά, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Τρίτη (02/12)

Βόλος-Αιγάλεω 6-0

Τετάρτη (03/12)

Ελλάς Σύρου-Ολυμπιακός (13:30)

Athens Kallithea-Καβάλα (15:00)

Μαρκό-Λεβαδειακός (15:00)

ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος (16:00)

Αστέρας ΑΚΤΟR-Ηλιούπολη (17:00)

ΑΕΚ-ΟΦΗ (17:30)

Παναθηναϊκός-Κηφισιά (19:30)

Άρης-ΠΑΟΚ (21:30)

Πέμπτη (04/12)

Ηρακλής-Παναιτωλικός (17:00)