Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς Κυπέλλου στη Σύρο (pic)
Η Ελλάς Σύρου υποδέχεται την Τετάρτη το μεσημέρι (3/12, 13:30) τον Ολυμπιακό για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson και μια μέρα νωρίτερα οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την αποστολή τους.
O Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Ελλάδα Σύρου (3/12, 13:30) για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν τους 22 ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Ο Βάσκος τεχνικός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Παναγιώτη Ρέτσου, που τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, ενώ εκτός έμειναν και οι Κωνσταντής Τζολάκης, Χρήστος Μουζακίτης και Ντανιέλ Ποντένσε.
Από την άλλη, στη Σύρο θα ταξιδέψει ο Μέχντι Ταρέμι, που ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε, αλλά και ο Ρούμπεν Βέζο.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
#ELSOLY: The Squad 📋 pic.twitter.com/URGq8t5SK8
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 2, 2025
Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Κουράκλης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον Μάρτινς, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Έσε, Καμπελά, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.
