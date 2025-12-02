Η Ελλάς Σύρου θα τιμήσει τον Γιώργο Πρίντεζη στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Ξεχωριστός θα είναι ο καλεσμένος της Ελλάς Σύρου στην αναμέτρηση Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό
Με έναν ξεχωριστό καλεσμένο, έναν legend του ελληνικού μπάσκετ και του ελληνικού αθλητισμού, θα διεξαχθεί στη Σύρο το ιστορικό παιχνίδι της τοπικής Ελλάς κόντρα στον Ολυμπιακό (3/12, 13:30), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.
Ο λόγος για τον Γιώργο Πρίντεζη που θα τιμηθεί από την ομάδα της Σύρου απέναντι στους νταμπλούχους Ελλάδας.
Η ανακοίνωση της Ελλάς Σύρου για την παρουσία του Γιώργου Πρίντεζη:
«Γιώργος Πρίντεζης στη Σύρο για το παιχνίδι της ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ με τον Ολυμπιακό
Στη Σύρο θα βρεθεί ο Συριανός Γιώργος Πρίντεζης, Έλληνας πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής, ως επίσημος προσκεκλημένος του προέδρου της ΠΑΕ ΕΛΛΑΣ Σύρου, Γιώργου Λεονταρίτη, για το μεγάλο παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδος απέναντι στον Ολυμπιακό.
Ο Πρίντεζης, που έχει συνδέσει το όνομά του τόσο με τον Ολυμπιακό όσο και με τη Σύρο, αποδέχθηκε την πρόσκληση και θα δώσει το παρών σε ένα αγώνα γιορτή που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον όλου του νησιού.
Στο πλαίσιο της αναμέτρησης, η ΕΛΛΑΣ Σύρου θα τιμήσει τον Γιώργο Πρίντεζη για την τεράστια προσφορά του στο ελληνικό μπάσκετ και για τη διαχρονική σχέση αγάπης με τον τόπο καταγωγής του. Η βράβευση αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές.
Σε Ευχαριστούμε Γιώργο!»
