«Γιατί ρε καλό μου αγόρι…»: Ο Πρίντεζης έγινε τατουάζ και… ζήτησε εξηγήσεις! (vid, pic)
Το ιστορικό «πεταχτάρι» του Γιώργου Πρίντεζη που χάρισε στον Ολυμπιακό το ευρωπαϊκό στην Πόλη, έγινε τατουάζ από οπαδό του Ολυμπιακού και ο πρώην αρχηγός των «ερυθρόλευκων» έκανε ένα απίθανο σχόλιο μέσω των social media...
- Σύγκρουση δήμων – κυβέρνησης για τον έλεγχο των αδειών δόμησης
- Ελεύθεροι οι δύο νεαροί που είχαν προφυλακιστεί για την φωτιά στο Γηροκομείο της Πάτρας
- Παύλος Φύσσας: Η δολοφονία του και η εξάρθρωση της Χρυσής Αυγής
- Η ασπιρίνη μπορεί να μειώσει στο μισό τον κίνδυνο επανεμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου
Ο Γιώργος Πρίντεζης έχει αφήσει χαραγμένο με χρυσά γράμματα το όνομά του στην Ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ και του Ολυμπιακού.
Ο πρώην αρχηγός των «ερυθρόλευκων»έχει χαρίσει μαγικές στιγμές στους φιλάθλους της ομάδας και ένα από αυτά ήταν το ιστορικό «πεταχτάρι» στην Πόλη το 2012 κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, το καλάθι που χάρισε το τρόπαιο της Euroleague στους Πειραιώτες.
Έκτοτε, έχουν περάσει 13 χρόνια, όμως αυτή η φάση παραμένει ίσως η κορυφαία στιγμή ολόκληρου του συλλόγου στο μπάσκετ. Και φυσικά, παραμένει στη μνήμη του κόσμου σαν να ήταν… χθες. Έτσι, ένας από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, αποφάσισε να την «κρατήσει» μαζί του για πάντα, κάνοντάς την τατουάζ στο χέρι του.
View this post on Instagram
Ο πάντα έτοιμος για ατάκα που… γράφει, Πρίντεζης, δεν θα μπορούσε να αφήσει ασχολίαστο το γεγονός, προσφέροντας μια ακόμη ξεκαρδιστική στιγμή στους ακόλουθούς του στα social media: «Γιατί ρε καλό μου αγόρι να κουβαλάς τη μουτσούνα μου μια ζωή…», έγραψε χαρακτηριστικά σε ένα story του.
Η σχετική ανάρτηση του Πρίντεζη:
- Στο αεροπλάνο με τα εσώρουχα οι παίκτες της Μονακό, λόγω… τεχνικού προβλήματος (vid, pics))
- Έφεση κάνει ο Παναθηναϊκός για την τιμωρία που «κλείνει» την Λεωφόρο κόντρα στον Ολυμπιακό
- LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτιζάν
- Εικόνα από το… μέλλον με Ελ Κααμπί-Ταρέμι
- «Γιατί ρε καλό μου αγόρι…»: Ο Πρίντεζης έγινε τατουάζ και… ζήτησε εξηγήσεις! (vid, pic)
- Σπουδαίο φιλικό Παλαιστίνης – Χώρας των Βάσκων στο Σαν Μαμές (vid, pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις