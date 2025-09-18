«Γιατί ρε καλό μου αγόρι…»: Ο Πρίντεζης έγινε τατουάζ και… ζήτησε εξηγήσεις! (vid, pic)

Ο Γιώργος Πρίντεζης έχει αφήσει χαραγμένο με χρυσά γράμματα το όνομά του στην Ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ και του Ολυμπιακού.

Ο πρώην αρχηγός των «ερυθρόλευκων»έχει χαρίσει μαγικές στιγμές στους φιλάθλους της ομάδας και ένα από αυτά ήταν το ιστορικό «πεταχτάρι» στην Πόλη το 2012 κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, το καλάθι που χάρισε το τρόπαιο της Euroleague στους Πειραιώτες.

Έκτοτε, έχουν περάσει 13 χρόνια, όμως αυτή η φάση παραμένει ίσως η κορυφαία στιγμή ολόκληρου του συλλόγου στο μπάσκετ. Και φυσικά, παραμένει στη μνήμη του κόσμου σαν να ήταν… χθες. Έτσι, ένας από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, αποφάσισε να την «κρατήσει» μαζί του για πάντα, κάνοντάς την τατουάζ στο χέρι του.

View this post on Instagram A post shared by nikólas (@nikolas_dsts)

Ο πάντα έτοιμος για ατάκα που… γράφει, Πρίντεζης, δεν θα μπορούσε να αφήσει ασχολίαστο το γεγονός, προσφέροντας μια ακόμη ξεκαρδιστική στιγμή στους ακόλουθούς του στα social media: «Γιατί ρε καλό μου αγόρι να κουβαλάς τη μουτσούνα μου μια ζωή…», έγραψε χαρακτηριστικά σε ένα story του.

Η σχετική ανάρτηση του Πρίντεζη: