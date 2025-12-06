Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (6/12): Πού θα δείτε Ολυμπιακός – ΟΦΗ και τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας – Ολυμπιακός-ΟΦΗ, τα υπόλοιπα ματς της Superleague και ματσάρες στην Premier League.
Γεμάτο είναι το σημερινό (6/12) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, με ματσάρες σε Superleague, Premier League και στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Στις 14:30 η Άστον Βίλα υποδέχεται την Άρσεναλ, στις 17:00 ο Ολυμπιακός τον ΟΦΗ και στις 19:00 η Λίβερπουλ δοκιμάζεται στην έδρα της Λιντς.
Επίσης, στις 14:00 ο Ολυμπιακός Β’ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Καλαμάτα για την Superleague 2.
Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
11:45 ΕΡΤ Sports 1 Παναθηναϊκός – Ιωνία Α1 μπάσκετ Γυναικών
12:30 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Αμπου Ντάμπι, Practice 3
13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΟΦΗ Α’ κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών
14:00 Action 24 Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β Super League 2
14:30 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Άρσεναλ Premier League
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD Ντέρμπι – Λέστερ Sky Bet EFL Championship
15:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Χετάφε La Liga
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σασουόλο – Φιορεντίνα Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Προμηθέας – Μύκονος Betsson GBL
16:00 ΕΡΤ Sports 1 ΠΑΟΚ – Κολοσσός GBL
16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Αμπου Ντάμπι, Qualifying
16:30 Novasports Extra 4 Χάιντενχαϊμ – Φράιμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports Extra 2 Κολωνία – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga
16:30 Novasports Extra 1 Βόλφσμπουργκ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga
16:30 Novasports 6HD Άουγκσμπουργκ – Λεβερκούζεν Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga
17:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ Premier League
17:00 Novasports Start Τότεναμ – Μπρέντφορντ Premier League
17:00 Novasports 5HD Νιούκαστλ – Μπέρνλι Premier League
17:00 Novasports 4HD Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
17:00 Novasports 2HD Μπόρνμουθ – Τσέλσι Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπρίστολ Σίτι – Μίλγουολ Sky Bet EFL Championship
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – ΟΦΗ Super League
17:15 Novasports 1HD Αλαβές – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga
17:30 Novasports Extra 3 Χέρενφεν – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καρδίτσα – Ηρακλής Basket League
18:15 ΕΡΤ Sports 1 Βουλιαγμένη – Πανιώνιος Α1 πόλο Γυναικών
18:15 ΕΡΤ Sports 1 Περιστέρι Betsson – Μαρούσι GBL
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Κόμο Serie A
19:30 Novasports Premier League Λιντς – Λίβερπουλ Premier League
19:30 Novasports Prime Μπέτις – Μπαρτσελόνα La Liga
19:30 Novasports 3HD Λειψία – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga
19:45 Novasports Start Φορτούνα Σίταρντ – Άγιαξ Eredivisie
20:30 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά Super League
21:30 Novasports 4HD Ντάρμσταντ – Καρλσρούη Bundesliga 2
21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Τσέστερφιλντ – Ντονκάστερ FA Cup
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ελλάς Βερόνα – Αταλάντα Serie A
22:00 Novasports 2HD Φέγενορντ – Τσβόλε Eredivisie
22:00 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κιλμάρνοκ – Ρέιντζερς Scottish Premiership
22:30 COSMOTE SPORT 5 HD Φαμαλικάο – Μπράγκα Liga Portugal
