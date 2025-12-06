sports betsson
Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
06.12.2025 | 11:06
Πτώση βράχων στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου – Κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (6/12): Πού θα δείτε Ολυμπιακός – ΟΦΗ και τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης
Ποδόσφαιρο 06 Δεκεμβρίου 2025 | 09:19

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (6/12): Πού θα δείτε Ολυμπιακός – ΟΦΗ και τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας – Ολυμπιακός-ΟΦΗ, τα υπόλοιπα ματς της Superleague και ματσάρες στην Premier League.

Σύνταξη
Vita.gr
Γεμάτο είναι το σημερινό (6/12) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, με ματσάρες σε Superleague, Premier League και στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Στις 14:30 η Άστον Βίλα υποδέχεται την Άρσεναλ, στις 17:00 ο Ολυμπιακός τον ΟΦΗ και στις 19:00 η Λίβερπουλ δοκιμάζεται στην έδρα της Λιντς.

Επίσης, στις 14:00 ο Ολυμπιακός Β’ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Καλαμάτα για την Superleague 2.

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

11:45 ΕΡΤ Sports 1 Παναθηναϊκός – Ιωνία Α1 μπάσκετ Γυναικών

12:30 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Αμπου Ντάμπι, Practice 3

13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΟΦΗ Α’ κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών

14:00 Action 24 Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β Super League 2

14:30 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Άρσεναλ Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD Ντέρμπι – Λέστερ Sky Bet EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Χετάφε La Liga

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σασουόλο – Φιορεντίνα Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Προμηθέας – Μύκονος Betsson GBL

16:00 ΕΡΤ Sports 1 ΠΑΟΚ – Κολοσσός GBL

16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Αμπου Ντάμπι, Qualifying

16:30 Novasports Extra 4 Χάιντενχαϊμ – Φράιμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 2 Κολωνία – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Βόλφσμπουργκ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Άουγκσμπουργκ – Λεβερκούζεν Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ Premier League

17:00 Novasports Start Τότεναμ – Μπρέντφορντ Premier League

17:00 Novasports 5HD Νιούκαστλ – Μπέρνλι Premier League

17:00 Novasports 4HD Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

17:00 Novasports 2HD Μπόρνμουθ – Τσέλσι Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπρίστολ Σίτι – Μίλγουολ Sky Bet EFL Championship

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – ΟΦΗ Super League

17:15 Novasports 1HD Αλαβές – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

17:30 Novasports Extra 3 Χέρενφεν – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καρδίτσα – Ηρακλής Basket League

18:15 ΕΡΤ Sports 1 Βουλιαγμένη – Πανιώνιος Α1 πόλο Γυναικών

18:15 ΕΡΤ Sports 1 Περιστέρι Betsson – Μαρούσι GBL

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Κόμο Serie A

19:30 Novasports Premier League Λιντς – Λίβερπουλ Premier League

19:30 Novasports Prime Μπέτις – Μπαρτσελόνα La Liga

19:30 Novasports 3HD Λειψία – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

19:45 Novasports Start Φορτούνα Σίταρντ – Άγιαξ Eredivisie

20:30 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά Super League

21:30 Novasports 4HD Ντάρμσταντ – Καρλσρούη Bundesliga 2

21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Τσέστερφιλντ – Ντονκάστερ FA Cup

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ελλάς Βερόνα – Αταλάντα Serie A

22:00 Novasports 2HD Φέγενορντ – Τσβόλε Eredivisie

22:00 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κιλμάρνοκ – Ρέιντζερς Scottish Premiership

22:30 COSMOTE SPORT 5 HD Φαμαλικάο – Μπράγκα Liga Portugal

Τράπεζες
Δάνεια – Καταθέσεις: Πάνε για γερό «φωτοφίνις» οι τράπεζες

Δάνεια – Καταθέσεις: Πάνε για γερό «φωτοφίνις» οι τράπεζες

Αθλητική Ροή
Το άλλο πρόσωπο του Λανουά στους διαιτητές και ο απολογισμός που έρχεται
On Field 06.12.25

Το άλλο πρόσωπο του Λανουά στους διαιτητές και ο απολογισμός που έρχεται

Τι κατάλαβαν οι διαιτητές από την τελευταία διαδικτυακή εκπαίδευση του Λανουά, σχετικά με τις επίμαχες φάσεις της 12ης αγωνιστικής της Super League. Ο Γάλλος θα κάνει απολογισμό στη ΓΣ της ΕΠΟ (12/12)

Βάιος Μπαλάφας
Αταμάν: «Ήμασταν χάλια, δεν αξίζαμε τη νίκη»
Μπάσκετ 05.12.25

Αταμάν: «Ήμασταν χάλια, δεν αξίζαμε τη νίκη»

Καταιγιστικός ήταν ο Εργκίν Αταμάν στο flash interview μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια, καθώς υπογράμμισε ότι η ομάδα του έκανε λάθη και δεν άξιζε τη νίκη.

Σύνταξη
Γαλατασαράι-Σάμσουνσπορ 3-2: Λύγισε στο φινάλε η αντίπαλος της ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Γαλατασαράι-Σάμσουνσπορ 3-2: Λύγισε στο φινάλε η αντίπαλος της ΑΕΚ

Εφτασε στη βρύση αλλά δεν ήπιε νερό η αντίπαλος της ΑΕΚ. Με γκολ του Οσιμέν στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων η Γαλατά επικράτησε με 3-2 της Σάμσουνσπορ που την Πέμπτη θα υποδεχτεί την ΑΕΚ

Σύνταξη
Netflix: Αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία – Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner
Πολύπλοκες λεπτομέρειες 06.12.25

Η Netflix αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία - Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner

Η συμφωνία εξαγοράς από τη Netflix θα πρέπει να λάβει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού στις ΗΠΑ και την Ευρώπη - Ασαφής ο αντίκτυπος στις τιμές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Δολοφονία Καρυώτη: «Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω» – Το ηχητικό που ανατρέπει την ομολογία στην υπόθεση
Ηχητικό ντοκουμέντο 06.12.25

«Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω» - Το ηχητικό που ανατρέπει την ομολογία στην υπόθεση Καρυώτη

Στο ηχητικό ο συγκατηγορούμενος στη δολοφονία Καρυώτη μιλά καθαρά για πιέσεις, φόβο και οικονομικό αντάλλαγμα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οδηγήθηκε σε μια «ομολογία» που δεν ήταν δική του επιλογή

Σύνταξη
Τσερνόμπιλ: Η προστατευτική κατασκευή δεν μπλοκάρει πλέον τη ραδιενέργεια οκτώ μήνες μετά το πλήγμα
ΔΟΑΕ 06.12.25

Η προστατευτική κατασκευή του Τσερνόμπιλ δεν μπλοκάρει πλέον τη ραδιενέργεια, οκτώ μήνες μετά το πλήγμα από drone

Η επίθεση με drone, για την οποία η Ουκρανία κατηγόρησε τη Ρωσία, άνοιξε μια τρύπα στην εξαιρετικά περίπλοκα κατασκευασμένη θωράκιση του Τσερνόμπιλ ύψους €1,5 δισ.

Σύνταξη
Ποιοτική απασχόληση: Για την εργασιακή Ιθάκη… είναι μακρύς ο δρόμος
Εργασία 06.12.25

Ποιοτική απασχόληση: Για την εργασιακή Ιθάκη… είναι μακρύς ο δρόμος

Η Κομισιόν παρουσίασε «οδικό χάρτη για την ποιοτική απασχόληση» και ετοιμάζει σχετική ρύθμιση. Όμως ανάμεσα στις διακηρύξεις και την πραγματικότητα, υπάρχει χάσμα. Στην Ελλάδα μοιάζει αγεφύρωτο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πιο αγγλικό δεν έχει – Θα γράψουν οι Oasis το κομμάτι για την επόμενη ταινία του Τζέιμς Μποντ;
Βρετανίλα 06.12.25

Πιο αγγλικό δεν έχει – Θα γράψουν οι Oasis το κομμάτι για την επόμενη ταινία του Τζέιμς Μποντ;

Αφού τα αδέρφια Γκάλαχερ τα βρήκαν μεταξύ τους, επανένωσαν τους Oasis και γλυκάθηκαν, τώρα οι φήμες τους θέλουν να υπογράψουν το τραγούδι της επερχόμενης ταινίας του Τζέιμς Μποντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κακοκαιρία Byron: Θυελλώδεις άνεμοι σφυροκοπούν τη Ρόδο – Έπεσαν δέντρα, έσπασαν κάβοι πλοίου
Κακοκαιρία Byron 06.12.25

Θυελλώδεις άνεμοι σφυροκοπούν τη Ρόδο - Έπεσαν δέντρα, έσπασαν κάβοι κρουαζιερόπλοιου

Ακυρώθηκαν πτήσεις ενώ αναμένονται περαιτέρω αλλαγές στα δρομολόγια - Σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος αλλά όχι σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα - Το κρουαζιερόπλοιο ρυμουλκήθηκε σε ασφαλές αγκυροβόλιο

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

