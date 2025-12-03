Ολυμπιακός: Αργότερα φεύγει για το Κόπα Άφρικα o Ελ Κααμπί

Η FIFA πήρε μια απόφαση που αλλάζει τα δεδομένα ενόψει του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, το οποίο ξεκινάει στις 21 Δεκεμβρίου. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία καθόρισε ως κοινή ημερομηνία αποδέσμευσης των διεθνών την 15η Δεκεμβρίου, δίνοντας επιπλέον… ανάσα στους ευρωπαϊκούς συλλόγους, οι οποίοι μπορούν πλέον να κρατήσουν για λίγο ακόμη τους Αφρικανούς παίκτες τους.

Αυτό προφανώς προκαλεί χαμόγελα και στον Ολυμπιακό. Καθώς οι Πειραιώτες θα έχουν τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί διαθέσιμο για το ματς πρωταθλήματος με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Εν γένει οι ομάδες της Stoiximan Super League θα υπολογίζουν κανονικά στους Αφρικανούς ποδοσφαιριστές για την αγωνιστική η οποία θα διεξαχθεί στις 13 και 14 Δεκεμβρίου. Με λίγα λόγια, θα απουσιάσουν μόνο το Σαββατοκύριακο 20-21 Δεκέμβρη.

Τι συμβαίνει με τα ευρωπαϊκά ματς

Παράλληλα, βέβαια, οι αφρικανικές ομοσπονδίες εμφανίζονται έξαλλες με την απόφαση της FIFA, θεωρώντας ότι η καθυστέρηση στην αποδέσμευση των παικτών δυσχεραίνει την προετοιμασία τους για το τουρνουά.

Από εκεί και πέρα; Τα τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια του 2025 σε Champions League και Europa League θα γίνουν στις 9–10 Δεκεμβρίου. Τι σημαίνει αυτό για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό; Πως δεν επηρεάζονται καθόλου από την απόφαση της FIFA.