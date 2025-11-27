Ο Ελ Κααμπί, o Βαζέχα και ένα σπουδαίο επίτευγμα

Ο Ολυμπιακός το πάλεψε μέχρι τέλους, όμως ηττήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 3-4, για την 5η αγωνιστική του Champions League. Το τρίτο γκολ των «ερυθρολεύκων» ήρθε στο τελευταίο δεκάλεπτο της κανονικής διάρκειας με τον Ελ Κααμπί, ο οποίος απείλησε και με την ισοφάριση σχεδόν άμεσα.

Ο Μαροκινός με αυτό το γκολ έγραψε ιστορία, καθώς έφτασε τα 25 γκολ με τους Πειραιώτες στις ευρωπαϊκές διοργανώσης, και ισοφάρισε τον Κριστόφ Βαζέχα, ο οποίος βρισκόταν μόνος στην κορυφή της λίστας των ξένων σκόρερ ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη.

Το εντυπωσιακό με την επίδοση του Ελ Κααμπί είναι η ταχύτητα που σημείωσε αυτόν τον αριθμό τερμάτων καθώς χρειάστηκε τα… μισά παιχνίδια συγκριτικά με τον παλαίμαχο Πολωνό επιθετικό του Παναθηναϊκού. Συγκεκριμένα, ο Βαζέχα χρειάστηκε 14 χρόνια και 60 συμμετοχές για να σκοράρει 25 γκολ, ενώ ο Μαροκινός το κατάφερε σε μόλις 32 παιχνίδια και λιγότερο από 2,5 χρόνια από τότε που ήρθε στο λιμάνι.

Το επίτευγμα του Ελ Κααμπί στην Ευρώπη

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έφτασε τα 25 γκολ στην Ευρώπη και έπιασε στην κορυφή των ξένων σκόρερ με ελληνικές ομάδες τον Κριστόφ Βαζέχα, που έχει επίσης 25. Ο Ελ Κααμπί χρειάστηκε 32 παιχνίδια, ο Βαζέχα 60. pic.twitter.com/eT3qNzsq6L — soccerbase.gr (@SoccerbaseG) November 26, 2025

Παράλληλα, ο 32χρονος ανέβηκε στην τρίτη θέση των κορυφαίων σκόρερ ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, όπου βρίσκεται σε ισοβαθμία και με τον Δημήτρη Σαραβάκο, εκτός του Βαζέχα. Ακριβώς από πάνω του στη λίστα βρίσκεται ο Ντέμης Νικολαΐδης με 26 τέρματα, ενώ στην κορυφή της λίστας δεσπόζει ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης με 30.

Εκτός από την άνοδο στις λίστες των «Ευρωπαίων» των ελληνικών ομάδων, ο Ελ Κααμπί «σκαρφαλώνει» και σε αυτή των σκόρερ του Ολυμπιακού, καθώς έφτασε τα 71 γκολ με την ομάδα. Έτσι, «έπιασε» στην 22η θέση τον Υβ Τριαντάφυλλο, ενώ απειλεί τον Κώστα Πολυχρονίου, ο οποίος είναι 20ος με 74 τέρματα.