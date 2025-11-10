Ο Ελ Κααμπί, η «ντοπιέτα» με την Κηφισιά και ένα μεγάλο επίτευγμα
Φοβερή επίδοση του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με τον Μαροκινό να γράφει ιστορία με τη φανέλα του Ολυμπιακού – Τα 43 γκολ σε επίπεδο πρωταθλήματος, ο Μποτίνος και ο επόμενος στόχος
- Ξεκίνησε η δίκη για την θανατηφόρα επίθεση στην χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο
- Η βιβλιογραφία διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τραμπ για σχέση παρακεταμόλης και αυτισμού
- Λιγνάδης: Αναβλήθηκε ξανά η δίκη του στο Εφετείο – Πότε ορίστηκε νέα δικάσιμος
- Ερωτήματα γύρω από τον τραυματισμό μαθητή σε προαύλιο Λυκείου - Εντοπίστηκε με χτύπημα στο κεφάλι
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί σκόραρε δύο γκολ χθες (9/11) στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Κηφισιά στη Νεάπολη για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Ο Μαροκινός επιθετικός έγραψε ιστορία με τα δύο τέρματα που πέτυχε, καθώς με αυτόν τον τρόπο έφτασε τα 43 γκολ σε επίπεδο Stoiximan Super League με την ερυθρόλευκη φανέλα.
Έτσι, ξεπέρασε τον θρυλικό Βασίλη Μποτίνο και ανέβηκε στην 22η θέση των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία των Πειραιωτών στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Το σπουδαίο επίτευγμα του Ελ Κααμπί
Ο Ελ Κααμπί πλέον βάζει στόχο να ξεπεράσει τον Γιώργο Μασούρα που έχει 45 γκολ και είναι 22ος, με τον Μαροκινό να είναι θέμα χρόνου να περάσει και τον Έλληνα επιθετικό, που πλέον αγωνίζεται στην Αλ Καλίτζ.
Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως με τα δύο τέρματα στη Νίκαια ο Μαροκινός φορ έφτασε τα 69 γκολ συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις με τον Ολυμπιακό και πλέον απέχει δύο τέρματα από τον Υβ Τριαντάφυλλο που έχει 71 γκολ.
- Παναθηναϊκός: Επίσημα αθλητικός διευθυντής ο Κοτσόλης
- Ο Πίτερς και το ιστορικό ρεκόρ με τη φανέλα του Ολυμπιακού
- Ο Μέσι επισκέφθηκε το νέο «Καμπ Νου»: «Ελπίζω μια μέρα να επιστρέψω…»
- Τι έκανε στο ντεμπούτο του στο NCAA ο Λευτέρης Μαντζούκας (vid)
- Ο Ελ Κααμπί, η «ντοπιέτα» με την Κηφισιά και ένα μεγάλο επίτευγμα
- Η απίθανη κίνηση του Ντουράντ: Μπήκε στον κύκλο προσευχής των Μπακς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις