Ο Ελ Κααμπί, η «ντοπιέτα» με την Κηφισιά και ένα μεγάλο επίτευγμα

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί σκόραρε δύο γκολ χθες (9/11) στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Κηφισιά στη Νεάπολη για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Μαροκινός επιθετικός έγραψε ιστορία με τα δύο τέρματα που πέτυχε, καθώς με αυτόν τον τρόπο έφτασε τα 43 γκολ σε επίπεδο Stoiximan Super League με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Έτσι, ξεπέρασε τον θρυλικό Βασίλη Μποτίνο και ανέβηκε στην 22η θέση των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία των Πειραιωτών στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Το σπουδαίο επίτευγμα του Ελ Κααμπί

Ο Ελ Κααμπί πλέον βάζει στόχο να ξεπεράσει τον Γιώργο Μασούρα που έχει 45 γκολ και είναι 22ος, με τον Μαροκινό να είναι θέμα χρόνου να περάσει και τον Έλληνα επιθετικό, που πλέον αγωνίζεται στην Αλ Καλίτζ.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως με τα δύο τέρματα στη Νίκαια ο Μαροκινός φορ έφτασε τα 69 γκολ συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις με τον Ολυμπιακό και πλέον απέχει δύο τέρματα από τον Υβ Τριαντάφυλλο που έχει 71 γκολ.