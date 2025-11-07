Ξανά στις κλήσεις του Μαρόκου ο Ελ Κααμπί (pic)
Στην Εθνική Μαρόκου θα επιστρέψει ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ο οποίος κλήθηκε από τον ομοσπονδιακό προπονητή, Ουαλίντ Ρεγκραγκί, για τα φιλικά του Νοεμβρίου.
Στην Εθνική ομάδα του Μαρόκου θα βρεθεί για ακόμη μία φορά ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, αφού είναι ανάμεσα στις κλήσεις του Ουαλίντ Ρεγκραγκί.
Η ομάδα της Αφρικής θα δώσει δύο φιλικές αναμετρήσεις τα οποία θα γίνουν στην Ταγγέρη απέναντι στη Μοζαμβίκη την επόμενη Παρασκευή (14 Νοεμβρίου) και την Ουγκάντα τέσσερις μέρες αργότερα (18/11).
Ο έμπειρος επιθετικός του Ολυμπιακού αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στα πλάνα του Ουαλίντ Ρεγκραγκί ο οποίος τον εμπιστεύεται απόλυτα εδώ και αρκετά χρόνια. Παράλληλα στις κλήσεις βρίσκεται και ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναχί.
Οι κλήσεις της Εθνικής Μαρόκου:
Ελ Καζουί, Μπούνου, Αλ Χαράρ, Μαζραουί, Σιμπί, Ελ Γιαμίκ, Μασίνα, Αγκέρντ, Σαΐς, Σαλάχ-Εντίν, Μπελαμαρί, Ουναχί, Ελ Κανούς, Ελ Αϊναουί, Άμραμπατ, Ταργκαλίνε, Σαϊμπάρι, Μπεν Σεγκίρ, Μπραχίμ, Ακομάς, Ραχίμι, Εν Νεσίρι, Ιγκαμανέ, Ελ Κααμπί, Εζαλζουλί, Ταλμπί, Ντιοπ
