Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
Ελ Κααμπί, ο μύθος: Οι 26 μήνες των ρεκόρ και της απόλυτης δόξας
Ποδόσφαιρο 19 Οκτωβρίου 2025

Ελ Κααμπί, ο μύθος: Οι 26 μήνες των ρεκόρ και της απόλυτης δόξας

Μέσα σε 26 μήνες καριέρας στον Ολυμπιακό, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι ίσως ο πιο επιδραστικός επιθετικός στον «αιώνα» ζωής του συλλόγου, οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» στη σύγχρονη εποχή της δόξας, με γκολ, ρεκόρ και ιστορικά ορόσημα...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Το μοτίβο είναι κοινό: ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί σκοράρει, ο Ολυμπιακός νικά. Ίδια… ιστορία εδώ και τρία χρόνια. Σε αυτές τις δύο -και κάτι μήνες- σεζόν, ο Μαροκινός αρχι-σκόρερ είναι ο επί χόρτου ηγέτης των «ερυθρόλευκων» και κανείς και τίποτα δεν μπορεί να του στερήσει αυτό τον τίτλο. Άλλωστε, τα νούμερα, το ίδιο το ποδόσφαιρο, μιλούν από μόνα τους. Ο 32χρονος επιθετικός είναι ο απόλυτος… θεματοφύλακας της δόξας του Ολυμπιακού σε αυτό το διάστημα. Είναι ο άνθρωπος που του χάρισε το πρώτο του ευρωπαϊκό τρόπαιο, ο άνθρωπος που όποτε είναι καλά και σκοράρει -δηλαδή στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων- ολόκληρη η ομάδα είναι μια κλάση πάνω από τα συνήθη στάνταρ της και όχι απλά ξεπερνάει, αλλά διαλύει τον ανταγωνισμό.

YouTube thumbnail

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έκανε το ντεμπούτο του στον Ολυμπιακό στις 20 Αυγούστου 2023 και μέσα σε ακριβώς 26 μήνες -ή 792 ημέρες- έχει εξελιχθεί ίσως στον πιο επιδραστικό σέντερ φορ όλων των εποχών στην ιστορία του συλλόγου και σίγουρα στη σύγχρονη εποχή του, αφήνοντας πίσω του πια θρύλους του συλλόγου όπως ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς και ο Αλέξης Αλεξανδρής. Όλα τα γκολ που έχει πετύχει, όλα τα ρεκόρ και τα ορόσημα, είναι ήδη εκεί για να επιβεβαιώσουν του λόγου του αληθές. Βεβαίως, όλα τα νούμερά του μόνο… προς τα πάνω θα πηγαίνουν στο μέλλον!

Δυο ακόμη ορόσημα

Η τελευταία παράσταση του Μαροκινού γκολτζή ήρθε στη Λάρισα κόντρα στην ΑΕΛ, για την 7η αγωνιστική της Super League. Δύο ακόμη γκολ και -κατά παράδοση για τον ίδιο- δύο ακόμη ορόσημα. Με αυτά τα δύο τέρματα ο Μαροκινός πέτυχε τα εξής:

Πρώτον, έφτασε τα 40 γκολ στο πρωτάθλημα (σε 65 συμμετοχές) και έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος που έκανε ντεμπούτο μετά τα 30 του και έφτασε να έχει τουλάχιστον 40 γκολ σε αυτό. Πιο πάνω στη λίστα βρίσκονται δύο άλλοι θρυλικοί «ερυθρόλευκοι», ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί με 53 γκολ και ο Ριβάλντο με 48 γκολ (σ.σ. 36 με τον Ολυμπιακό και 12 με την ΑΕΚ). Αμφότεροι φυσικά, βρίσκονται… υπό απειλή!

YouTube thumbnail

Δεύτερον, έφτασε τα 65 γκολ συνολικά στον Ολυμπιακό (σ.σ. έχει και 11 ασίστ) σε 104 μόλις συμμετοχές και «έπιασε» τον Βασίλη Καραπιάλη στην 11η θέση των κορυφαίων σκόρερ στη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου. Πρώτοι υπό «απειλή» σε αυτή τη λίστα, οι Παναγιώτης Τσαλουχίδης και Ίλια Ίβιτς που έχουν από 73 γκολ.

Από αυτά τα 65-προς το παρόν- γκολ του, 40 έχουν σημειωθεί στο πρωτάθλημα, 2 στο Κύπελλο
και 23 στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Οι επιδόσεις του Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό:

Σεζόν / Συμμετοχές – Γκολ / Ασίστ
2023-24: 50 – 33 / 3
2024-25: 44 – 27 / 7
2025-26: 10 – 5 / 1
Σύνολο: 104 – 65 / 11

Τα θρυλικά ρεκόρ του Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό

Οι παραπάνω λίστες στην Ιστορία του Ολυμπιακού δεν είναι φυσικά οι πρώτες που περιλαμβάνουν τα… hashtags #Ελ Κααμπί και #ρεκόρ στην ίδια πρόταση. Φέτος, έχει ήδη φτάσει τα 5 γκολ (και 1 ασίστ) σε 10 συμμετοχές και το όνομα του Μαροκινού, όσο είναι υγιής και στον Ολυμπιακό, νομοτελειακά θα αρχίσει να πλησιάζει και να πατά ολοένα και περισσότερες ιστορικές κορυφές.

YouTube thumbnail

Ήδη έχει πετύχει τα εξής με την «ερυθρόλευκη»:

  • πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στην Ευρώπη με 23 γκολ σε 29 αγώνες
  • πρώτος ξένος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού σε μία σεζόν (33 γκολ / 2023-24)
  • ο παίκτης με το καλύτερο ρεκόρ σκοραρίσματος για μια χρονιά στον Ολυμπιακό (33 γκολ / 2023-24)
  • πρώτος σκόρερ στο Europa Conference League 2023/24 με 11 γκολ σε 9 αγώνες
  • πρώτος σκόρερ στο Europa League 2024/25 με 7 γκολ σε 8 αγώνες
  • ο 3ος παίκτης μετά τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Ρανταμέλ Φαλκάο με 5 γκολ σε ημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης (2023-24)
  • κάτοχος του ρεκόρ τερμάτων σε νοκ άουτ φάσεις ευρωπαϊκών διοργανώσεων σε μια σεζόν (11 γκολ / 2023-24)
YouTube thumbnail

Για την Ιστορία, μετά τον Ελ Κααμπί, δεύτερος στη λίστα των πρώτων σκόρερ του Ολυμπιακού στην Ευρώπη είναι ο συμπατριώτης του Γιουσέφ Ελ Αραμπί με 20 σε σχεδόν διπλάσια ματς (57) και ακολουθούν οι Πέντραγκ Τζόρτζεβιτς, Κώστας Μήτρογλου με 15 και ο Νίκος Αναστόπουλος με 14.

Οι πρώτοι σκόρερ του Ολυμπιακού στην Ευρώπη:

1. Αγιούμπ Ελ Κααμπί 23 (29)
-. Γιουσέφ Ελ Αραμπί 20 (57)
3. Κώστας Μήτρογλου 15 (44)
4. Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς 15 (83)
5. Νίκος Αναστόπουλος 14 (29)
6. Κώστας Φορτούνης 13 (74)
7. Στέλιος Γιαννακόπουλος 9 (49)
8. Γιώργος Μασούρας 8 (70)
-. Λουίς Ντιόγκο 8 (19)
-. Γιώργος Σιδέρης 8 (20)

Οι κορυφαίες ανά σεζόν «ερυθρόλευκες» επιδόσεις σκοραρίσματος τα τελευταία 30 χρόνια:

1. Αγιούμπ Ελ Κααμπί 2023/24: 33
2. Αλέξης Αλεξανδρής 2001/02: 32
3. Αλέξης Αλεξανδρής 1996/1997 και 2000/01: 31
4. Λάγιος Ντέταρι 1988/89: 30
5. Γιουσέφ Ελ Αραμπί 20/21 28
6. Γιουσέφ Ελ Αραμπί 19/20 27
7. Ίλια Ίβιτς 1997/98: 26
8. Τζιοβάνι 2003/04: 24
— Ντάρκο Κοβάσεβιτς 2007/08: 24
10. Ράφικ Τζιμπούρ 2012/13: 22

