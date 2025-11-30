Το γκολ του Ελ Κααμπί που έκρινε το ματς για τον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο (vid)

Ο Ολυμπιακός βρήκε τη λύση απέναντι στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο και με τον Μαροκινό αρχισκόρερ του -σε μια στημένη μπάλα- βρήκε το γκολ που του χάρισε τη νίκη στο ματς της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι εκτέλεσε με τρομερή ακρίβεια το κόρνερ στο 70ο λεπτό, βρήκε μέσα στην περιοχή τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί και εκείνος αφού σηκώθηκε δυνατά από το έδαφος έκανε το 1-0 για τους Νταμπλούχους Ελλάδας, με ωραία «καρφωτή» κεφαλιά.

Δείτε το γκολ του Ελ Κααμπί που χάρισε στον Ολυμπιακό τη νίκη: