Ο Ελ Κααμπί και ένα ακόμη ρεκόρ που «έσπασε» κόντρα στη Ρεάλ
Το γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην ήττα του Ολυμπιακού από τη Ρεάλ Μαδρίτης τον ανέβασε στην κορυφή των Μαροκινών σκόρερ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ με τη φανέλα του Ολυμπιακού, στην τρίτη του σεζόν στην Ευρώπη. Το γκολ του απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ιστορικό, καθώς με αυτό κατέρριψε ρεκόρ, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη χώρα του.
Υπενθυμίζεται ότι ο 32χρονος έφτασε τα 25 γκολ σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και ισοφάρισε τον Κριστόφ Βαζέχα στην κορυφή της λίστας των ξένων σκόρερ με ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Ο Μαροκινός χρειάστηκε λίγο παραπάνω από τα μισά παιχνίδια του Πολωνού για να επιτεύξει αυτή την επίδοση, ωστόσο δεν ήταν το μόνο ρεκόρ που έσπασε.
Ο Ελ Κααμπί και ο Εν Νεσίρι της Φενέρμπαχτσε
Συγκεκριμένα, με το 25ο του γκολ, ξεπέρασε τον Γιουσέφ Εν Νεσίρι, που πλέον αγωνίζεται στη Φενέρμπαχτσε, και έγινε ο κορυφαίος Μαροκινός σκόρερ όλων των εποχών στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις!
Μάλιστα, και σε αυτό το ρεκόρ ξεχωρίζει ο χρόνος που χρειάστηκε για να επιτεύξει αυτή την επίδοση, τα 32 παιχνίδια, καθώς είναι ακριβώς τα μισά από τον αριθμό των παιχνιδιών του Εν Νεσύρι, ο οποίος έχει σκοράρει 24 γκολ σε 64 αγώνες.
