Το Μαρόκο που κινείται σε ρυθμούς… Ελ Κααμπί και το απίθανο βίντεο από την προπόνηση (vid)

Το απίθανο ψαλιδάκι του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην πρεμιέρα του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής με το οποίο σφράγισε το Μαρόκο την νίκη (2-0) στο ματς με τις Κομόρες κάνει ακόμη τον γύρο του κόσμου.

Ένα έργο «τέχνης» από τον «καλλιτέχνη» του Ολυμπιακού που «τρελαίνει» κόσμο και δείχνει ικανός να αποτελέσει (και) τον ηγέτη του Μαρόκου σε μια διοργάνωση που ο στόχος είναι η κατάκτησή της.

Το Μαρόκο άλλωστε έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο, επενδύοντας σε αυτό με εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες αλλά και έχοντας ένα ρόστερ ιδιαίτερα ελκυστικό, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να είναι ένα από τα… ακριβότερα ασημικά του Ομοσπονδιακού τεχνικού του Μαρόκου Ουαλίντ Ρεγκραγκί, που στην χθεσινή συνέντευξη Τύπου κράτησε κλειστά τα χαρτιά του ενόψει της αναμέτρησης με το Μάλι (απόψε στις 10) για τη 2η αγωνιστική του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Με την βασικότερη απορία των Μαροκινών να βρίσκεται γύρω από την απόφασή του για τον Ελ Κααμπί, αν δηλαδή θα ξεκινήσει αυτή την φορά σε αντίθεση με την πρεμιέρα όπου μπήκε αλλαγή και λίγο αργότερα πέτυχε το γκολ της διοργάνωσης έως τώρα.

«Δεν έχουμε καταλήξει ακόμη στην αρχική σύνθεση. Οι επιλογές μας θα εξαρτηθούν από την τακτική που θα ακολουθήσουμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι», δήλωσε ο Μαροκινός τεχνικός, τονίζοντας ότι οι λύσεις στην επιθετική γραμμή θα προκύψουν μέσα από το αγωνιστικό πλάνο, με τους Εν-Νεσίρι, Ραχιμί και Ελ Κααμπί να είναι οι επιλογές του. Ο Ραχίμι ήταν βασικός με τις Κομόρες χωρίς να δικαιώσει τον προπονητή του με τα σημερινά δημοσιεύματα να φέρνουν τον άσο του Ολυμπιακού στην pole position για την θέση του βασικού επιθετικού.

Ο Ελ Καμπί που ήταν πρωταγωνιστής και στην τελευταία προπόνηση της ομάδας πριν το αποψινό δύσκολο ματς με το Μάλι! Το κλίμα στην ομάδα φαίνεται εξαιρετικό με τον Ελ Κααμπί να… πληρώνει ακριβά μια λάθος πάσα σε μια (χαλαρή) άσκηση στην προπόνηση και να… προπηλακίζεται.