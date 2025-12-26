«Τρέλανε» και τους συμπαίκτες του ο Ελ Κααμπί: Το απίθανο «ψαλιδάκι» από όλες τις λήψεις (vid)
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πέτυχε ένα γκολ που άξιζε ένα ξεχωριστό βίντεο, με πλάνα από όλες τις διαθέσιμες λήψεις – Δείτε το!
Το φοβερό «ψαλιδάκι» που πέτυχε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στη νίκη του Μαρόκου απέναντι στις Κομόρες για το Κόπα Άφρικα, έγινε αμέσως viral στον ποδοσφαιρικό πλανήτη, με την UEFA να αποθεώνει τον στράικερ του Ολυμπιακού.
Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Μαροκινός «killer» σκοράρει τέτοια γκολάρα και γι’ αυτό η AFCON έδωσε τη δυνατότητα στο κοινό να δει το γκολ ξανά και ξανά…
Κάπως έτσι, η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε ξανά το γκολ του Μαροκινού, αυτή τη φορά από όλες τις δυνατές γωνίες λήψεις.
Δείτε το γκολ του Ελ Κααμπί
A goal for the history books. 📚
Ayoub El Kaabi’s bicycle kick, captured from every angle. 🤩🇲🇦#TotalEnergiesAFCON2025 | #WePlayDifferent pic.twitter.com/XC1jqUrnCZ
— TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 25, 2025
