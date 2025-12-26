«Τρέλανε» και τους συμπαίκτες του ο Ελ Κααμπί: Το απίθανο «ψαλιδάκι» από όλες τις λήψεις (vid)

Το φοβερό «ψαλιδάκι» που πέτυχε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στη νίκη του Μαρόκου απέναντι στις Κομόρες για το Κόπα Άφρικα, έγινε αμέσως viral στον ποδοσφαιρικό πλανήτη, με την UEFA να αποθεώνει τον στράικερ του Ολυμπιακού.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Μαροκινός «killer» σκοράρει τέτοια γκολάρα και γι’ αυτό η AFCON έδωσε τη δυνατότητα στο κοινό να δει το γκολ ξανά και ξανά…

Κάπως έτσι, η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε ξανά το γκολ του Μαροκινού, αυτή τη φορά από όλες τις δυνατές γωνίες λήψεις.

Δείτε το γκολ του Ελ Κααμπί