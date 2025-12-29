Ζάμπια – Μαρόκο 0-3: Οι γκολάρες του Ελ Κααμπί έστειλαν τους Μαροκινούς στους «16» (vids)
«Τρελαίνει» κόσμο ο Ελ Κααμπί! Μετά το γκολ με ψαλιδάκι με τις Κομόρες, πέτυχε ξανά γκολάρα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και με δύο προσωπικά τέρματα οδήγησε το Μαρόκο στη νίκη με 3-0 επί της Ζάμπια,
- «Δεν τον είδε κανείς» - Κορυφώνεται η αγωνία για τον αγνοούμενο πυροσβέστη στις Σέρρες
- Όλο και περισσότεροι άνδρες ζητούν από τις γυναίκες pegging στο σεξ, σύμφωνα με την Feeld
- Η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατο των Αμπού Ομπέιντα, Μοχάμεντ Σινουάρ και άλλων στελεχών της
- Εφιαλτικά σενάρια για την Τεχνητή Νοημοσύνη το 2026 - Τι προβλέπουν οι ειδικοί
«Τρέλανε» ξανά κόσμο ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί! Μετά το ψαλιδάκι με τις Κομόρες, πέτυχε εκ νέου γκολάρα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και με δύο προσωπικά τέρματα οδήγησε το Μαρόκο στη νίκη με σκορ 3-0 επί της Ζάμπια, στο πλαίσιο της τρίτης και τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων του Κόπα Άφρικα.
Το Μαρόκο συγκέντρωσε συνολικά επτά βαθμούς και τερμάτισε στην κορυφή του πρώτου ομίλου, περνώντας άνετα και πανηγυρικά στη φάση των «16» της διοργάνωσης. Εκεί όπου πλέον περιμένει τον τρίτο ενός εκ των παρακάτω ομίλων: 3ο, 4ο ή 5ο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ελ Κααμπί είχε ανοίξει το σκορ μόλις στο 9ο λεπτό, εκμεταλλευόμενος την εξαιρετική σέντρα του Ουναχί στην καρδιά της άμυνας της Ζάμπια και, με άψογη κεφαλιά ανάμεσα σε τρεις αντιπάλους, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μουάνζα.
Θυμηθείτε το πρώτο ψαλιδάκι του Μαροκινού σκόρερ κόντρα στις Κομόρες:
Το δεύτερο γκολ του Μαρόκου σημείωσε ο Μπραχίμ Ντίαζ στο 27’. Όσον αφορά τον Ελ Κααμπί αξίζει να σημειωθεί ότι με τα δύο γκολ που πέτυχε κόντρα στη Ζάμπια, έφτασε τα 32 συνολικά με την εθνική Μαρόκου και χρειάζεται ακόμη τέσσερα για να ισοφαρίσει τον κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών, Αχμέντ Φαράς (36).
ΖΑΜΠΙΑ: Μουάνζα, Μπάντα (63′ Σαμπόμπο), Σακάλα, Τσάντα, Μουσόντα, Τσονγκό (46′ Μαντάντζι), Τσαϊβά, Χαμανσέγια, Κάνγκουα (79′ Καλούσα), Λιτέτα (46′ Μπάντα), Ντάκα (79′ Τσισάλα).
ΜΑΡΟΚΟ: Μπόνο, Τσιμπί, Μασίνα, Αγκουέρντ, Μαζραουί (64′ Χακίμι), Ουναχί, Ελ Αϊνάουι, Εζαλζουλί (74′ Ταλμπί), Σαϊμπάρι (64′ Σεγκίρ), Μπραχίμ Ντίαζ (64′ Ακόμαχ), Ελ Κααμπί (74′ Εν Νεσίρι).
- Ανεβαίνει το θερμόμετρο στην Εσπανιόλ, ζητήθηκε «φρένο» στον θυμό για τον Ζοάν Γκαρσία
- «Βραζιλία πρόσεχε τον Ελ Κααμπί» – Το yahoo sports προειδοποιεί την Σελεσάο ενόψει Μουντιάλ
- ΑΕΚ Πέρασε τα ιατρικά ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ – Πότε ανακοινώνεται
- Ζάμπια – Μαρόκο 0-3: Οι γκολάρες του Ελ Κααμπί έστειλαν τους Μαροκινούς στους «16» (vids)
- Ο Ελ Κααμπί γράφει ιστορία: Στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ του Μαρόκου!
- Μέγας Ελ Κααμπί: Εκλεψε ξανά την παράσταση – σούπερ γκολ με «ψαλιδάκι»! (vids)
- Πρώτος σε ψήφους στην Ανατολική Περιφέρεια του All Star Game ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
- «Αυτά είναι… ανέκδοτα» – Η αντίδραση της Ρεάλ στην φημολογία πώλησης του Μπέλινγκχαμ στην Γιουνάιτεντ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις