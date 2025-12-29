Ζάμπια – Μαρόκο 0-3: Οι γκολάρες του Ελ Κααμπί έστειλαν τους Μαροκινούς στους «16» (vids)

«Τρέλανε» ξανά κόσμο ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί! Μετά το ψαλιδάκι με τις Κομόρες, πέτυχε εκ νέου γκολάρα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και με δύο προσωπικά τέρματα οδήγησε το Μαρόκο στη νίκη με σκορ 3-0 επί της Ζάμπια, στο πλαίσιο της τρίτης και τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων του Κόπα Άφρικα.

Το Μαρόκο συγκέντρωσε συνολικά επτά βαθμούς και τερμάτισε στην κορυφή του πρώτου ομίλου, περνώντας άνετα και πανηγυρικά στη φάση των «16» της διοργάνωσης. Εκεί όπου πλέον περιμένει τον τρίτο ενός εκ των παρακάτω ομίλων: 3ο, 4ο ή 5ο.

Με ένα ανάποδο ψαλίδι, παρόμοιο με εκείνο που είχε πετύχει στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, ο Ελ Κααμπί έκανε όλο τον κόσμο να παραμιλάει με τα κατορθώματά του. Αρχικά, το τέρμα του άσου των Πειραιωτών ακυρώθηκε ως οφσάιντ, όμως τελικά μέτρησε έπειτα από εξέταση του VAR.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ελ Κααμπί είχε ανοίξει το σκορ μόλις στο 9ο λεπτό, εκμεταλλευόμενος την εξαιρετική σέντρα του Ουναχί στην καρδιά της άμυνας της Ζάμπια και, με άψογη κεφαλιά ανάμεσα σε τρεις αντιπάλους, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μουάνζα.

Θυμηθείτε το πρώτο ψαλιδάκι του Μαροκινού σκόρερ κόντρα στις Κομόρες:

Το δεύτερο γκολ του Μαρόκου σημείωσε ο Μπραχίμ Ντίαζ στο 27’. Όσον αφορά τον Ελ Κααμπί αξίζει να σημειωθεί ότι με τα δύο γκολ που πέτυχε κόντρα στη Ζάμπια, έφτασε τα 32 συνολικά με την εθνική Μαρόκου και χρειάζεται ακόμη τέσσερα για να ισοφαρίσει τον κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών, Αχμέντ Φαράς (36).

ΖΑΜΠΙΑ: Μουάνζα, Μπάντα (63′ Σαμπόμπο), Σακάλα, Τσάντα, Μουσόντα, Τσονγκό (46′ Μαντάντζι), Τσαϊβά, Χαμανσέγια, Κάνγκουα (79′ Καλούσα), Λιτέτα (46′ Μπάντα), Ντάκα (79′ Τσισάλα).

ΜΑΡΟΚΟ: Μπόνο, Τσιμπί, Μασίνα, Αγκουέρντ, Μαζραουί (64′ Χακίμι), Ουναχί, Ελ Αϊνάουι, Εζαλζουλί (74′ Ταλμπί), Σαϊμπάρι (64′ Σεγκίρ), Μπραχίμ Ντίαζ (64′ Ακόμαχ), Ελ Κααμπί (74′ Εν Νεσίρι).