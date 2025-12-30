Μαρόκο: Οι ημερομηνίες της ομάδας του Ελ Κααμπί στα νοκ-άουτ παιχνίδια του Κόπα Άφρικα

Ο φοβερός και τρομερός Αγιούμπ Ελ Κααμπί οδήγησε το Μαρόκο στην πρώτη θέση του Α’ γκρουπ του Κόπα Άφρικα, σκοράροντας δύο τέρματα σε 74 λεπτά συμμετοχής στο 3-0 της ομάδας του επί της Ζάμπια την τελευταία αγωνιστική.

Οι Μαροκινοί συγκέντρωσαν συνολικά επτά βαθμούς, απολογισμό δύο νίκες και 1 ισοπαλία και πλέον συνεχίζουν στους «16» της διοργάνωσης, κάτι που σημαίνει πως ο Ολυμπιακός θα στερηθεί περαιτέρω τις πολύτιμες υπηρεσίες του «μπόμπερ» του.

Πλέον το επόμενο «ραντεβού» για τους Μαροκινούς θα δοθεί στις 4 Ιανουαρίου εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τον 3ο είτε του C είτε του E γκρουπ (αυτή τη στιγμή είναι η Τανζανία και το Σουδάν αντίστοιχα).

Από εκεί και πέρα εφόσον η ομάδα του Ελ Κααμπί περάσει και αυτή τη φάση τότε θα παίξει στις 9 Ιανουαρίου με τον νικητή του Νότια Αφρική κόντρα στον 2ο του F γκρουπ (αυτή τη στιγμή είναι το Καμερονούν), για τα προημιτελικά.

Εάν και τότε το Μαρόκο νικήσει τότε η… βαλίτσα πάει μακριά καθώς τα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν στις 14 Ιανουαρίου. Στο μεγάλο φινάλε της διοργάνωσης η τελική φάση πραγματοποιείται στις 17 (ο μικρός τελικός) και 18 του μηνός (ο μεγάλος τελικός).

Οι διασταυρώσεις του Κόπα Άφρικα στα νοκ-άουτ και το μονοπάτι για το Μαρόκο